Hjemmelaget supervåpen skal stanse Putin

Det er vanskelig å forestille seg at den lille, hvite farkosten på bakken kan være et dødelig våpen.

Den ligner på modellfly, veier bare litt over fire kilo og kan lett transporteres i bagasjerommet på en personbil.

Til gjengjeld har dronen fått et fryktinngytende navn: Punisher - Strafferen.

Et barn av krigen

Motoren starter med en knapt hørbar summelyd. Så skytes dronen av gårde på en katapult. I løpet av sekunder er det nesten umulig å få øye på den mot den regngrå himmelen.

– Dette er et usynlig overraskelsesvåpen som er fullstendig lydløst og i stand til å gjøre det meste, forklarer Jevgenij Bulatsev, en tidligere soldat i den ukrainske hæren.

Han er en av dem som har vært med på å utvikle Punisher, noe som skjedde nærmest ved en tilfeldighet.

SPESIALSOLDAT: Jevgenij Bulatsev er en av grunnleggerne av droneprosjektet UA Dynamics. Foto: Oleksandr Techynsky / TV 2

– Vi var en gjeng med spesialsoldater som fikk et svært vanskelig oppdrag. Så i stedet for å risikere at en av oss ble drept, bestemte vi oss for å bruke kunnskapen vår til å utvikle en høyteknologisk drone, sier han til TV 2.

– Så dette er et barn av krigen. Det ble unnfanget på grunn av Russlands aggresjon mot Ukraina.

– En krigsmaskin utviklet på gutterommet?

– Ja, det kan du godt si, smiler Jevgenij.

Skytetrening i storm

Punisher er allerede blitt testet og funnet verdig på slagmarken. Flere hundre oppdrag har den lille dronen rukket å utføre.

– Men de er gradert, så de kan jeg ikke fortelle om, ler Jevgenij.

– Men alle oppdragene hadde en 100 prosent suksessrate sier han til TV 2.

SUKSESS: Den ukrainske dronen har allerede utført flere hundre oppdrag ved fronten i Øst-Ukraina. Foto: Oleksandr Techynsky / TV 2

Likevel er det nødvendig å gjøre oppgraderinger, og i dag er teamet ute på et jorde, flere mil vest for hovedstaden Kyiv for å teste farkosten i ekstrem vind.

Det blåser full storm i høyden, og de er spente på om dronen vil klare å treffe målet, som er et lite furutre.

«Våpenet», som henger under buken er en 40 centimeter lang og to kilo tung, oransje plastsylinder.

Punisher kommer lydløst inn, cirka 200 meter over stedet der vi står. Straks etter høres en intens plystrelyd, etterfulgt av et skarpt smell.

Prosjektilet har boret seg ned i sanden, 13 meter fra treet, men Jevgenij er fornøyd med den han ser.

BOMBENEDSLAG: Øvelsesbomben traff bakken 13 meter unna målet. Foto: Aage Aune / TV 2

– I dette fryktelige været er det et godt resultat. Jeg anser dette som treff.

De virkelige bombene som brukes, har nemlig en sprengradius på 50 meter, forklarer han.

Sure russere

En komplett drone, med styringsenhet og utskytingsrampe koster ikke mer enn 1,7 millioner kroner, noe som ifølge oppfinnerne er nærmest gitt bort når det gjelder militærteknologi.

Punisher kan fly i 90 minutter på batteri og er laget av radarabsorberende materiale, som gjør at den er svært vanskelig å oppdage for fienden.

Elektromagnetiske stråler, som brukes til å lamme droner, virker heller ikke på den ukrainske farkosten.

HØYTEKNOLOGISK: Dronesystemet blir stadig oppdatert med lokal teknologi. Foto: Aage Aune / TV 2

Da russerne kjørte en spesiell vogn med slikt utstyr inn i det okkuperte Donbas-området, svarte Punisher med å bombe den.

– Da ble de skikkelig sure, for den vogna var verdt flere millioner dollar, ler Jevgenij.

Flyvende forsvarsvilje

Da russiske styrker invaderte Ukraina for første gang, våren 2014 var den ukrainske hæren i elendig forfatning og manglet alt.

Men ukrainerne svarte med å lage våpen for hånd og sveiset sammen hjemmelagte panservogner av gamle bilvrak.

KRIGSDRONE: De tidligere soldatene flyr nesten hver dag for å forbedre systemene.

Punisher er del av den samme innstillingen, forteller Jevgenij.

Dronen er et symbol på ukrainsk forsvarsvilje og oppfinnsomhet når overmakten synes uovervinnelig.

– Ja, absolutt. Vi vet ikke om det blir en ny krig, men vi er definitivt klare. Så hvis de angriper i dag eller i morgen, så vil vår drone helt sikkert spille en viktig rolle, sier Jevgenij, som tror Putin da vil få seg en ubehagelig overraskelse.

– Denne dronen vil forandre slagmarken dramatisk for fienden. Det vi trenger nå er økt produksjon for å få flere enheter frem til fronten.