Derfor er det slutt for suksess-serien

Helt siden 90-tallet har Thomas Giertsen underholdt nordmenn på tv, film og scene. Han er en av vår tids mest suksessfulle komikere, og har i årenes løp jobbet seg opp en formue på over 75 millioner kroner.

Men i begynnelsen av karrieren var det økonomiske noe han bekymret seg mye for. Dette spør Dorthe Skappel om da hun møter han i helgens God kveld Norge-sending.

– Du var livredd for å ikke ha nok penger i tilfelle noe skulle skje. Det hadde du lenge angst for?

– Det hadde jeg angst for, ja, erkjenner Giertsen, og forklarer:

– Da jeg begynte med dette her, var det ikke noen klar karriere å vise til. Jeg kunne ikke peke på noen stand-up komikere i Norge og si til foreldrene mine: «Sånn skal jeg bli». De visste ikke hva det var, forteller komikeren.

2002: Giertsen her sammen med Silje Stang og Otto Jespersen i Torsdagsklubben. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Leverte Aftenposten

Allerede fra ung alder ble han dratt mot scenen og underholdning.

– Jeg var opptatt av revy, og det var en døende form. Men det var det eneste jeg brydde meg om, jeg hadde vært opptatt av det siden barneskolen, forteller 50-åringen.

Giertsen visste ikke helt i hvilken retning han skulle gå, og forventet ikke at han kunne leve av hverken stand-up eller revy. Men han måtte jo ha melk og brød på bordet, og løsningen skulle være å gå med avisen.

– Planen først var at jeg kunne gå tre eller fire morgenruter med Aftenposten, og være ferdig klokken ni. Da kunne jeg bruke resten av dagen til det jeg var opptatt av, så hadde jeg klart meg, minnes Giertsen.

Tenkte på hus og familie

Faktum ble at han kunne leve av revy, stand-up og underholdning mye raskere enn han hadde trodd, men bekymringen for det økonomiske lå alltid i bakhodet.

– Det var en grunnleggende forståelse for at jeg måtte passe på det, og hvis jeg skulle få barn og famile så måtte jeg ha hus, og noe å ta vare på dem med. Jeg tror det har ligget litt i bånn.

Giertsen forklarer at i hans bransje kan man plutselig få suksess og tjene mye penger på kort tid, men de kan også bli borte like fort.

– Plutselig tjener du mer enn du hadde drømt om. Men hvis du bruker opp det da så er det slutt. Du må tenke livslønn og forsøke å fordele de pengene over hele livsløpet ditt. Men når du er i midten av 20-åra, og du er stressa for 10.000 andre ting samtidig, så det er mye å stokke på en gang.

PAR: Thomas har vært sammen med fotograf Erle Kyllingmark siden 2007. – Hun er rolig, tolerant og grei, sier han i møtet med Skappel. Foto: Øyvind Sætre

Det ble viktig med en god økonomi for å kunne fokusere 100 prosent på det kreative.

– Jeg hadde høyt oppe at jeg ikke måtte rote til det der. Jeg tenkte at det ville suge så mye energi fra jobben min. Jeg ville ha fokus på det jeg ville lage og det jeg brenner for. Men, så har jeg bekymret meg mye for at det skal gå galt, så det har ligget der og forstyrret, ler Giertsen.

Nå har han blitt 50 år og er på et meget bra sted i livet.

– Synes du det er kjipt å bli eldre?

– Nei, det liker jeg veldig godt. Jeg har det mye bedre. Jeg bekymrer meg mindre for ting, og det er færre ting jeg blir stressa av.

Siste sesong

Skappel møter Giertsen i leiligheten der han og Ine Jansen bor i serien «Helt perfekt», som i disse dager er aktuell med ny sesong på TV Norge og Discovery +. Dette blir den 12. og siste sesongen av en av Norges lengstlevende situasjonskomedier.

– Hvorfor slutter du nå?

– Det er litt tilfeldig fordi vi ligger alltid litt i forkant. Når en sesong går på TV ligger gjerne én eller to sesonger klare. Og så tok vi en pause i opptakene, så begynte jeg å kjenne på tanken om at nå er det slutt, forklarer Giertsen.

VINELSKER: I tillegg til humor så ligger vin og mat Thomas sitt hjerte nært. Foto: Heiko Junge

Han syntes det var noe befriende over å tenke at det var slutt.

– Nå har jeg holdt på med det her siden før jeg fikk barn, og nå har jeg to barn på ni og 12. Det føles som en stor del av livet, og det er mange andre ting jeg vil gjøre også, fortsetter komikeren.

Han tenker ikke så mye over at en epoke er over, og at det er trist.

– Jeg er kanskje ikke så tilbakeskuende. Nå er det slutt og det er greit. Det jeg liker er at vi kan veldig mye mer om å lage sitcom nå enn da vi begynte. Også er det noe gøy med å ikke vite helt hva vi skal lage nå, sier Giertsen, som skal ta seg god tid til å finne neste prosjekt.