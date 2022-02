Trondheim: Kvinne (52) dømt til fengsel i 12 år for 11 drapsforsøk på ektemannen

Den fornærmede ektemannen (53) ble 11 ganger på ett år akuttinnlagt på sykehus, med symptomer han selv ikke forsto. Retten kom fredag formiddag til at det var den daværende kona som forårsaket alle innleggelsene.

Trøndelag tingrett skriver i sin konklusjon at de finner det «bevist utover enhver rimelig tvil at det var tiltalte som forut for de ulike sykehusinnleggelsene i tiltaleperioden forledet fornærmede til å innta plantegiften akonitin».

Ved to av innleggelsene ble det konstatert hjertestans.

Retten fastsetter den samlede fengselsstraff for drapsforsøk og grovt bedrageri til 12 år.

Kvinnens nye forsvarer, John Christian Elden, sier til TV 2 at det ligger an til anke.

– Jeg har akkurat overtatt denne saken, men alt ligger an til at det blir full ankeprøving i lagmannsretten. Siktede har nektet både for å være gjerningsperson og for å ha drapsvilje, og saken er svært sammensatt.

Forsøkte å drepe ham 11 ganger

Under den oppsiktsvekkende forgiftningssaken i Trøndelag tingrett tidligere denne måneden sa aktor Eli Reberg Nessimo at den tiltalte kvinnen hadde til hensikt å drepe ektemannen. Med plantegift.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha - i perioden juni 2019 til mai 2020 - forsøkt å drepe sin mann ved å forlede ham til spise og/eller drikke plantegift. Han ble akuttinnlagt 11 ganger, altså nærmere en gang månedlig.

KLAR: Aktor Eli Reberg Nessimo var klar, kvinnen i femtiåra bør dømmes til 14 års fengsel, var hennes påstand. Foto: Frank Lervik/TV 2

I rettssalen ble lydopptak fra AMK avspilt.

Kvinnen i 50-åra ringer 113, nok engang, for å fortelle at mannen hennes er syk. «Han er helt ute av det, jeg får ikke kontakt med ham, han ligger på sofaen.... Ikke hatt kontakt med ham på 20 minutter».

Denne gangen har ektemannen fått hjertestans.

«Han har slitt med hjertet før, han ble kvalm og kastet opp....Nå renner det slim ut av munnen hans», sa kvinnen til AMK-sentralen.

Plantegift funnet

I deres felles hjem fant politiet rester av planter. Andre gjenstander som flasker og sprøyter inneholdt også spor av akonitin. Dette giftige stoffet finnes i plantearter som storhjelm, tyrihjelm og prakthjelm, ifølge helsebiblioteket.no.

PLANTERESTER: I ei søppelbøtte hos paret fant politiet rester av plante fra hjelmslekta, hvor giftstoffet akonitin ble påvist i rot, blad og stilk. Foto: Politiet

Ifølge tiltalen ble hver innleggelse behandlet akuttmedisinsk, og hver gang klarte sykehuspersonell å behandle og redde mannen.

Selv små mengder av denne plantegiften kan være dødelig.

Sakkyndige gjennomgikk mannens innleggelser i retten. Konklusjonen deres var klar:

«Vi finner det hevet over enhver rimelig tvil at forgiftning med akonitin var en direkte årsak».

Aktor Reberg Nessimo pekte i retten på at kvinnen hadde søkt etter giftige planter på nettet.

Tiltalte selv forklarte at hun brukte plantegiften for å bli kvitt fluer i hjemmet.

Giften finnes i norske hageplanter

Giftstoffet akonitin ble påvist i en blodprøve og en urinprøve hos ektemannen, opplyste aktor til retten, og akonitinforgiftning er ofte dødelig, presiserte aktor for retten.

Den tiltalte kvinnen erkjente ikke straffskyld i Trøndelag tingrett. Hennes forsvarer framførte i sin prosedyre at den fornærmede mannen i saken hadde hatt flere alvorlige lidelser som gjorde at andre årsaker til alle innleggelsene måtte vurderes.

IKKE BEVIST: Forsvarer John Berg mente at omfattende søk på nettet etter disse plantene ikke holder som bevis Foto: Frank Lervik/TV 2

– Søk på nettet etter planter er ikke bevis for at hun har forsøkt å drepe sin ektefelle, sa John Berg.

Hun erkjente heller ikke straffskyld for tiltalen om grovt bedrageri.

Hun skal i henhold til tiltalen ha tatt opp kredittlån hos åtte ulike kredittinstitusjoner/banker på til sammen 1 170 000 kroner.

I ektemannens navn.

Tiltalt for å forgifte sønnen

I 2015 ble kvinnen også tiltalt for å ha forgiftet deres felles sønn. Men denne saken ble henlagt på grunn av manglende bevis, fortalte aktor Reberg Nessimo retten.

Paret er nå separert.

I epikrisene fra St. Olavs hospital i Trondheim forteller mannen om «prikking og dirring i tunge og underkjeve».

De giftige stoffene i disse plantene kan ha direkte effekt på hjertet, og også på sentralnervesystemet.

GIFTSTOFF: Giftstoffet akonitin ble påvist i planterestene i både skål og glasskrukke. Foto: Politiet

Aktor gikk gjennom symptomene i sitt innledningsforedrag; kvalme, oppkast, svimmelhet og bevissthetstap gikk igjen for hver innleggelse.

Den tidligere ektemannen (53) satt som tilhører under rettens første dag sammen med sin bistandsadvokat, Vibeke Meland. Mens AMK-samtalene ble avspilt gråt han. Og forlot etter hvert rettssalen.

I sin forklaring fortalte han om de forskjellige tilfellene av forgiftning, det første i 2019, og hvor han våknet da han var på vei inn i luftambulansen. Det ble til slutt så mange innleggelser at han hadde problemer med å skille de ulike fra hverandre.

Ikke funnet diagnoser

Rettspsykiaterne skriver i sin erklæring at de ikke kan stille noen diagnose med den informasjonen man har tilgjengelig i dag. Men de ber retten vurdere om «hun kan lide av en eller flere personlighetsforstyrrelser eller von Mûnchausen by proxy»

De rettspsykiatrisk sakkyndige, Michael Setsaas og Solveig Klæbo Reitan, fant ingen symptomdiagnoser som psykose, en type tilstand som kan gi straffrihet.

Den dømte kvinnen ble også dømt til å betale eksmannen 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Mannens bistandsadvokat, Vibeke Meland, sier fornærmede er lettet over at tiltalte ble domfelt og at han har blitt trodd både når det gjelder bedrageriene og drapsforsøkene.