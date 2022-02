Biden tror russisk invasjon vil skje i løpet av de neste dagene

Joe Biden mener risikoen for en russisk invasjon av Ukraina er høy, men understreker at diplomati fortsatt er en mulig utvei ut av konflikten.

USAs president Joe Biden svarte på noen spørsmål fra pressen da han forlot Det hvite hus torsdag morgen amerikansk tid.

Biden mener risikoen er høy for en russisk invasjon av Ukraina.

– Min følelse er at det vil skje i løpet av de neste dagene, svarte Biden på spørsmål fra en reporter.

Det har de siste dagene vært motstridende rapporter om hvorvidt Russland har trappet ned sin militære tilstedeværelse ved grenseområdene. Ifølge Biden har Russland ikke trukket tilbake styrker.

– For det første har de satt inn flere styrker. For det andre har vi grunn til å tro at de har begynt en falsk operasjon for å gi seg selv en grunn til å invadere, sier Biden.

Han mener alt indikerer at Russland er klare til å gå inn i Ukraina.

– Jeg har ventet på svar fra Putin på brevet jeg sendte til ham. Det blir sendt fra Moskva, og jeg har ikke lest det ennå, sier Biden.

Russland har krevd garanti for at Ukraina ikke blir medlem av NATO, noe Biden har nektet å gi dem. Presidenten understreker at diplomati fortsatt er en mulig utvei.

– Derfor har jeg bedt utenriksminister Antony Blinken om å gi en uttalelse i FN i dag. Han vil forklare veien ut av dette, sier Biden.

– Kommer du til å ringe Putin?

– Jeg har ingen planer om å ringe Putin nå, svarte presidenten.