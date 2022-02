Venter endring: – Nå er det nok et veldig lurt tidspunkt å selge på

Utsikten til høyere renter og strømpris gjør at hyttekjøperne er blitt mer tilbakeholdne. Men et uvanlig lavt tilbud av hytter til salgs, kan gi store muligheter for noen.

I fjor steg hytteprisene med 7,3 prosent, og nesten hele denne prisveksten kom før sommeren. Eiendom Norge tror veksten vil flate ut noe fremover, men først tror de at den skal kraftig opp.

På Mylla, helt nord i Nordmarka, selger Aktiv Hønefoss nå det de sier er «markas eneste fritidsleiligheter». Prisene på rundt 2,7 millioner kroner er, ved siden av kort avstand til Oslo, det viktigste salgsargumentet.

STOR ETTERSPØRSEL: Prisen på hytter har gått opp, og hytter på Mylla i Nordmarka går som varme hvetebrød. Det merker megler Marthe Brenden. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Nå er jo folk opptatt av å få mest mulig for pengene, for de største skidestinasjonene har nå blitt veldig presset på pris, sier eiendomsmegler Marthe Brenden i Aktiv Hønefoss.

Det er nå usedvanlig få hytter som ligger ute for salg, årstiden tatt i betraktning.

– Lurt tidspunkt

To år med korona har bidratt til at fjellhyttene er blitt revet unna. Mens prisene på fritidsboliger i Norge med 7,3 prosent i fjor, steg fjellhytte-segmentet alene med hele ti prosent. Det er dog verdt å merke seg at nesten hele prisstigningen kom i første halvår.

– GODT TIDSPUNKT: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen . Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er jo slik at både pris- og volumveksten var sterk i første halvår og så gikk det mye mer tilbake til før-pandemiske nivåer i løpet av høsten, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

At det er et uvanlig lite tilbud til dem som leter etter fritidsbolig akkurat nå, kan bli en for del for noen.

Hytteprisene i 2021: Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 853 504, opp 10,1 prosent fra 2020.





Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 159 179, opp 4,6 prosent fra 2020.





Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 494 975, opp 9,9 prosent fra 2020.





I 2021 ble det ifølge SSB gitt igangsettingstillatelser for nesten 7000 fritidsboliger, opp fra snaut 4500 i 2020.





I 2021 ble det omsatt 8 549 hytter i bruktmarkedet. 4 338 var fjellhytter, 2 536 var sjøhytter og 1 675 var innlandshytter.





Det var flest omsetninger i Trysil, Ringsaker og Vinje kommune.





Kilde: Eiendom Norge

– Nå er det nok et veldig lurt tidspunkt å selge på. For nå er det mange kjøpere og ganske få fritidsboliger, sier Lauridsen.

Etter nyttår har tilbudet av hytter og fritidsleiligheter til salgs bare vært halvparten av det nivået det lå på i samme periode i fjor. Det gjør at det fortsatt er et bra trykk i markedet.

– Nå kan det bli en kortvarig sterk prisvekst fordi det er få fritidsboliger som omsettes, og det samme har vi jo sett i boligmarkedet, men på litt lenger sikt vil prisene dempes.

– Forduftet

Ifølge Tone C. Krange, som er DNBs segmentsjef for fritidsboligmarkedet, er hyttekjøperne nå mer selektive, og de bruker lengre tid på å kjøpe.

FÅ SOM OMSETTES: Tone C. Krange, regiondirektør i DNB. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er blitt ganske dyrt å ha hytte. Det er høye strømpriser, det er blitt økte skatter, økte veiavgifter og så er det et lite rentespøkelse, selv om jeg ikke tror rentene har slått noe særlig ut foreløpig, sier hun til TV 2.

Hun peker også på at det enorme presset man så da «alle» skulle ha hytte i begynnelsen av pandemien, er borte.

Prisveksten på hytter vil ikke vare, mener ekspertene. Foto: Gorm Kallestad

– Nå er markedet også preget av at de mest hektiske korona-kjøperne vi har hatt de to siste årene, er forduftet, slik at mye av den effekten dette hadde for at selgerne fikk veldig gode priser, den er tatt ut, sier Krange.

Eiendomsmegler Marthe Brenden har stor tro på at resten av Mylla-leilighetene går ut i forbindelse med påsken, ikke minst fordi det nå er så få objekter å konkurrere mot.

– Men det er nok grunn til å tro at når vintersesongen med vinter- og påskeferie nå kommer, og folk vil legge ut for salg så kan det komme litt mer ut i markedet. Også bør jo nybyggingen bidra til at det blir et bedre tilbud, slik at det blir større mulighet for kjøperne til å få tak i noe, sier hun.