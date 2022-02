– Ville jeg hatt mer oppmerksomhet, burde jeg satset på ski

– Jeg husker at jeg gikk rundt i området her og tenkte på at det ikke føltes som hjemme, sier Rosseli Olsen.

20 år gammel ble han hentet til mektige Frölunda i svensk hockey. Det har blitt en solskinnshistorie for begge parter, men da han sto der som 20-åring i ny by føltes Gøteborg langt fra hjemme.

Han hadde prestert i Vålerenga og fått sin landslagsdebut, men helt voksen følte han seg ikke.

– Det var ikke så lett, egentlig. Alt ble opp til meg selv, sier han.

Han hadde omtrent ikke prøvd å lage middag før han plutselig bodde for seg selv og ukentlig spilte foran tusenvis av tilskuere.

– Det å være i en ny by og nesten ikke kjenne noen, gjorde at jeg ikke helt følte meg hjemme noe sted. Det tok ganske lang tid før jeg følte meg hjemme, sier 30-åringen.

Heldigvis spilte landslagskamerat Mathis Olimb også i samme klubb. Det hjalp, og med tiden han fant han seg virkelig til rette i Sveriges nest største by.

Opptak av OL

Rosseli Olsen spilte både fotball og hockey i barndommen.

– Hvor naturlig var det å bli hockeyspiller i Groruddalen?

– Det var kun jeg og en annen i klassen som spilte hockey. De fleste spilte fotball. Pappa og broren min har spilt, så det lå litt i familien, svarer han.

Drømmen om landslagsspill, OL, NHL og proffliv kom tidlig. En hockeykamp mellom Russland og Finland under OL i Nagano i 1998 ble viktig.

– Vi hadde den kampen og spilte den i opptak igjen og igjen, så gikk vi og latet som at vi var en av de som spilte der. Først var nok drømmen å vinne OL. Det har jo ikke blitt så lett, sier han og legger til:

– Det er gøy at jeg har fått spille i OL, da. Etter hvert ble målet å få spille i NHL. Det har jeg ikke klart, enn så lenge, sier han.

TROFAST TJENER: Mats Rosseli Olsen sammen med Frölundas direktør Christian Lechtaler før nordmannens 600. kamp for den svenske klubben. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

– Betydd alt

Han kom til Sverige som en forventningsfull 20-åring, men hadde aldri sett for seg at han skulle bli værende i Gøteborg i minst ti år.

I fjor rundet han 600 kamper for Frölunda. Rosseli Olsen har blitt svensk mester to ganger og tatt fire Champions League-titler med Frölunda.

– Etter ungdomsårene har det her vært klubben som har betydd alt. Jeg har veldig sterke følelser for klubben og byen. Alt jeg i voksen alder har vært med på kan jeg takke Frölunda for. Jeg er stolt over å ha vært her så lange. Forholdet til klubben er spesielt og jeg blir varm om hjertet når jeg snakker om det, sier han.

Ingen annen utenlandsk spiller har spilt så mange kamper for den svenske storklubben.

– Får dere landslagsspillerne den oppmerksomheten dere fortjener i Norge?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg valgte hockey, og jeg vet at det er en mindre idrett i popularitet i Norge. Da får man tåle at man får mindre oppmerksomhet. Ville jeg hatt mer oppmerksomhet burde jeg satset på ski, svarer Rosseli Olsen.

Han har kontrakt ut 2024-sesongen.

BLE HYLLET: Mats Rosseli Olsen foran et fullstappet torg i Gøteborg etter triumfen i 2019. Foto: Privat

Hadde valgt Vålerenga

– Hvor sannsynlig er det at du spiller i Norge igjen en dag?

– Det er ganske sannsynlig. Hele tiden har det vært tanken. Det er vanskelig å si når det blir, svarer han.

Grorud-mannens moderklubb er Furuset, men det er et annet Oslo-lag han ser for seg å spille for den dagen han eventuelt kommer hjem.

– Får jeg velge så blir det Vålerenga, men de skal jo ville ha meg, sier landslagsspilleren.

Spill i Fjordkraft-ligaen blir det nok ikke for 30-åringen på noen år. Før den tid vil han vinne mer med sin svenske klubb.

Han tror at han igjen kan få mulighet til å juble foran fullsatt torg i Gøteborg, etter denne sesongen.

– Vi vil jo vinne hvert år, sier han.