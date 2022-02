Tobias Schjølberg Grøndahl har tatt håndball-Europa med storm. Til tross for andre tilbud, har bakspilleren valgt å forlenge med Elverum.

Som 18-åring dro Tobias Schjølberg Grøndahl fra Haslum til Elverum i 2019. Nå, kun to år senere, briljerer 21-åringen i det store, europeiske selskap.

– Jeg tror ikke så mange hadde trodd at en liten 21-åring fra Bærum skulle gjøre det så bra i Champions League som jeg har gjort så langt, forteller en smilende Grøndahl til TV 2 etter kampen mot THW Kiel torsdag kveld.

– Ikke rukket å la det synke inn

Bærums-gutten står med 68 mål på 19 kamper i REMA 1000-ligaen hvor Elverum er ubeseiret hittil i sesongen. I Champions League har bakspilleren scoret 62 mål på elleve kamper.

– Man har ikke rukket å la det synke inn, skal jeg være helt ærlig. Du spiller kamp dag inn og dag ut, og er det ikke kamp så har du en eller to treninger. Du merker ikke helt at du har hatt en sånn sesong du har hatt. Jeg får mye skryt for det av bekjente og folk som liker å følge med. Det synes jeg er dødskult, forteller Grøndahl om responsen han har fått.

21-åringen hadde opprinnelig kontrakt med Elverum til 2023, men har nå valgt å forlenge til 2024.

– Jeg vil ikke bli en som går ut for tidlig, hopper på det første toget, blir sittende på benken og at det ikke blir den karrieren du helt hadde håpet på. Å bli i Elverum og forlenge tror jeg er det beste for min karriere og så får vi se hva som skjer videre.

Fremtiden

Grøndahl forteller at prestasjonene på banen har gjort at flere klubber har meldt interesse.

– Jeg har merket det ganske så solid. Det har kommet en del klubber som har sagt at de er interesserte. Så det gjelder å ikke hoppe på det første toget og bli for høy i hatten bare fordi det er kule klubber. Heller se på det som en anerkjennelse at jeg har fått den oppmerksomheten jeg har fått av de klubbene. Så får jeg bare bygge på det videre, og så får vi se om jeg havner i en av de klubbene som har meldt sin interesse senere i livet.

– Hvem er det snakk om?

– Lag i Champions League, så får vi se hvem som har mest lyst. Men nå er Elverum første prioritet og jeg har ny kontrakt nå. Så får vi se når det er tid for å dra ut.

Elverum står nå med åtte poeng etter elleve kamper og ligger på femteplass i gruppa i Champions League. Torsdag kveld tapte de mot storklubben THW Kiel 30-31.

– Ingen andre hadde trodd at vi skulle spille så jevnt med dem. Så vi må ta med godfølelsen og det gode spillet. Vi har Pick Szeged, Vardar og Aalborg igjen, og det kommer til å bli tøft og jevnt der også. Så det gjelder å se på de små detaljene og så skal vi prøve å ta de to poengene der.