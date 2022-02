Mjøndalen-spiller utestengt for ulovlig pengespill

Mjøndalen-målvakt Sosha Makani er utestengt fra Norges Fotballforbunds turneringer i én måned etter å ha brutt forbundet regler for pengespill.

Fotballforbundet melder om straffen på sine nettsider torsdag.

– Spilleren har plassert pengespill på ni kamper hvor han selv var i lagoppstillingen. Videre finner utvalget det bevist utover enhver rimelig tvil at spilleren har plasser pengespill på tre kamper som involverte Mjøndalens lag i Eliteserien, men hvor han ikke var i lagoppstillingen eller kamptroppen. Spilleren har erkjent forholdene, skriver Fotballforbundet.

Forbundet skriver at det er i formildende retning at spilleren i elleve av tolv kamper har plassert pengespill på positivt sportslig utfall for Mjøndalen. Da han spilte mot eget lag, var han ikke selv i kamptroppen.

– Det han har gjort er dumt og klønete, men han er frikjent for kampfiksing. Det er det aller viktigste. Han har spilt på Mjøndalen-seire og det skulle ikke ha skjedd. Vi som klubb må ta del av ansvaret, men Sosha har hatt gode intensjoner og vi kommer til å anke vedtaket, sier Berenike Wulfsberg, daglig leder i Mjøndalen, til Drammens Tidende.

Til avisen sier Wulfsberg at Mjøndalen kommer til å anke, da de mener straffen er altfor streng. Hun mener det er fair play-regelen som er brutt.

Utestengelsen trer i kraft fra første obligatoriske kamp for sesongen, 4. april.

Mjøndalen rykket ned fra Eliteserien forrige sesong.