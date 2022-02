Avbryter reise på grunn av krigsfaren

– Det betyr at vi ser alvorlig på situasjonen, sier Odd-Roger Enoksen (Sp) . Forsvarsministeren offentliggjorde endringene i reiseplanene sine etter NATOs utenriksministermøtet i Brussel torsdag.

Han skulle etter planen reist videre til den årlige Munich Security Conference sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt og klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Enoksen viser til informasjon fra amerikansk etterretning, som årsak til at han av beredskapsmessige grunner nå returnerer til Norge.

– Hvorfor er det viktig at en forsvarsminister er hjemme i Norge akkurat nå?



– Det ligger et betydelig ansvar i å skulle gjøre eventuelle disposisjoner, som gjør at regjeringen må samles og gjøre beslutninger. La oss håpe at vi slipper det, men jeg har likevel valgt å reise hjem, sier forsvarsminister Enoksen til TV2.