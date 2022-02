Analysemøte til frokost etter Portugal-smellen: – Håper det var en vekker

Landslagsledelsen hadde mer enn nok å jobbe med etter tapet mot Portugal. Julie Blakstad mener Norge har et stykke igjen til nivået de bør ha inn i fotball-EM.

En kaotisk fotballkamp endte i 0-2-tap mot Portugal i årets første landskamp for de norske jentene.

Norges kaptein Ingrid Syrstad Engen oppsummerte at «alt i alt føles det som vi har mye å jobbe med» umiddelbart etter kampslutt.

Det var åpenbart landslagssjef Martin Sjögren enig i. Svensken satte seg rett ved maskinen og så gjennom reprisen av oppgjøret sent onsdag kveld.

– Det er viktig å bearbeide kampen så fort som mulig i og med at vi ikke er helt fornøyde med hvordan kampen så ut, men også fordi det kommer en kamp ganske snart igjen, sier svensken til TV 2 etter Norges formiddagsøkt torsdag.

Martin Sjögren (midten) sammen med assistenttrenerne Anders Jacobsson og Lena Tyriberget etter kampslutt mot Portugal. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Vi satt oppe og så kampen sent i går og forsøkte på et vis å strukturere en analyse som vi presenterte for spillerne i dag på morgenen, så får vi bruke denne dagen til å delvis ta med oss det vi behøver å ta med oss videre.

Dermed ble det analyse og diskusjoner i spillertroppen allerede til frokost om kampen.

– Man skal ikke være fornøyd når man taper 2-0 mot Portugal som et er lag lavere rangert lag og vi har høye ambisjoner. Jeg tror at hvis man skal klare å ta steg videre, så må man være kritisk, sier Julie Blakstad.

Oppholdet på Algarve er én av to landslagssamlinger denne våren før selve EM-oppkjøringen begynner 20. juni.

– Vi må bruke alle de anledningene vi har til å få øvd oss for vi har ikke mange kampene igjen og et par av de er kanskje ikke mot så god motstand som vi burde hatt inn mot et mesterskap, fortsetter den ferske Manchester City-spilleren.

I april skal landslaget ut i VM-kvalifiseringskamper mot Kosovo og Polen før det forhåpentligvis blir to treningskamper før selve mesterskapet begynner for Norge med kamp mot Østerrike 7. juli.

– Jeg tenker at vi har et stykke igjen til vi er der vi ønsker å være frem mot et mesterskap. Det vi leverte i går, holder ikke i EM, sier Blakstad nådeløst.

– Jeg håper det ble en vekker for jentene, og det virker som at alle har lyst til å ta grep og få orden på ting.

«Kaldere i pappen»

Frokstmøtet bragte med seg både gode diskusjoner og en del svar.

Anja Sønstevold opplever at spillergruppa har kommet et skritt videre etter tapet mot Portugal.

– Vi hadde fokus på forsvarsspill før kampen. Vi både følte og så på analysen at vi sliter med avstander og timing. Men det er godt å se bilder, snakke om det og så skal vi justere det inn mot neste kamp, sier Inter-spilleren.

Hun var en del av en til dels nykomponert forsvarstreer sammen med Martia Thorisdottir og Guro Bergsvand i møtet med Portugal.

Sistnevnte opplever at analysemøtet var oppklarende og at det var mulig å se hvor «skoen trykker» for Norge.

– Vi har mange ballvinninger, men vi føler selv at vi sliter defensivt, at vi ikke får kontroll på ball. Og så sliter vi i etablert angrep. Det å ta mer vare på ballen og kanskje etablere oss høyere i banen, men samtidig så gir de ballvinningene oss mye rom offensivt, sier Brann-midtstopperen.

Guro Bergsvand innrømmer at det norske laget kjente på stor frustrasjon under oppgjøret mot Portugal. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Det gjør at du har lyst til å gå i de rommene, men den vurderingen der er én spesifikk ting. Det samme gjelder defensivt. Du ser det når du får det foran deg på video, at vi blir veldig ivrige og vil så mye. Så ligger vi ikke helt riktig til alltid å kunne gå. Når du ser det på bilder, så ser man at man kanskje må være litt «kaldere i pappen» spesielt når vi blir pushet litt lavere i banen.

Sjögren: – For utålmodige

Landslagssjefens analyse er at Norge har både gode og svakere perioder mot Portugal, men det som bekymrer ham er avstanden i kvalitet.

– Forskjellen mellom de bra periodene og de litt mindre bra periodene, er litt for store. Jeg synes ikke vi klarer å kontrollere hendelsene uansett om det er i angrep eller i forsvar, sier Sjögren.

– Hvorfor blir det så store forskjeller?

En del handler om forsvarsorganiseringen. Vi har jobbet én trening med å forsøke å implementere en litt annen type organisering. Vi hadde også et mål om å presse Portugal ganske høyt i banen, men hvis vi ikke treffer på det, så skulle vi legge oss i en lavere «blokk». Vi har ganske mange ballvinninger i det høye presset, men når et veldig direktespillende Portugal klarer å spille forbi det presset, så vi til tider at det var litt vanskelig å håndtere den farten de har lengst fremme, fortsetter Sjögren.

Men også i det lave presset mener svensken at laget ikke fikk til det de ønsket.

– Vi blir for utmålmodige. Vi åpner oss og får ingen nytte av å ligge lavt og samlet. Men som sagt er det tidlig i samlingen og vi har bare vært her i tre dager. Det finnes åpenbart forbedringspotensial, avslutter han.

Norge møter Italia i den andre og siste innledende kampen i Algarve Cup førstkommende søndag klokken 12.00 norsk tid.