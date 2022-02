Valijeva brøt sammen i tårer etter flere fall: – Uhørt at barn må gjennom dette

Etter flere fall og feil ble det femteplass i friløp for Kamila Valijeva. Totalt ble det en fjerdeplass for vidunderbarnet at hun gikk til topps i kortprogrammet.

15-åringen brøt sammen i tårene etter det skuffende løpet.

– Hun taklet ikke presset på skuldrene før denne finalen, kommenterte Eurosport-ekspert Lise Røsto Jensen.

– Det er det svakeste programmet i hele Valijevas karriere, fortsatte hun.

TRØSTESLØS: Kamila Valijeva var knust etter friløpet. Foto: David J. Phillip / AP

Det har stormet rundt Valijeva etter at det ble kjent at hun avla en positiv dopingprøve i desember i fjor.

– Det trengs en oppvask her, for det er uhørt at barn må gjennom dette her, sa Eurosport-kommentator Espen Røtterud Runås på bildene av en gråtende Valijeva, som måtte trøstes av trenere og lagvenninner.

Var hjerteskjærende å se Valievas friløp. Hun burde aldri ha blitt satt i denne umenneskelige situasjonen og burde ikke gått i dag. Det var forferdelig å se hvor preget og knust hun er 😢 — Camilla Gjersem (@CamillaGjersem) February 17, 2022

Lagvenninnen Anna Sjtsjerbakova tok gullet, mens russiske Alexandra Trusova tok bronse. Bronsen gikk til japanske Kaori Sakamoto.

Quad squad

Valijeva er en av tre utøvere i russernes «Quad squad», tre ungjenter som trener under Eteri Tutberidze i Moskva og lander firedoble hopp som om de ikke har gjort annet. Men torsdag var det de to andre som imponerte.

17-årige Trusova, som var på fjerdeplass etter kortprogrammet, sto for et vanvittig hoppshow. Hun gjorde hele fem kvadrupelhopp og ble første kvinne som har landet kvadrupel flip og kvadrupel lutz i OL. Hun tok et steg ut etter ett av monsterhoppene, men sto på alle fem.

FLERE FEIL: Kamila Valijeva måtte se OL-medaljen glippe. Foto: Andrew Milligan

Sjtsjerbakova, som er regjerende verdensmester og også 17 år, innledet sitt program med to kvadrupel flip, det første i kombinasjon med trippel toeloop, og leverte deretter et velkoreografert program med bedre elementer enn lagvenninnen. Hun tok ledelsen, og mot alle forhåndstips holdt det til gull.

Valijeva, som var ROC-lagets deltaker i lagkonkurransen, skrev tidligere i lekene historie da hun i friprogrammet leverte de første kvadrupelhopp av en kvinne i OL-historien.

Prøvde å stoppe Valijeva

Seiersseremonien i lagkonkurransen er ikke avholdt som følge av Valijevas dopingsak. Hennes fiasko i friløpet betyr at det iallfall blir delt ut medaljer i kvinnenes konkurranse.

Valijeva fikk delta i OL-konkurransen selv om hun har en dopingsak hengende over seg etter å ha testet positivt på et forbudt stoff i romjula. Både IOC, Wada og ISU prøvde å stoppe henne, men fikk ikke gehør hos Idrettens voldgiftsrett, som besluttet å godkjenne Russlands antidopingbyrås avgjørelse om ikke å suspendere henne.

KNUST: Da Kamila Valijeva innså at det ikke ble medalje i OL etter flere feil på friløp, brøt hun sammen i tårer. Foto: David J. Phillip / AP

IOC hadde bestemt at det ikke ville deles ut medaljer i Beijing dersom Valijeva kom blant de tre første. De ville bli holdt tilbake inntil dopingsaken var avgjort.

Som mindreårig gjelder spesielle regler for Valijeva i en dopingsak. 15-åringen hevder å ha fått i seg stoffet trimetazidin da hun uforvarende drakk av et glass som inneholdt bestefarens hjertemedisin. Det kan ta lang tid før dopingsaken er ferdig behandlet.