Henrik Asheim innstilt som ny nestleder i Høyre

Leder for Bærum Høyre, Henrik Asheim, blir ny nestleder i Høyre.

Torsdag er det klart at det blir Henrik Asheim tar over som nestleder i Høyre etter Jan Tore Sanner. Han blir første nestleder, mens Tina Bru fortsetter som partiets andre nestleder.

– Han har i mange år blitt sett på som et av landets største politiske talenter, og hvis landsmøtet vil, tar han nå steget opp i den absolutte elitedivisjonen, sier Harald Furre, leder av partiets valgkomité i en pressemelding.

38-åringen fra Bærum har tidligere vært leder for Unge Høyre, og kom inn på Stortinget i 2013. Han har vært en favoritt til å overta etter Sanner, som også kommer fra Bærum.

Det var en enstemmig valgkomité som har innstilt Asheim til vervet, sier Furre. Han sier at Tina Bru er innstilt på å fortsette som andre nestleder og Furre påpeker at de to vil være likestilte i arbeidet.

– Jeg er veldig takknemlig for den tilliten valgkomiteen har vist meg. Vi har en viktig jobb fremover med å utvikle politikk gjennom å lytte til innspill fra hele landet, og vi skal bygge en enda sterkere partiorganisasjon fram mot valgene i 2023 og 2025, sier Asheim.

Innstillingen skal behandles på Høyres landsmøte på Gardermoen 2. – 3. april. Samtlige er innstilt for en periode på ett år, altså fram til landsmøtet i 2023. Partileder Erna Solberg har svart valgkomiteen at hun er innstilt på å fortsette videre.

– Valgkomiteen er veldig glade for at Erna Solberg ønsker å stå på videre som Høyres leder med blikket festet på valgseier både i 2023 og 2025. Hun er Norges ubestridt dyktigste og mest populære politiker, og det var særdeles enkelt å bli enige om å innstille på gjenvalg av henne, sier Furre.