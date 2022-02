Sentralbanksjefen varsler renteøkning dersom lønnsoppgjøret blir for raust

I sin aller siste årstale som sentralbanksjef advarer Øystein Olsen mot å kompensere de høye strømprisene i lønnsoppgjøret til våren.

– Hvis brede grupper, både prissettere og lønnstakere, krever kompensasjon for høye strømpriser, kan inflasjonen skyte fart. Skjer dette, er det sentralbankens oppgave å stramme inn pengepolitikken, sa Olsen i sin årstale.

HØYE PRISER: I det siste har de høye strømprisene vært et omdiskutert tema. Foto: Frode Hoff / TV 2

Lønnsfest gir rentehopp

I klartekst: Dersom lønninger og priser stiger for mye, vil sentralbanken stramme inn ved å sette opp rentene.

– Jeg truer ikke. Jeg mener i hvert fall ikke å true. Men jeg påpeker noen faktiske ting. Jeg erkjenner at strømregningen nå biter for mange, men det er et utslag av at strøm er blitt et knappere gode. Hvis dette utløser vedvarende høyere priser og lønninger, må peengepolitikken strammes inn, sier Olsen.

Men Sentralbanken bruker ikke bare pisken. Han har også en gulrot: For dersom lønns og prisveksten ikke blir for stor, mener han at det er mulig å holde et lavere rentenivå fremover. I en slik situasjon er det etter sentralbanksjefens mening Norges Banks oppgave å holde noe igjen på renteøkninger, slik at etterspørselen etter arbeidskraft øker og at flere kommer i arbeid.

ADVARER: Dersom prisene og lønningene blir høyere, må sentralbanken etterhvert stramme inn rentene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tror på Jens

Den avtroppende sentralbanksjefen avviser bestemt at diskusjonen rundt utnevningen av etterfølgeren Jens Stoltenberg har svekket sentralbanken uavhengighet eller anseelse.

HAR TROEN: Olsen har tillit til at Stoltenberg vil utføre jobben som sentralbanksjef bra. Foto: Aage Aune / TV 2

– Nei! Og det mener jeg veldig bestemt. Som observatør til den debatten vil jeg nesten si at uavhengigheten til sentralbanken er understreket, og kanskje sånn sett styrket, sier Olsen.

– Har du i din jobb som sentralbankssjef savnet å ha bakgrunn fra politikken?

– Nei det vil jeg ikke påstå. Det er sikkert interessant å være politiker, men jeg har aldri vært i nærheten av å tenke tanken.

– Men din etterfølger har betydlig politisk bakgrunn.

– Ja, både politisk erfaring i en norsk virkelighet og en tung internasjonal erfaring. Og jeg har personlig veldig stor tillit til at Jens Stoltenberg vil utføre jobben med den profesjonaliteten, integriteten og kompetansen han har vist og dokumentert som økonom, også. Og dette er jo ikke noe enmannsshow. Har har med seg et styre, Ida Wolden Bache og resten av bankens øvrige fantastiske ressurser.

Og sentralbanksjefens årstale, også denne siste for Øystein Olsen, inneholdt som vanling også en formaning om å være forsiktig i bruken av oljepenger. Han advarer mot å se seg blind på handlingsregelens 3 prosent.

– Fremfor å sikte mot 3-prosentbanen, gjør vi klokt i å legge bruken av oljepenger under forventet realavkastning, lyder Øystein Olsens formaning til politikerne og sin etterfølger Jens Stoltenberg.