Stor undersøkelse: 43 prosent mener Norges Fotballforbund er «arrogante»

Det går frem i en spørreundersøkelse som ble gjennomført i Fotball-Norge i høst.

Over 1600 personer med tilknytning til fotballen, fra spillere og supportere til klubber og kretser, besvarte undersøkelsen som NFF selv initierte for å kartlegge «omdømme og verdidrivere for Norges Fotballforbund».

Rapporten, som kan leses her, maler et bilde av en organisasjon som står sterkt på kompetanse, inkludering og mangfold, men som samtidig har betydelige omdømmeutfordringer.

Rapporten kommer i kjølvannet av at både president Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt har varslet at de ikke vil fortsette i stillingene sine, men begge presiserer at det ikke er noen sammenheng mellom kritikken som kommer frem og beslutningene de har tatt om å gi seg.

Les utfyllende svar fra Svendsen og Bjerketvedt lenger nede i saken

Får ros for talentuvikling - ris for åpenhet og ærlighet

Spesielt kritisk var deltakerne på spørsmål om hvordan de oppfatter NFF.

52 prosent oppfatter forbundet som «kompetente» og 49 prosent som «inkluderende», men samtidig oppfatter 43 prosent at forbundet er «arrogant» og 38 prosent at de er «mannsdominert» og «lukkede».

Saken fortsetter under grafikken

Skjermbilde fra rapporten

Videre går det frem at Fotball-Norge i stor grad mener NFF leverer godt på talentutvikling og holdningkampanjer, men at det samtidig er mye å hente på verdier som åpenhet og ærlighet.

Saken forsetter under grakikken

Skjermbilde fra rapporten

Svendsen: – Ikke urettferdig det som kommer frem

Det går også frem at 9 prosent av de spurte er «lovers» av NFF, mens 11 prosent er «haters» i sin oppfatning av NFF. Ca 40 prosent er «likers», mens cirka like mange har en likegyldig holdning til forbundet.

President Svensen, som gir seg i mars og sannsynligvis blir etterfulgt av Lise Klaveness, beskriver rapporten som «god».

– Jeg har verken en god eller dårlig følelse av det som kommer frem. Noe er som forventet, men samtidig må man tillate litt selvpining når man jobber med omdømme og hvordan man oppfattes. Man må tørre å pirke i det folk ikke opplever som positivt. Der må vi sette inn tiltak og finne ut hva vi kan gjøre bedre, sier han til TV 2.

– Hvorfor dukker ord som «arrogant», «pampete» og «gubbevelde» opp i forbindelse med NFF?

– Jeg skal ikke skylde på andre, men jeg sa i 2017 at skyggen av de internasjonale idrettsorganisasjonene ligger over norske organisasjoner. Noe av det skyldes måten internasjonal idrett er bygget opp på, men vi må også jobbe med å endre den oppfatningen. Jeg sitter i et styre som består av like mange kvinner som menn, og det er det ikke mange styrer i næringslivet du finner det. Det er ikke urettferdig det som kommer frem, og det viser at vi må være folkelige og på bakken og møte folk. Jeg synes selv at jeg gjør det, men at andre oppfatter det annerledes må vi tillate, fortsetter han.

Svendsen mener ikke at rapporten gir uttryk for mistillit, men vil nødig spekulere i om han kunne ha vunnet et nytt presidentvalg.

Saken fortsetter under grafikken

Skjermdump fra rapporten

– Hadde du hatt tillit til å kunne ta en ny periode?

– Det blir hypotetisk og noe jeg ikke har tenkt over...

– Du må vel ha tenkt litt på om du ville hatt tillit til å ta en ny periode?

– Nei, det var faktisk ikke avgjørende. Dette vervet er så krevende at du må være 110 prosent motivert. På sensommeren begynte jeg å tvile på om jeg egentlig ville stille til disposisjon, og da var det egentlig gjort.

Bjerketvedt: – Min avgang har ingenting med dette å gjøre

I rapporten kommer det også frem svært delte meninger om hvordan forbundet har håndtert både pandemien og Qatar-debatten.

58 prosent opplever at NFF håndterte pandemien godt, mens Fotball-Norge fremstår delt på midten i oppfatningen av om NFF håndterte Qatar-saken i forkant av fotballtinget.

Bjerketvedt, som i tidlig januar varslet at han i nær fremtid vil gi seg som generalsekretær, opplever på samme måte som Svendsen ikke noen mistillit mot jobben som er gjort i NFF.

– Det var omtrent som forventet. Vi får god respons på samfunnsoppdraget vårt, men vi får en del kritikk på at vi kan være mer åpne, skape mer samhandling i fotballen, og at vi kan være en enda sterkere støttespiller for norsk fotball som sådan, sier han.

– Når du nå snart gir deg, gjør du det av egen fri vilje, eller opplever du motstand mot deg og din rolle?

– Det har ingenting med kritikk, saker eller det vi står oppe i nå å gjøre. Jeg er snart 62 år, har vært i topplederstillinger i snart 30 år, har vært i NFF i seks år, så jeg har rett og slett et ønske om å trappe litt ned - også av helsemessige årsaker.