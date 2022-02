Saksøker SAS etter at 500 piloter fikk sparken

Under koronapandemien sa SAS-ledelsen opp en rekke piloter, som alle har gjenansettelsesrett i selskapet. SAS opprettet deretter nye datterselskaper der pilotene må søke på sine gamle jobber.

Norsk Flygeforbund mener SAS med dette har omgått arbeidslivets bestemmelser, og varsler i en pressemelding torsdag søksmål mot SAS.

560 skandinaviske SAS-piloter har blitt oppsagt som følge av pandemien. Til tross for avtale om at de ansatte skulle få jobbene sine tilbake når trafikken igjen tok seg opp, ble flere av disse stående igjen på bakken da flytrafikken begynte å ta seg opp igjen.

– Vi er rundlurt av SAS, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres Forening, i pressemeldingen.

– Selskapet har i ly av koronapandemien planlagt å kvitte seg med sine skandinaviske ansatte. Det er opprettet flere nye datterselskap bak ryggen vår, hvor det er trikset og mikset med jussen for å komme seg unna gjenansettelsesretten og arbeidsgiveransvaret, fortsetter han.

SAS har hele tiden avvist at selskapet har omgått gjenansettelsesplikten.

– Vi er ikke enig i beskrivelsen som fremsettes av fagforeningene. Vi er av den oppfatning at vi forholder oss til, og handler etter, alle inngåtte avtaler, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff, til TV 2

Stor støtte

Aleksander Wasland er nestleder i Norsk Flygeforbund. Han mener SAS bryter med de mest grunnleggende prinsippene i et anstendig arbeidsliv.

– Hovedavtalen trekker opp hvordan partssamarbeidet skal foregå. Det SAS har gjort her er å omgå avtaler og partssamarbeid Norsk Flygerforbund vil ikke sitte stille å se på at norsk arbeidsliv brutaliseres, sier Wasland i pressemeldingen.

– Vi har stor støtte både nasjonalt og internasjonalt. Vi har sagt at vi vil bruke alle virkemidler i verktøykassa for å stoppe dette. Nå saksøker vi SAS for at pilotene skal få jobbene sine tilbake og for å få juridisk slått fast at SAS har brutt gjeninntredelsesretten, og dermed arbeidslivets bestemmelser, sier han videre.

Til TV 2 sa leder i Norsk Flygeforbund Ynge Carlsen i oktober at han mener SAS trår feil.

– De bryter sentrale prinsipper i hovedavtalen, og setter lojale ansatte som har jobbet i 15 år i selskapet på porten. Det er ikke akseptabelt, og det regner jeg med at vi får rett i både i retten og hos det norske folk.

– Overraskende og trist

Også LO støtter pilotene.

– SAS er et selskap med stolte skandinaviske tradisjoner, som mange har godt forhold til. Derfor var det både overraskende og trist at de valgte å stykke opp selskapet, og dermed unndra seg gjenansettelsesplikten for oppsagte medarbeidere. Vi mener dette er lovstridig, og ser fram til at dette nå blir behandlet rettslig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i pressemeldingen.



(TV 2/NTB)