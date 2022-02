Tysk sølvvinner kollapset: – I ettertid ser vi at han ikke burde startet

Sølvvinner Tyskland fikk imidlertid problemer da Eric Frenzel måtte gi noen sekunder på tredje etappe. Jens Lurås Oftebro rykket mot slutten og skaffet Jørgen Graabak ti sekunder forsprang. Det la grunnlaget for norsk gull i lagkonkurransen.

Etter etappen kollapset Frenzel i målområdet. Han deltok heller ikke på medaljeutdelingen i etterkant av det tyske sølvet.

I likhet med Jarl Magnus Riiber slet Frenzel med koronasykdom i starten av OL. Mens Riiber valgte å stå over lagkonkurransen og reise hjem, valgte tyskeren likevel å gå, til tross for den svært uheldige og trøblete oppladningen.

– Eric føler seg bedre nå, men var veldig sliten etter rennet. Nå står han oppreist og føler seg okey, sier Tysklands trener Hermann Weinbuch til TV 2.

– Det var ikke noe farlig, og han gikk selv tilbake til garderoben, konstaterer han.

Selv innrømmer Frenzel overfor tyske ARD at løpet kostet krefter etter å ha vært i isolasjon på hotellrommet i ti dager.

– Jeg er overlykkelig over at de tre andre på laget klarte det, når jeg holdt på å spolere det. Det var et tøft løp. Jeg måtte jobbe hardt for å fullføre, sa han.

Tysklands trener innrømmer imidlertid at det kanskje var en tabbe å la Frenzel delta i lagkonkurransen.

– Etter sykdommen hans tok vi mange sjekker, og han følte seg i god form. Han sa formen var okey. Men etterpå ser vi jo at det kanskje var en feil ting. Nå håper vi at han ikke blir syk igjen, og at han kommer tilbake for fullt, poengterer Weinbuch.

FEILVURDERING: Kombinert-sjef Ivar Stuan mener det var en feilvurdering av tyskerne å la Frenzel starte. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Norges sportssjef Ivar Stuan mener det var feil at Frenzel deltok så kort tid etter koronasykdommen.

– Jeg synes det var en feilvurdering, det ser de sikkert selv i etterkant. Han har trent inne, og på mølla, og har nok holdt seg i grei form. Men det holder ikke når du skal i ringene i OL. Men at de kommer seg unna med sølvet, det er jo fantastisk, sier han til TV 2.

Etter at Frenzel tapte mye tid på sin etappe, måtte Tyskland ta til takke med sølvet bak Norge i lagkonkurransen.

Det er treneren fornøyd med.

– Målet vårt var to medaljer, og vi tok en gull og en sølv, poengterer treneren, som sier følgende om Norges fenomenale gull:

– Det er et veldig sterkt lag. Men om fire år skal vi være sterke, og endre på rekkefølgen. Det er alltid kjekt å konkurrere mot Norge, mener Hermann Weinbuch.