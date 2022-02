Hvordan ble Norge den nye vinen?

En solfylt mandag i februar er den norske trioen Morten Thorsby (25), Kristoffer Askildsen (21) og Leo Skiri Østigård (22) samlet på Thorsbys terrasse en halvtimes kjøretur langs kysten øst for Genova i Italia.

– Jeg har blitt veldig glad i Italia på kort tid. Det er ikke så vanskelig å se, når vi sitter her i februar og det føles som en sommerdag, sier Østigård.

Han ser ut over Middelhavet fra den store terrassen tilhørende huset der Morten Thorsby (25) bor i de øverste etasjene, mens Kristoffer Askildsen (21) bor nederst.

Østigård var én av flere nordmenn som sluttet seg til den italienske ligaen i januar. Etter overgangen hans til Genoa har også Emil Konradsen Ceïde (20) blitt hentet til Sassuolo fra Rosenborg, mens Salernitana har signert Emil Bohinen (22) på lån fra CSKA Moskva.

I tillegg til de fem nevnte har også Stefan Strandberg (Salernitana), Julian Kristoffersen (Salernitana, nå på lån i Cosenza) og Dennis Johnsen (Venezia) spilt i Serie A denne sesongen.

Den norske Serie A-trenden går dypere enn som så: Juventus har to norske spillere på aldersbestemte lag i de norske U-landslagsspillerne Martin Palumbo (19) og Elias Solberg (17), og i Atalanta spiller talentfulle Alwande Roaldsøy (17).

Jens Petter Hauge (22) er fortsatt tilknyttet AC Milan, selv om han kun er formaliteter unna å bli permanent klar for Eintracht Frankfurt, og en lang rekke nordmenn kunne også blitt Italia-klare i januar: Flere Serie A-klubber jaktet Bodø/Glimts Ola Solbakken (23) og Udinese la inn bud på Vålerengas Odin Thiago Holm (19).

– Jeg tror vi har en mentalitet som klubbene opplever som enkle å jobbe med. Vi er som regel gode, fine og seriøse gutter som gjør jobben vår og dukker opp på trening. Det er alltid en fordel. Jeg tror særlig mange av klubbene her nede i Sør-Europa setter pris på det, ettersom de er vant til å hente spillere som har slitt med sånne ting før, sier Morten Thorsby.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Sampdorias midtbanekriger gir også landslagskameratene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard mye av æren for å ha skapt blest rundt unge nordmenn på det internasjonale overgangsmarkedet.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Det er alltid sånn at når det kommer en norsk spiller som gjør det bra i utlandet, så sees det mer til det landet. Det forsterker interessen inn mot Norge. Det er veldig positivt for norsk fotball, sier Heming-gutten.

Han har invitert TV 2 til typisk italiensk lunsj på terrassen en halvtimes kjøretur langs kysten øst for Genova.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2 Denne ettermiddagen lever de la dolce vita med pesto, Foto: Lars Christian Økland / TV 2 appelsiner fra hagen, Foto: Lars Christian Økland / TV 2 og hvitvin.



Østigård har fått i oppgave å lage «pesto alla genovese» fra bunnen, som en innvielse i livet som Italia-proff.

På menyen står pasta, lokal hvitvin, ferskpresset appelsinjuice fra trærne i hagen, salat med tomater og mozzarella – og en glohet espresso-skvett for å runde det hele av.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Over kaffekoppene forteller den norske trioen om kultursjokket de har opplevd, kaoset de har stått i og utfordringene som venter – og avslører oppsiktsvekkende detaljer fra italienske garderober.

Men først litt ekspertise.

Pandemi-effekt

Den italienske fotballjournalisten Fabrizio Romano kjenner overgangsmarkedet i Europa bedre enn de aller fleste. Han har blitt et globalt fenomen takket være sine avsløringer av overganger i Europa, men har bakgrunn som lidenskapelig fan av italiensk fotball.



Han trekker frem flere grunner til at Norge har blitt et attraktivt marked for norske klubber:

De norske spillerne i Italia har vist upåklagelig profesjonalitet og trenger ikke lang tid på å bli spilleklare og forstå hva italienske managere ønsker av dem.

Prisene på unge norske spillere er rimelige sammenlignet med Sør-Amerika eller større europeiske nasjoner, inkludert nabolandene Sverige og Danmark.

Erling Braut Haalands prestasjoner har gitt norske spillere et enormt utstillingsvindu.

Bodø/Glimts prestasjoner mot AC Milan og AS Roma de siste årene har ført til at mange italienske klubber har fått øynene opp for Eliteserien som talentfabrikk.

– Det er en superpositiv følelse knyttet til norske spillere her i Italia. Jeg er sikker på at dette bare er starten, og at det kommer til å komme mange flere nordmenn til Serie A i fremtiden, oppsummerer Romano til TV 2.

Han spår samtidig at norske klubber vil ta bedre betalt for spillerne sine etter hvert som attraktiviteten øker.

– Det er det neste steget. I Italia vet man at man i 99 prosent av tilfellene får profesjonelle spillere. Det betyr at man kan føle seg trygg på at man får verdi for pengene. Det hever verdien på norske spillere, sier den berømte journalisten.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2 Tilbake på terrassen til Thorsby har den norske trioen fått selskap av italieneren Carlo Ienca. Morten Thorsby lærer Leo Skiri Østigård å lage pesto Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Han jobber som speider for agentselskapet GG11 og har blant annet ansvar for skandinaviske spillere, i tillegg til å fungere som støttespiller for Thorsby i Italia.

Ifølge Ienca er det særlig tre grunner til at italienske klubber har intensivert jakten på norske spillere:

– Før pleide italienske klubber å signere spillere fra annenrangs europeiske ligaer, som Belgia, Russland og Portugal. Nå som de sliter økonomisk blant annet på grunn av pandemien, har de begynt å se nærmere på rimeligere alternativer i tredjerangs ligaer som Norge.

– For det andre har sportsdirektører i Italia sagt til meg at de setter svært stor pris på at norske spillere alltid er positive, de mister ikke motivasjonen og jobber fortsatt hardt uten å skape dårlig stemning selv om de sitter på benken. Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen har begge vist dette i Sampdoria, fortsetter Ienca før han fullfører:

– Pandemien har også ført til at italienske klubber i mindre grad reiser langt til Sør-Amerika for å speide, som de gjorde før, men ser mer i nærheten og har oppdaget det norske markedet. De siste tre vinduene har de kjørt på der.

UTVIST: Leo Skiri Østigård fikk rødt kort for denne situasjonen mot Felix Afena-Gyan i AS Roma. Foto: Domenico Cippitelli / IPA

– Det verste som finnes i våre øyne

Selv om nordmenn har blitt mote i det fotballgale støvellandet, er det ikke alt som klaffer mellom den særegne italienske kulturen og oppdragelsen nordmennene har med seg i bagasjen.

Thorsby, Askildsen og Østigård har fått merke det.

Thorsby har pådratt seg nest flest gule kort i Serie A denne sesongen (9) og var også høyt på listen forrige sesongen, da han avsluttet med ti gule kort. I sin første sesong ble han utvist mot Juventus.

Askildsen fikk rødt kort i sitt fjerde innhopp for Sampdoria, mot Brescia i august 2020, og har allerede sonet én kamps karantene denne sesongen etter fem gule kort.

Østigård hadde aldri blitt direkte utvist i karrieren før han fikk marsjordre mot AS Roma i sin tredje Serie A-kamp den 5. februar.

Trioen nipper til hver sin espresso mens de diskuterer de oppsiktsvekkende tallene. Når Østigård forteller om utvisningen mot Roma, bryter Thorsby inn:

– Det røde kortet der hadde du faktisk fått i alle andre land også. Det er ikke bare i Italia!

Men ifølge Thorsby er dømmingen og kulturen i Italia noe av det vanskeligste å tilpasse seg som nordmann.

– Vi er fysiske spillere, liker å spille hardt og går ordentlig inn i dueller. Det smeller litt. Det er noe vi har blitt oppfordret til mye gjennom oppveksten når vi har spilt i Norge. Du må trøkke til i taklingene, ikke sant? Trøkke til! Men her, når du trøkker til ordentlig, så får du fort et gult kort. Det er en helt annen måte å spille på, forklarer han.

HARDHAUS: Morten Thorsby måtte bandasjere skallen under oppgjøret mot Juventus den 18. januar. Foto: Reporter Torino / IPA

Under 4-0-seieren over Sassuolo nylig ble han tatt til side av kaptein Fabio Quagliarella. Den 39 år gamle spissveteranen kjenner italiensk fotballs uskrevne regler bedre enn de aller fleste.

– Han sa at det var to dueller der jeg tok ned ballen på brystet. «Morten, du må falle over på ballen med én gang du kjenner noen i ryggen», sa han. Det er noe som gjør litt vondt for vårt nordiske hjerte. Vi vet selv hvordan det er å spille mot italienere som faller over ballen. Det er det verste som finnes i våre øyne. Men i Serie A er du faktisk nødt til å gjøre det for å takle det, sier Thorsby.

– Jeg er en av de med flest gule kort i ligaen så langt. Man må nesten bare lære seg det hvis man skal lære å spille her. Det er en av de store utfordringene jeg har med å spille her. Jeg har slitt mye med å løse de tingene med frispark og hvor hardt man kan gå inn, legger han til.

Kristoffer Askildsen utdyper:

– Det er en helt annen kultur. Vi sier at man skal trøkke til og være litt harde. Men hvis du kommer her og treffer noen litt i ansiktet eller i foten, så faller de ned over ballen, tar den med hendene og venter på at dommeren skal blåse. Skjer det tre ganger, får du et gult kort. Noen ganger blir det litt overtenning, og da blir det noen røde kort. Vi har alle fått det de siste sesongene. Det er kulturforskjeller man må vende seg til.

KULTURSJOKK: Kristoffer Askildsen har vendt seg til den italienske kulturen, men det var ikke lett i starten. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

For Østigård var overgangen ekstra brutal. Han kom rett fra Stoke City i engelsk Championship, en liga kjent for sin fysiske spillestil – med dommere som tillater veldig mye.

– Han har gjort den største omveltningen en spiller kan gjøre. Fra en rainy day in Stoke til den liguriske middelhavskysten, ler Thorsby.

I Championship er det heller ikke videodømming.

– Jeg er vant til at man i Championship omtrent blir myrdet på hver dødball hvis motstanderlaget vil passe på deg. Det er vanskelig å komme seg til muligheter, de holder deg og tar tak i deg på en måte du ikke kan gjøre her med VAR, sier Østigård.

Han innrømmer at han synes det er vanskelig å tilpasse seg en liga der motstanderne faller lettere og dommerne tolererer mindre.

– Det er mange stopp i spillet fordi det er så mange frispark. Det er noe man må venne seg til og være litt obs på. Vi vil jo ikke kaste oss. Jeg har en onkel som hver gang jeg ligger nede, kommer inn i hodet mitt og sier «reis deg opp!» Det er ikke sikkert det alltid er det riktige å gjøre her. Du må kanskje lære deg å spille mer, sier Østigård.

I Sampdoria har de tatt et oppsiktsvekkende grep i garderoben for å tilpasse seg den stadig mer særegne dømmingen som, ifølge Thorsby, kommer som følge av en blanding av videodømming og at italienske dommere er sterke personligheter som tolker regelverket på hver sin måte.

– Sist før kampen hadde vi egen analyse av dommeren før kampen for å analysere hva slags dommer vi har i dag. Det er en helt annen kultur, sier Thorsby.

– Virkelig? Hvordan foregår det?

– Når det er små ting som avgjør, ser vi på hva slags avgjørelser dommerne pleier å ta. Akkurat som spillere har de sine egne personligheter, hvordan de opptrer på banen. Du ser det igjen når du ser dem i flere kamper. Nå som vi har spilt tre fjerdedeler av sesongen, er det ganske lett å gå tilbake og se hva slags ting han dømmer på og ikke dømmer på.

– Hva synes du om det?

– Jeg synes det er bra. For meg som ofte er i fysiske dueller, er det bra å ha den taktiske biten og skjønne hva du faktisk blir tatt på og ikke. Det er noe jeg ikke har gjort nok av før. Jeg har tenkt at det skal være likt for alle, og det skal jo være likt, men de er mennesker. Jeg synes det er et aspekt som kan gi en fordel å se på. Det kan være hva slags situasjoner man får gule kort på, noen dommere dømmer lett, noen dømmer mindre lett, sier Thorsby.

RØDT: Morten Thorsby ble utvist mot Juventus. Foto: MASSIMO PINCA

Uvanlig dømming og teatralske motstandere er ikke de eneste italienske finurlighetene den norske trioen har fått kjenne på kroppen siden de kom til Serie A.

Ligaen er kjent som et av de mest nådeløse stedene for managere, som gjerne kan byttes ut flere ganger hver sesong.

Østigård fikk den italienske trenerkarusellen rett i fleisen etter at han ble lånt ut fra Brighton til Genoa i januar.

Åndalsnes-gutten rakk bare spille én kamp, 90 minutter i 0-1-tapet mot Spezia den 9. januar, før treneren hans – den tidligere stjernespissen Andrij Sjevtsjenko – fikk sparken.

Det var andre gang bare denne sesongen at klubben sparket treneren.

– Det er spesielt. Du kommer hit og vet at han er trener, kommer godt i gang, får en god tone med ham, og så ryker han et par dager etterpå, sier Østigård.

– For min del hadde jeg en god prat med sportsdirektøren. Det er ikke alltid han blir sparket i tillegg, men jeg visste at det kunne skje fordi resultatene ikke var optimale. Sånne ting må man bare lære seg, sier han.

SPARKET: Andrij Sjevtsjenko i sin siste kamp som Genoa-trener. Foto: Fabrizio Carabelli / IPA

22-åringen har, gjennom sine mange utlån de siste årene, blitt vant til å bytte trenere og omgivelser, så han tar forholdsvis lett på utskiftningen:

– Det endrer ikke så mye. Det er en ny fyr som kommer inn, men du har samme jobben. Du må bare være profesjonell og gjøre ditt beste.

Thorsby og Askildsen har også rukket å ha mange trenere siden de ankom Sampdoria.

Thorsby ble hentet av Marco Giampaolo, men før overgangen trådde i kraft, hadde treneren blitt byttet ut med Eusebio Di Francesco. Han ønsket ikke å bruke Thorsby, så nordmannen havnet ute i kulden, men heldigvis for ham forsvant også Di Francesco allerede etter tre måneder. Da tok Claudio Ranieri over.

Leicester-legenden var sjef også da Askildsen ble hentet, og ble værende i over halvannet år. I fjor sommer hentet klubben Roberto D'Aversa som ny trener, og denne høsten toppet kaoset seg da klubbpresident Massimo Ferrero gikk av med umiddelbar virkning etter å ha blitt arrestert og etterforsket for økonomisk kriminalitet.

ARRESTERT: Massimo Ferrero. Foto: JENNIFER LORENZINI

Arrestasjonen bidro blant annet til at den uunngåelige sparkingen av D'Aversa ble utsatt helt til 17. januar. Da ble Thorsbys ring sluttet: Giampaolo, som hentet ham til klubben, er nå tilbake i sjefsstolen.

– Det er litt det som er sjarmen, og kanskje det kjipe, med italiensk fotball. Det er følelsene, det er alt det du forbinder med italiensk fotball: Trenerbytter, presidenter, alt mulig som skjer rundt. Det er masse som skjer hele tiden, supportere, italiensk fotball lever 24 timer i døgnet, sier Thorsby.

– Det er ekstremt morsomt og givende å være en del av som fotballspiller. Samtidig har du de negative tingene som skjer når det går dårlig. Det er litt smak og behag. Noen vil si det er kjipt og ønsker å ha mer kontinuitet, men jeg har snakket med flere spillere som synes det er litt sjarmerende. Vi spillere spiller for klubbene, men er også enkeltindivider, så hvis du klarer å ha fokus på deg selv og det du holder på med, så skal det ikke utgjøre for stor forskjell, sier han.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2

De tre norske Genoa-beboerne skåler med hvert sitt hvitvinsglass. Stemningen er upåklagelig over tallerkner med pasta og pesto, mozzarella og tomater.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Det er vanskelig å forestille seg at de snart skal møtes til et av Europas bitreste og mest lidenskapelige rivaloppgjør.

1. mai møtes de to Genova-klubbene Sampdoria (med Thorsby og Askildsen) og Genoa (med Østigård) til Derby della Lanterna. Navnet på oppgjøret kommer fra byens mest berømte landemerke, et 76 meter høyt fyrtårn av murstein.

– Den uken serveres det ikke vin på denne terrassen. Men vi er fortsatt venner, Leo, ler Morten Thorsby.

Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Oppgjøret kan bli ekstra spesielt med tanke på lagenes posisjon på tabellen: Sampdoria ligger for øyeblikket på 16. plass, mens Genoa er på nedrykksplass (19.).

Askildsen har opplevd derbyet én gang med tilskuere til stede.

– Det var ikke helt fullt, men for meg var det helt sykt. Den beste atmosfæren jeg har opplevd. Hvis vi får tilbake alle fansene og spiller mot dem, og vi kanskje kan sende dem ned, blir det bra stemning, gliser unggutten.

Østigård ser selvsikker ut til tross for klubbens utsatte posisjon.

– Jeg har vært med på å spille to derbyer tidligere. Jeg skal ikke si hvordan det gikk, sier han og smiler lurt.

Han sikter til de to Hamburg-derbyene han fikk oppleve som St. Pauli-spiller. Begge endte med 2-0-seier over erkerivalen Hamburger SV.

– Derbyet 1. mai kan bli helt sinnssykt hvis det ligger an som det gjør nå. Jeg har hatt to derbyer i akkurat samme situasjon for to år siden og i fjor, det er bare å glede seg, Leo. Men den uken kan vi ikke gjøre dette, gjentar Thorsby og beskriver:

– Det er en utrolig kul kamp. Jeg vil si at det er et av de kuleste derbyene i Fotball-Europa ettersom det er to klubber som er omtrent like store, begge har lang historie og har tidligere hatt sine storhetstider, og begge sliter litt nå. Byen er delt, men ikke på midten, de bor rundt om hverandre.

– Den uken det er derby, da er det liv eller død.

Men først: Buon appetito!