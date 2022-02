Lå i narkose og fikk støt – nå har han fått nye hjerteproblemer

Det ble først oppdaget i 2011. Hockeytreneren var på hytta etter en lang sesong, da han først kjente på symptomer.

Første påskedag pakket han sammen og dro til sykehuset.

Legenes konklusjon var at det ikke var noe farlig. Han slo seg til ro med det, og i årene som fulgte tenkte han lite på det. Det var sjeldent at pulsen steg på uforklarlig vis.

Helt frem til 2019 gikk det fint med treneren. Så begynte han å føle seg slapp og trøtt.

Etter en sjekk av hjertet, ved EKG, ble det påvist at han hadde atrieflutter i hjertets høyre forkammer. Det kan føre til at elektriske impulser fra høyre forkammer kan utløses mye raskere enn normalt.

Spesiell bursdag

Sarpsborg Arbeiderblad var først ute med å skrive om Nilsens hjerteproblemer. Hockeynettstedet Nitten.no publiserte onsdag en artikkel om trenerens nye problemer.

– Det var på bursdagens min i 2019 at jeg ble lagt i narkose og fikk støt, sier Nilsen til TV 2.

IKKE REDD: Sjur Robert Nilsen tar hjerteproblemene med stor ro. Foto: Carina Johansen

– Var du redd?

– Nei, egentlig ikke. Det sånn de gjør ved elektrokonvertering av hjertet. De fikk det til å slå riktig, svarer han.

Den normale hjerterytmen fortsatte kun i en uke. Treneren var i Sveits med hockeylandslaget da han igjen kjente at pulsen steg på unormalt vis.

Nye inngrep ventet. Det første var ikke vellykket, men så fikk legene orden på det og Nilsen hadde ikke lenger problemer med atrieflutter i hjertets høyre forkammer.

Har eskalert

Alt var tilsynelatende i orden frem til høsten 2021. Fra da har han stadig oftere fått uregelmessig hjerterytme.

– Det er ikke noe ålreit. Det som er slitsomt er at noen ganger holder det på i et par minutter og andre ganger kan det holde på i flere timer. Jeg blir sliten av det og begynner å tenke. Jeg forstår jo at det er unormalt å ha puls på 196 når jeg sitter i sofaen, sier treneren.

– Stiger kroppstemperaturen eller får du andre fysiske symptomer?

– Jeg kjenner at hjertet dunker, og ofte får noen gjentagende slag. Det er litt som å få hjertet opp i halsen. Det er sjelden jeg kjenner på det når jeg er i aktivitet. Oftest kommer det på kvelden når jeg skal legge meg. De siste ukene har det eskalert, svarer han.

– Er det blitt sånn at du kvier deg litt for slappe av?

– Nei, jeg vet jo at det i utgangspunktet ikke er veldig farlig, selv om det ikke er bra for hjertet å jobbe så hardt og lengre tid, svarer Nilsen.

Problemene han nå har er annerledes enn de han fikk i 2019.

SKAL MED: Sjur Robert Nilsen er fast bestemt på at han er klar for å være med under det nært forestående sluttspillet. Foto: Tore Meek

Ny operasjon

Sparta-treneren var nødt til å stå over lagets forrige kamp, mot Manglerud Star. Da var han på undersøkelser.

Han har fått medisiner, og torsdag var han tilbake på jobb. Han føler seg fin, men trolig venter en ny operasjon.

Fremover er han innstilt på å måtte endre på en del vaner.

– Det er nok lurt. Jeg tror vekt, stress, levesett og kaffe er en trigger for at jeg har fått dette. Jeg får prøve å gjøre noe med det, sier han.

– Vi blir kjempeskumle

Treneren sitt lag har virkelig fått fart på sakene den siste tiden. Snart venter sluttspillet. Sparta-treneren tror hele syv lag kan gå hele veien til topps.

– Det er mange år siden syv lag har sett ut til å ha en god sjanse til å vinne. Jeg tror ikke Ringerike tror at de kan gå hele veien, men resten av klubbene tror nok at de har en sjanse.

– Hvor stor tror du sjansen er for at dere kan gå hele veien?

– Den er kjempestor. Kvartfinalen er ofte den største bøygen. Du føler at du har alt å tape om du ryker der. Er du i semifinalen har du alt å vinne. Kvartfinalen blir en nøkkelrunde. Kommer vi gjennom der tror jeg at vi blir kjempeskumle, svarer han og legger til skader kan endre på mulighetene.