Slår alarm – i verste fall må sykehuset redusere aktiviteten

Det er lavere blodlagre enn vanlig ved Oslo universitetssykehus. Nå oppfordrer de folk til å bestille time for å gi blod.

Blodbanken ved Oslo universitetssykehus har lavere blodlagre enn vanlig. Leder Lise Sofie Nissen-Meyer i Seksjon for blodgivning sier til TV 2 at det ikke er vanlig med såpass lave lagre over så lang tid.

– Vi har vært presset siden nyttår. Det er ikke noe krise, men det er lavere enn vi ønsker å ha og det har den siste tiden vært vanskelig å få lageret opp igjen.

Grunnen til lavere blodlagre enn ønsket er en kombinasjon av at givere melder avbud eller ikke kommer til timene sine, antagelig på grunn på grunn av sykdom, og høyt forbruk.

KOMMER MED OPPFORDRING: Leder Lise Sofie Nissen-Meyer i seksjon for blodgivning oppfordrer eksisterende givere om å avtale time. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Folk har korona over en lav sko. Forbruket på sykehuset har også vært høyt i det siste. Det har altså gått mer ut enn det har kommet inn. I tillegg har vi også litt sykefravær blant ansatte som gjør det ekstra vanskelig.

– Hva er konsekvensene om dette vedvarer over tid?

– Hvis vi ikke klarer å få inn nok blodgivere, så må vi si fra til sykehuset om at de må redusere sin aktivitet som skaper behov for å gi blod.

Mistet 4500 blodgivere

Også Røde Kors er bekymret for utviklingen. På et år har blodbankene mistet over 4500 blodgivere.

BEKYMRET: Seniorrådgiver Elizabeth Salas Andreassen i Røde Kors' blod-program mener mangelen på bloddonorer er bekymringsverdig. Foto: Privat

– Vi rekrutterer blodgivere og er bekymret for de lange ventelistene ved blodbankene. Det fører til at mange som melder seg mister interessen før de har blitt registrert som blodgivere, sier seniorrådgiver Elizabeth Salas Andreassen i Røde Kors' blod-program til TV 2.

Hun påpeker at selv om Oslo har landets største blodbank, er også behovet der mye større. Koronapandemien har derfor vært en stor påkjenning for tjenesten.

– Koronatiltakene har vært en utfordring for blodbankene, og på noen sykehus har det vært helt umulig å ta i mot nye blodgivere på grunn av streng adgangskontroll og fordi de har måtte prioritere etablerte blodgivere, sier Andreassen.

Grunnen til at det tar tid er fordi man som ny blodgiver må gjennom en grundig vurdering og møte opp til en blodgiver-samtale.

Ventet over ett år på å gi blod

Mangel på folk ved blodbankene, på grunn av blant annet sykdomsfravær, har derfor redusert kapasiteten til nye registreringer. Det til tross for at Røde Kors Oslo blant annet har utvidet sine åpningstider og holdt lørdagsåpent for å ting til å gå opp.

På det verste har potensielle blodgivere måtte vente i over ett år før de har blitt kontaktet av blodbanken.

– Vi har fått henvendelser fra blodgivere som har ventet i over ett år på å få gi blod, og det er vi nesten redd for å si høyt fordi det virker avskrekkende for de som vurderer å gi blod. Men det er så viktig, sier Andreassen.

LANG VENTETID: Koronapandemien har vært en stor påkjenning for blodgiver-tjenesten, og på det verste har ventetiden vært over ett år. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hun ber derfor folk som står oppført på en venteliste om å ikke miste motivasjonen:

– Når blodbankene igjen begynner å registrere nye blodgivere kommer behovet til å være ganske stort.

Andreassen understreker at det ikke bare er behov for en type blodtype, og oppfordrer spesielt menn til å ta kontakt ettersom de har høyere jernlager i blodet enn kvinner.

ØNSKER MENN: Fordi menn har høyere jernlager i blodet, oppfordres spesielt menn til å gi blod. Foto: Gunnar Lier / Scanpix

– Ikke mist motivasjonen

Nissen Meyer støtter Andreassens oppfordring, og ber også tidligere blodgivere om å ta kontakt for å få time.

– Vi tar også imot nye givere, men det kan ta litt tid før vi får tid til å ta kontakt med dem, sier hun.

Men Andreassen presiserer at behovet er stort og at folk ikke må miste motivasjonen selv om ting tar tid.

– Folk som vil bli blodgiver må ikke miste motivasjonen selv om det er lange ventelister, sier hun før hun legger til:

– Når de begynner å registrere nye blodgivere, kommer behovet til å være stort.