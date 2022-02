Bettingselskapene har talt - dette er vinneren av Melodi Grand Prix

Melodi Grand Prix-sirkuset nærmer seg slutten for i år, og lørdag skal de ti finalistene kjempe om seieren.

Bettingselskapene Betsson, Nordicbet og Norsk tipping er alle samstemte om hvem som når helt til topps – nemlig Subwoolfer, ulvebandet som hevder de er fra en annen galakse og allerede har blitt sangstjerner på andre planeter, før de dro til jorden.

Favorittstempel

God kveld Norge har spurt Subwoolfer hvordan det er å være forhåndsfavoritter, og de svarer:

– Vi har laget mange andre superhits på andre planeter, men det har ikke vært like lett å oversette de til den musikken dere hører her på jorden. Musikken her består av andre komponeneter.

På spørsmål om de tror de kan vinne den norske finalen, svarer de:

– Det er jo så kult at så mange flinke artister er oppvarmingsband for oss. Det setter vi pris på at de har ordna, sier de spøkefult.

SUBWOOLFERS: De to artistene som foreløpig har hemmelig identitet. Foto: God kveld Norge

Maskorama-preg

Oddssetterne er ganske sikre på at Subwoolfer vinner, Nordicbet og Betsson og gir deg 1,65 ganger pengene tilbake dersom du setter sparepengene dine på den mystiske gruppa. Norsk tipping holder med dem og gir Subwoolfer oddsen 1,60.

Tidligere MGP-programleder Per Sundnes (55) er nå ansatt hos Bettson, og sier følgende i en pressemelding:

MGP-EKSPERT:. Programleder Per Sundnes på Melodi Grand Prix-scenen i 2010. Foto: Ned Alley / Scanpix

– «Let them eat cake», sa en ikke ukjent dronning en gang, og dette er vel selve toppen av MGP-kransekaka i år. De utkledde karene vil etter min vurdering ta en soleklar seier i årets finale. De leverer til seks på terningen når det kommer til moro, show og x-faktor. Da er det ikke mye mer som skal til i en ellers blodfattig MGP-utgave. Det de gjør er på ingen måte nytt, og om dette blir en vedvarende hit i annet enn barnebursdager, vil jeg bli overrasket.

Sundes sier det kan være lurt å sende et minneverdig innslag, selv om han ikke tror på seier i den internasjonale konkurransen.

– Da Norge sendte Tix videre i fjor, så viste folket at de ikke nødvendigvis er så opptatte av et godt resultat i Eurovision. Det er forsåvidt like greit, for selv om det blir seier her hjemme, så mener jeg at Subwoolfer skal slite med å overbevise i ESC.

Langt ned til neste

Nestemann på favorittlista er Elsie Bay, men bettingselskapene er langt mer skeptiske til henne. De gir henholdsvis 5.0 og 6,0 i odds.

Skal man tro bettingselskapene er det The Voice-finalist Sofie Fjellvang som er den største konkurrenten til de to i tet. Ekspertene har satt sørlendingens odds på 8,0 og 6,0.

Per Sundes tror Subwoolfer har gjort lurt i å spille på noe svært mange nordmenn er opptatt av: Maskorama.

– Det å spille på Maskorama-hypen, med masker og mystikk, er også lurt. Det gjør at Subwoolfer blir en snakkis, som igjen sørger for at publikum legger ekstra godt merke til dem.