402 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – ny rekord

Det er det høyeste antall innlagte siden 17. desember 2021, da det var 383 innlagte koronapasienter i Norge.

Koronapasientene utgjør 4,1 prosent av de totalt 9.709 innlagte pasientene på sykehus i Norge torsdag.

44 av pasientene med covid-19 ligger på intensivavdeling, en økning på ni fra dagen før. Koronapasientene på intensivavdelingene utgjør 19,5 prosent av alle landets intensivpasienter.

Av koronapasientene på intensiv får 21 respiratorbehandling. Det er to færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt torsdag.

– På bakgrunn av de høye smittetallene vi har hatt tidligere i februar, så er det ikke overraskende at vi nå ser noen flere innleggelser. Den store forskjellen fra tidligere smittebølger er at betydelig færre trenger intensivbehandling, og at liggetiden er kortere for de fleste pasientene sammenlignet med 2021, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Lav andel

Det er en veldig lav andel av dem som har fått påvist korona (0,16 prosent), som legges inn på sykehus for dette. Årsaken kan være at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, understreker FHI i ukesrapporten.

Helsedirektoratets tall viser ikke om koronapasienter er innlagt som følge av koronavirus eller om de er innlagt for noe annet, men har fått påvist korona.



Lavest i Nord

Fordelingen av koronapasienter blant de ulike helseregionene er som følger (prosentandel av regionens totale innlagttall i parentes): 227 hos Helse sør-øst (4,4), 95 hos Helse vest (4,8), 62 hos Helse Midt-Norge (4,3), og 18 hos Helse nord (1,7).

Av pasientene på intensivavdeling er regionfordelingen som følger (prosentandel av regionens totale intensivinnlagte i parentes): 33 hos Helse sør-øst (24,8), fire hos Helse Midt-Norge (16,7), fire hos Helse vest (13,8), og tre hos Helse nord (7,5).

Forrige topp den 17. desember 2021 var 383 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Siden februar 2020 har 1.086.614 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser torsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).