TIX om sangtekst-kritikken: – Ikke en trussel

Det siste året har Andreas Haukeland blitt kjent for de fleste i Norge gjennom sin deltagelse i Eurovision. Han har også delt mye om sin mentale helse i offentligheten, og har vært åpen om at han har slitt med selvmordstanker, senest i «Hver gang vi møtes».

Artisten TIX har gjennom store deler av karrieren fått kritikk for tekstene sine, særlig for russelåten «Sjeiken», som har blitt omtalt som kvinnefornedrende.

Nå skaper hans nye låt «Hvis jeg forlot verden» sterke reaksjoner.

Mener teksten fremstår som en trussel

Onsdag gikk skuespiller Emilie Tverbak ut på Instagram og kritiserte låten som nå er den tredje mest strømmede på Spotify i Norge. Den omtaler hun som en «manual på hvordan man kan bruke manipulasjon og selvmordstrusler for å få viljen sin».

Skuespilleren mener at artisten driver med vranglære av sine fans, med tektslinjer som lyder:

– Du vranglærer folk at den som ikke trives i et forhold ikke kan gå videre, for da kan de få et liv på samvittigheten. Og at psykisk utpressing er et ypperlig virkemiddel for å få viljen sin, skriver Tverbak.

Skuespilleren sier til God kveld Norge at hun ikke vil kommentere noe mer enn det hun allerede har lagt ut på Instagram.

– Har et ekstra ansvar

Organisasjonen Mental Helse støtter også skuespillerens kritikk, og mener at låten går langt over streken.

– Når man omtaler selvmord, er det spesielt viktig å være varsom med billedliggjøring av metode, slik som TIX gjør i denne sangen, sier Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund.

MENER TIX HAR EKSTRA ANSVAR: Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund. Foto: Mental Helse.

Mental Helse omtaler TIX som en god ambassadør for å snakke om ting som er vanskelig, men understreker at han må være bevisst på sin rolle som forbilde.

– Han har derfor et ekstra ansvar siden han har tatt den rollen i offentligheten.

Vil ikke sensurere egne følelser

Nå svarer Haukeland på kritikken via sine sosiale medier, og svarer at han ikke kommer til å sensurere egne følelser i tekstene sine, som han mener er tatt ut av kontekst. TIX understreker at låten ikke er skrevet som en trussel om selvmord.

– «Å ta en kule for noen» er en etablert metafor, slik jeg ser det, om enn kanskje mer brukt på engelsk enn norsk. Dersom man leter hardt nok eller velger å dra sitater eller setninger ut av kontekst kan man helt sikkert finne mye å kritisere både meg og veldig mange andre artister og tekstforfattere for.

Forventer at noen kommer til å være uenige

Haukeland har ikke svart på GKNs tidligere henvendelser om låt-kritikken, men under et portrettintervju med Dorthe Skappel i dag, torsdag, reflekterer han rundt kritikken han har fått opp gjennom karrieren.

– Jeg bare forvente at når jeg prater til så mange så kommer noen til å være uenig med meg. Det er egentlig helt greit, for jeg lytter til kritikken. Noe velger jeg å ta til meg, og noe er jeg helt uenig med, sier TIX til GKN.

Han utdyper at han er dedikert til sin visjon om å bidra til at det blir mer normalisert å prate om vanskelige temaer.

– Når noen virkelig går all in for å prøve å gjøre en forskjell, og heve stemmen sin så mye at alle lytter, så blir det gjort en forskjell. Kritikk ser jeg mer på det som en veiledning mot det målet jeg sikter meg mot. Jeg er 28 år, jeg er en gutt som… jeg bare prøver meg frem, forteller artisten.

Uenige om sensur

TIXs plateselskap, Universal, henviser til kommentaren de har gitt til NRK, angående Tverbaks mening om at sangen aldri burde vært publisert. Noe de er uenige i.

– Selv om vi i dette tilfellet er enig med TIX, og ikke tolker teksten slik de som kritiserer gjør det, så er resultatet at et viktig og alvorlig tema kommer til overflaten og blir debattert, sier Bjørn Rogstad, sjef i Universal Music Norge.

STØTTER TIX: TV-profilen mener at teksten ikke er ulikt andre sanger om kjærlighetssorg. Foto: Espen Solli/TV 2

VGTV-profil Morten Hegseth korer i at sensur, eller trekking av låten, er det siste som bør skje.

– At folk skal riste på hodet av denne teksten, som ikke er så veldig eksplisitt, er et mareritt av sensur som jeg synes er helt sjukt! sier Hegseth.

Han trekker linjer til når Lana Del Rey fikk kritikk for sine tekster som ble beskyldt for å glorifisere partnervold, og hvor en kronikør stilte spørsmålet om feminister kan støtte artisten.

– La kunsten være fri! Noe av det beste fra litteraturen kommer fra det mørkeste stedet. Å ikke tillate han det på grunn av ung målgruppe, det synes jeg blir for dumt.