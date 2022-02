Ble bitt – nå er han rapportert inn

Artikkelen oppdateres.

Under kampen mellom Stavanger Oilers og Storhamar mandag kveld endte hjemmelagets Tommy Kristiansen og Storhamar-spiller Jan Brejcak i slåsskamp.

Slovaken bet fingeren til nordmannen. Det innrømmet han til flere medier etter kampen.

Torsdag fikk han sin straff, som du kan lese om lengre ned i saken.

Saken er imidlertid ikke lagt helt død.

– Det har vært en episode i etterkant som vi har rapportert inn. Vi har lyst til at de som håndterer det skal gjøre det, svarer Storhamars sportssjef Mads Hansen til TV 2 torsdag på spørsmål om de har rapportert inn Kristiansen.

Han ønsker ikke å si mer om saken.

Bekrefter rapport

Rapporten er sendt inn til Norges Ishockeyforbund. Generalsekretær Ottar Eide bekrefter å ha mottatt denne, men vil ikke si noe om innholdet.

I et intervju med TV 2 og flere medier etter kampslutt, sa Kristiansen at kranglingen mellom han og Brejcak fortsatte i garderoben etter at de ble sendt av isen.

– Vi drev og diskuterte. Det ble diskusjoner. Sånn er det når man biter folk, for det gjør man bare ikke, sa Oilers-spilleren.

Storhamar-spilleren hevdet at Kristiansen skrek og hylte høyt.

Laglederen til bortelaget kom mellom spillerne i et forsøk på å skille dem.

– Han veivet meg vekk. Jeg skulle forsøke å holde ham unna, sa lagleder Espen Løvaas til Hamar Arbeiderblad mandag kveld.

Daglig leder i Stavanger Oilers, Terje Haukali, hadde ikke hørt om Kristiansen-rapporten da TV 2 snakket med han torsdag.

Kristiansen har foreløpig ikke besvart TV 2 sin henvendelse torsdag. Her kan du se deler av intervjuet med han etter kampslutt mandag:

– Alvorlig

Disiplinærutvalget i Norges Ishockeyforbund har ilagt Brejcak en utestengelse på to kamper.

«Hendelsen er fra kamp i Fjordkraft-ligaen mellom Stavanger og Storhamar den 15.2.2022. Det er Storhamar spiller nummer 89 Jan Brejcak som er innrapportert etter en hendelse som under kampen ikke ble bestraffet. Situasjonen er vurdert opp mot regel 75 Usportslig opptreden. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og video fra hendelsen.

Hendelen oppstår i forbindelse med at Stavanger nummer 91 Tommy Kristiansen og Storhamar spiller nummer 89 Jan Brejcak under et stopp i spillet begynner å slåss. Under denne slåsskampen kommer fingeren til Kristiansen inn i munnen til Brejcak, som da svarer med å bite.

Det å delta i en slåsskamp er i seg selv alvorlig og bestraffes strengt i regelverket. Følgene av en slåsskamp kan være flere, her oppstår en situasjon som fremprovoserer en ny handling. Å bite en motspiller er uansett ikke akseptabelt.

Å bite en motspiller er ikke tillatt og Brejcak må bære ansvaret for dette. Handlinger som dette er uønsket i ishockey." Skriver DISU.

Her kan du se slåsskampen hvor Kristiansen ble bitt: