Da Marie skulle lage en dramaserie om incels, måtte PST kobles på

I den nye Discovery+-dramaserien «Alt du elsker», møtes barndomskjærestene Sara, spilt av Mina Dale, og Jonas, spilt av Jakob Fort, tilfeldigvis igjen når en t-bane evakueres i Oslo sentrum.

De finner tilbake til hverandre, men etter hvert oppdager Sara at Jonas bærer på en mørk hemmelighet. Han er i ferd med å radikaliseres gjennom et høyreekstremt univers på nett, der et eget verdensbilde dyrkes og terrorister betegnes som helgener.

Torsdag hadde serien premiere, og serieskaper Marie Hafting forteller at hun måtte gjøre grundig research i forkant av innspillingen – deriblant i forskning og litteratur, i tillegg til at hun samarbeidet med Politiets Sikkerhetstjeneste.

Hun ønsket å finne ut av hvordan unge gutter, slik som Jonas, kunne bli radikalisert.

– Man kan se på klassiske sårbarhetsfaktorer, og da har vi gjerne traumer man har opplevd i livet, utenforskap, tilknytning til samfunnet når det gjelder skole og jobb og økonomi spiller også inn. Det er de klassiske sårbarhetsfaktorene, som ofte gjelder like mye høyreekstremister som for de som radikaliseres til IS.

Radikaliseres gjennom forum

Hafting forklarer at karakteren Jonas har et kritisk blikk på samfunnet i dag, som hun tror veldig mange unge mennesker kjenner seg igjen i. Så utvikler dette seg blikket seg til noe mørkere og mer hatefullt.

Det er da disse ulike forumene på nettet, som eksisteres i virkeligheten, kommer inn.

GJORDE ET DYPDYKK: For å gjøre serien mest mulig troverdig, brukte serieskaper Marie Hafting flere år på å researche og utvikle hennes nyeste prosjekt. Her sammen med skuespiller Jakob Fort. Foto: God morgen Norge

– I dag finnes det mange bra forum på nett og det er mye viktig sosialisering blant unge folk som skjer på nett, men så er det noen grener av ulike forum og steder, hvor det er en subkultur der unge folk diskuterer drøye politisk ukorrekte meninger. Det er mye propaganda og «memes» som spiller på humor og som har en tilsynelatende artig sjargong, men som egentlig er dypt fascistisk og menneskefiendtlig, sier hun og fortsetter:

– Jo mer man er der, jo fortere går radikaliseringen. Det er det som er den store forskjellen mellom de som ble radikalisert før og de unge gutta som blir radikalisert nå. Det er alltid noen der ute som er klar for å diskutere litt, som kan lære deg mer, sende deg PDF-er og få deg til å gå enda dypere.

Jakob Fort (22) forteller at det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hva som skjer med karakteren Jonas underveis i serien.

– Jeg vil beskrive Jonas som i utgangspunktet en smart fyr, som er nysgjerrig og ambisiøs, men han har også et behov for tilhørighet og et behov for å føle seg smart for å få anerkjennelse. Dette fikk han på dette forumet og det er en viktig faktor, tror jeg, sier han og legger til:

– Han har blitt skuffa flere ganger i løpet av livet. Han hadde en drøm om å komme inn i militæret, men fikk ikke det til og da slet han med å finne sin plass i samfunnet. Også fant han likesinnede på nettet og begynte å dykke inn i dette mørket.

Første hovedrolle

Dette er 22-åringen sin første hovedrolle. Han ser på det hele som en stor tillitserklæring, samtidig som at han innrømmer at han var nervøs for karakteren han skulle tre inn i.

For å forberede seg til rollen, hadde Fort mange samtaler sammen med serieskaper Hafting.

SPILLER HØYREEKSTREM: I dramaserien spiller Jakob Fort rollen som Jonas. Her sammen med medskuespiller Mina Dale, som spiller kjæresten Sara. Foto: Discovery+

– Først og fremst har jeg snakket mye med Marie, siden hun har gjort den grundige researchen. Jeg har sett noen dokumentarer, men så tok vi et aktivt valg om at jeg ikke skulle bruke hele sommeren på å dykke ned i disse forumene jeg og, men at jeg heller skulle forstå hvordan Jonas hadde disse meningene, hva som har skjedd og hvor det gikk galt. Også skulle vi holde fokuset på at det er en kjærlighetshistorie og.

Hafting påpeker at slike serier er til for at vi skal kunne leve oss inn i karakteren for å forstå enkelte bedre – på godt og vondt. Det håper hun at de har klart.

– Man skal ikke komme ut av det med en fasit og lærdom med to streker under svaret, men kanskje kan vi få en større innsikt i de menneskene og i jonas og hva som skjer med unge folk.

– Jeg tenker det er viktig at folk gjør opp sin egen mening og at folk gjør seg opp noen refleksjoner rundt det, legger Fort til.