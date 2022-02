Lege frifunnet for to av tre overgrep

Møre og Romsdal tingrett har frifunnet den tidligere fastlegen i to av tre saker der han var tiltalt for misbruk av pasienter.

Legen var tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som lege for å skaffe seg seksuell omgang med tre pasienter. Aktor la ned påstand om at mannen måtte straffes med ubetinget fengsel i fire år og ti måneder.

Pasient nummer én forklarte i retten at legen kom på hjemmebesøk som endte med sex i dusjen.

– Han mente at sex var bra behandling for min depresjon. Jeg trodde det skulle være god terapi i den sexen, hevdet kvinnen.

Retten i tvil

Tingretten mener det i det første tilfellet er rimelig tvil om det var en utilbørlig utnyttelse av pasientforholdet som gjorde at tiltalte og fornærmede innledet og utviklet et forhold som omfattet seksuell omgang som pågikk over 3,5 år. Han blir derfor frifunnet på dette punktet.

I sak nummer to er ikke retten overbevist om at det har funnet sted seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede. Fornærmede har forklart at det var seksuell omgang på legekontoret i form av fem samleier.

– Han fortalte at dette var vår hemmelighet og at jeg ikke måtte sin noe fordi han kunne miste legelisensen sin, hevdet kvinnen.

– Retten mener at bevisstyrken i fornærmedes forklaring og andre bevis som er ført, ikke i tilstrekkelig grad underbygger at seksuell omgang har funnet sted, mener tingretten.

Må i fengsel

Tingretten har derimot funnet den tidligere legen skyldig i brudd på straffelovens § 295 når det gjelder tiltalen som omhandler pasient nummer tre.

– Slik retten ser det, var det et rent seksuelt forhold som tiltalte skaffet seg i kraft av å være fornærmedes fastlege, samtidig som han hadde forhold til to andre kvinner og var gift, heter det i dommen.

Retten finner det bevist utover rimelig tvil at tiltalte handlet med forsett når han utilbørlig utnyttet sitt overmaktsforhold for å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede, slår tingretten fast.

Legen er for dette forholdet dømt til åtte måneders ubetinget fengsel og til å betale fornærmede 80 000 kroner i oppreisningserstatning.



– Den umiddelbare reaksjonen er at en enstemmig domstol har frifunnet min klient på to av tre tiltalepunkt. Vi må lese dommen nøye for å vurdere om den skal ankes, sier forsvarer Axel Lange til TV 2.