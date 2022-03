Så mye utbetalte forsikringsselskapene i korona-saker i fjor

Da Norge stengte ned det første pandemiåret, opplevde forsikringsselskapene svært stor pågang. Stadig flere nordmenn måtte avlyse reiser og ty til forsikringsselskapene for hjelp.

Til sammen det første pandemiåret i 2020 behandlet Gjensidige, Tryg, Fremtind, Europeiske/If, Frende og Storebrand over 300 000 koronarelaterte saker.

Det tilsvarte en svimlende sum på over 1,4 milliarder kroner.

– Men det har nok vært langt færre koronarelaterte forsikringssaker i 2021 enn det var i 2020, sier senior kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Nedgang i fjor

TV 2 har spurt de største forsikringsselskapene i Norge om en oversikt over antall direkte koronarelaterte forsikringssaker i fjor - og summene som er utbetalt på disse.

– Det er naturlige nok store forskjeller på utbetalingene i 2020 og 2021. Da pandemien traff oss med full styrke bestemte vi oss for å være rause når det gjaldt avbestillinger av reiser, uavhengig av fremtidig avreisedato, som gjorde at vi fikk rekordhøye utbetalinger på reise i 2020, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

Til sammen har Gjensidige, Tryg, Fremtind, Europeiske/If, Frende og Storebrand behandlet over 61 500 saker til en sum på 259 millioner kroner i 2021.

Det er med andre ord en stor nedgang fra året før da pandemien startet. Da lå tallet på 300 000 saker og 1,4 milliarder kroner.

– Situasjonen har vært helt annerledes for kundene i 2020. De aller fleste av kundene befant seg i utlandet og hadde stort behov for hjelp. I 2021 har det vært mer behov for hjelp i forbindelse med karantene og avbestilling på reisen, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

For Frende har fjoråret nærmet seg et normalår på skadesiden.

– Med lite reisevirksomhet var skadehyppigheten lav på reiseforsikring store deler av året, men tilbake på normalnivå i november og desember, sier kommunikasjonssjef Heidi Slettemoen i Frende.

Ellevill pågang i år

Men til tross for stor nedgang i koronarelaterte saker i fjor, ligger det an til å bli et ellevilt år i år, ifølge Tryg. Forsikringsselskapet Europeiske/If, som er en av Norges største forsikringsselskap, melder også om at pågangen på reise allerede er kjempestor.

– Pågangen hos oss har i januar og hittil i februar vært på nivå med de mest hektiske sommermånedene. Det er heldigvis lite som dreier seg om alvorlig sykdom, men heller ekstremt mange spørsmål om ulike scenarier som kan inntreffe grunnet korona, både før og under en reise, sier Handeland.

Skadesenteret til Europeiske/If har nå trafikk på lik linje med de travleste ukene i sommerferien.

– Svingningene i utbetalingene er det som gjør forsikringsselskapene rustet til å være der når de virkelig store hendelsene inntreffer, som skredet på Gjerdrum, brannen på Sola og koronapandemien. Slike hendelser fører ofte med seg utbetalinger som lander på flere hundre millioner kroner, og da er det godt at norske selskaper har det økonomiske fundamentet som skal til for å tåle det.

Også Tryg og Gjensidige har opplevd en økning for nyåret.

– Vi er så og si tilbake til normalnivå, men vi har faktisk mange flere reisesaker i år enn vi hadde på samme tidspunkt i 2019. Så det sier jo litt, sier Brandeggen i Tryg.

