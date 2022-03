– Politiet bestilte falskt koronasertifikat til tvangsretur av kristen konvertitt

Dette er en jubeldag for den kristne konvertitten Mehdireza Kabiriasl (38), som etter en lang og hard kamp endelig fikk innvilget oppholdstillatelse i Norge denne fredagen.

Han har tidligere vært fengslet på Politiets utlendingsinternat på Trandum i over åtte måneder, og i denne tiden har Politiets Utlendingsenhet (PU) gjort fire forsøk på å få ham tvangssendt tilbake til hjemlandet Iran.

Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat på Trandum undersøker nå påstander om at politiet i hemmelighet planla tvangsretur av Kabiriasl etter at Utlendingsnemnda (UNE) vedtok å behandle saken hans på nytt, noe PU avviser.

Tilsynsrådet undersøker også om det nære samarbeidet mellom Politiets Utlendingsenhet (PU) og det private selskapet Legetjenester AS er kritikkverdig.

Legetjenester AS har hatt kontrakt med PU om drift av helsetjenesten på Trandum i over 20 år.

Hemmelige legeundersøkelser

Kabiriasl ante fred og ingen fare da han skulle til legen etter at UNE hadde vedtatt å gi ham en ny sjanse.

Vanligvis blir asylsøkere sluppet fri fra Trandum mens de venter på en ny behandling av saken sin, og Kabiriasl trodde han skulle til en vanlig legetime på Trandum 4. februar i år, men det var ikke politiets plan.

PU hadde nemlig ifølge mannens legejournal bedt Legetjenester AS om at han samtidig ble klargjort for utsendelse til hjemlandet Iran.

PU ba om at den behandlende legen utstedte to erklæringer på at mannen var helsemessig klar for tvangsretur på bakgrunn av fysiske undersøkelser i legetimen.

Og det skulle skje i all hemmelighet:

«OBS: Pas skal ikke gjort kjent med selve utreisen», står det i notatet om politiets anmodning til Legetjenester AS om to de to legeerklæringene i forbindelse med reisen.

Dette er i strid med de etiske reglene for leger, fastslår lederen for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, og utdyper.

– En pasient som kommer til behandling skal ifølge reglene kjenne til legens formål med undersøkelsene som blir gjort - i dette tilfellet at det skulle utstedes to erklæringer på at mannen var helsemessig klar for en utreise uten at han visste det.

REAGERER: Lederen for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, mener Legetjenester AS bryter grunnleggende etiske retningslinjer for leger. Foto: Gorm Røseth

Legen ble bedt om å skrive ut en såkalt «fit-to fly» erklæring, og utstede et «koronasertifikat» til flyselskapet bak pasientens rygg.

– Det er helt sentralt når det gjelder tilliten mellom helsepersonell og en pasient, at det er klart hvorfor undersøkelser gjøres, og at det er til pasientens beste, sier Aarseth til TV 2.

Vurderer anmeldelse

Lederen for Tilsynsrådet for Trandum, lagdommer Pål Morten Andreassen, opplyser til TV 2 at Tilsynsrådet undersøker dette, og sier han har sendt en rekke spørsmål til PU.

Andreassen vil foreløpig ikke kommentere saken.

Men Kabiriasls advokat Arild Humlen sier han vurderer å anmelde PU til Spesialenheten for politisaker for å ha planlagt og sende mannen til Iran etter at UNE hadde gitt ham midlertidig opphold.

– Politiet bestilte et falskt koronasertifikat til tvangsretur av en kristen konvertitt, som hadde lovlig opphold i Norge, sier han.

PU benekter at de planla en ulovlig utsendelse, og sier at utreisen ble kansellert da mannen fikk midlertidig opphold, og at de har opptrådt i tråd med gjeldende regelverk.

TV 2 har bedt om dokumentasjon på at reisen ble avlyst, men har ikke fått dette.

Planene ble holdt hemmelige av «polititekniske årsaker», svarer PU, uten å utdype dette nærmere.

Politiet ba om fengsling

I over åtte måneder satt asylsøkeren, som går under navnet Siroos, bak piggtråd, lås og slå på Politiets utlendingsinternat på Trandum, med utsikt til rullebanen der flyene jevnlig tar av.

BAK GJERDER: Siroos satt åtte måneder på Trandum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Skulle han en dag bli satt på et fly tilbake til hjemlandet Iran ville han risikere fengsel, tortur og i verste fall livet, ifølge asylforklaringen han kom med i mai 2016.

Men utlendingsmyndighetene trodde først ikke på at han var tidligere yrkesmilitær og reiste ut fra Iran på ulovlig måte. Heller ikke at han ville bli forfulgt fordi han hadde konvertert fra islam til kristendom. Etter et endelig vedtak om avslag og utvisning ble han fengslet på Trandum i fjor sommer i påvente av retur.

I månedene som fulgte samlet advokat Arild Humlen nye bevis i saken, og 1. februar i år vedtok Utlendingsnemnda (UNE) at Siroos skulle få behandlet saken sin på nytt.

Samtidig innvilget UNE såkalt utsatt iverksettelse - det vil si midlertidig oppholdstillatelse i Norge inntil saken er ferdig behandlet.

Men Politiets utlendingsenhet (PU) krevde umiddelbart etter UNEs vedtak om oppholdstillatelse at han fortsatt ble holdt fengslet.

De første februardagene medførte store følelsesmessige belastninger, forteller Siroos.

Skulle sendes ut i hemmelighet

PU fikk ikke medhold i retten til å holde Siroos fengslet mens han fikk behandle saken sin på nytt, men det tok likevel flere dager før han ble løslatt og kunne gå ut porten på Trandum.

I mellomtiden ba han Legetjenester AS om å få se legejournalen sin.

En sykepleier kom med utskriften og det var da Siroos fikk se sjokkmeldingen om at PU ifølge journalen planla å tvangssende ham til Iran den 4. februar.

Dette var altså tre dager etter UNEs vedtak om å gi ham en ny sjanse.

PRIVAT: «Anmodningen om sertifikatet på at pasienten var på en lukket avdeling i flere måneder, og han har ikke hatt kontakt med smitte, samt at pasienten har ingen symptomer / plager på øvre luftveisinfeksjoner.» Foto: Privat

TV 2 har fått en kopi av journalutskriften Siroos fikk av sykepleieren i det private selskapet Legetjenester AS da han ba om det den 3. februar.

Der går det fram at Siroos behandlende lege ble anmodet av politiet om å gjøre en såkalt «fit-to-fly» undersøkelse av ham (se notatet i journalen 2. februar over).

Dette er en rutinemessig helseundersøkelse som Politiets utlendingsenhet bestiller for å få bekreftet at helsen til en asylsøker er god nok foran en tvangsretur.

Legeerklæringene skulle utstedes i forbindelse med den planlagte legetimen samme dag som tvangsreturen skulle skje, den 4. februar.

Politiet ba legen eksplisitt og med uthevet skrift i journalen om å holde den planlagte tvangsreturen hemmelig:

«OBS: pas skal ikke gjort kjent med selve utreisen, dato etc. »

Siroos fryktet da han så dette at hans dager i Norge var talte, og at PU ville sende ham til Iran til tross for at han nettopp hadde fått midlertidig oppholdstillatelse.

– Jeg satt våken i sengen hele den natten, forteller han.

Sprikende forklaringer

Siroos fikk sendt legejournalen til advokat Humlen, som straks tok kontakt med PU for å få stoppet de angitte returplanene før det var for sent.

– Det er helt åpenbart at det hadde vært ulovlig å sende ham ut. Ingen personer skal returneres til et område hvor man kan risikere forfølgelse, sier advokat Humlen.

Siroos ble svært opprørt da han fikk se journalen, og Legetjenesten AS skal da ha beroliget ham med at uttransporten ikke gjaldt ham, men en helt annen person.

– Kan det ha vært en misforståelse her?

– Det er altså såpass klart og entydig uttalt i journalen hva som har skjedd, så det er vanskelig å tro at det kan ha vært en misforståelse, sier Humlen.

På spørsmål fra TV 2 kommer PU med et annet svar enn det Siroos sier han fikk, om at journalen gjaldt en annen asylsøker.

KRITISK: Advokat Arild Humlen reagerer måten Politiets Utlendingsenhet (PU) i samarbeid med Legetjenesten AS har behandlet asylsøkeren Mehdireza Kabiriasl på. Foto: Rune Blekken / TV 2

Kom inn i journalen ved en glipp

PU bekrefter i en epost at planene om utsendelse gjaldt Siroos, men at det ikke er riktig at politiet opprettholdt de hemmelige utreiseplanene etter UNEs vedtak 1. februar om å gi Siroos midlertidig opphold.

– Den aktuelle planlagte uttransporteringen ble kansellert samme dag som PU fikk opplysninger om at utlendingen hadde fått utsatt iverksetting fra UNE, sier Jan Olav Frantsvold, seksjonsleder ved juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet.

Dette står i motstrid til opplysningene som havnet i journalen.

Anmodningen fra PU står oppført i journalen 2. februar, altså dagen etter Utlendingsnemndas vedtak om å behandle saken til Siroos på nytt, og de var ikke fjernet 3. februar.

– Legetjenester A/S, som har ført denne journalen, har ikke tilgang til utlendingsmyndighetenes registre og var heller ikke kjent med den siste utviklingen i saken. Journalføringen er således ikke bevis for at PU, på tross av at det var gitt utsatt iverksetting, jobbet med å få til en uttransport, sier Frantsvold.

Siroos sier det vakte oppstandelse på Trandum at det var lagt planer om å sende ham ut, og sier at sykepleieren ba ham om å få journalen tilbake.

– Jeg sa jeg hadde krøllet den sammen og kastet den, sier han, mens sannheten var at han hadde sendt den til advokaten.

Deretter kom en ansatt fra legekontoret med en «rettet» versjon av legejournalen, der punktet om utreise var fjernet.

PU bekrefter at notatet om uttransporten ble slettet, og begrunner det med at opplysningene ikke hørte hjemme i journalen.

Notatet som avslørte planene om tvangsreturen skal ha kommet inn i journalen ved en glipp.

– En helsejournal skal først og fremst dokumentere helseopplysninger, helsebehandling og lignende. Opplysninger om uttransport skal derfor ikke føres i en slik journal i utgangspunktet, sier seksjonsleder Frantsvold om endringen av journalen.

Lege Gunnar Fæhn i det private selskapet Legetjenester ønsker ikke å svare på noen spørsmål fra TV 2, og viser til PU.

– Falskt koronasertifikat

Siroos har gitt TV 2 innsyn i hele saken sin, og i den opprinnelige journalen er det oppført en anmodning fra PU til legekontoret om at det lages et sertifikat på at han ikke var koronasmittet.

«Anmodning om sertifikat på at pas var på en lukket avd i flere mnd, og han har ikke hatt kontakt med med smitte samt at pas har ingen symp/plager på ØVI», heter det i notatet fra 2. februar.

Advokat Humlen mener helsetjenesten på Trandum ikke hadde noe grunnlag for å lage et eget «koronasertifikat».

– Han har slett ikke vært isolert fra noen som helst. Han har hatt kontakt med besøkende, med de internerte der oppe og alle ansatte, sier Humlen.

Et slikt koronasertifikat ville ha vært i strid med faktiske og korrekte opplysninger, ifølge Humlen.

– Det ville i så fall ha vært et falskt sertifikat, sier han.

«It is hereby confirmed»

PU innrømmer at de ba om en bekreftelse på at mannen ikke var koronasmittet, men kaller det en legeerklæring, og ikke et sertifikat, slik det står i journalen.

PU opplyser at legen ble anmodet om dette fordi Siroos ikke ville ta koronatest, og «for å innfri kravet fra flyselskapet om dokumentasjon på at den reisende ikke er smittet».

TV 2 har fått en kopi av skjemaet Legetjenester AS fyller ut på pasienter som skal være et alternativ til et ordinært koronasertifikat, og der det står følgende:

«It is hereby confirmed that the above mentioned patient has been isolated at Trandum detention center and that he has thus not moved freely in society since 09.08.21. The patient has been consulted by the attending physican today».

Lederen i Rådet for legeetikk mener Legetjenester ikke har lov til utstede koronasertifikat.

– Dette er et forsøk på en lettvint snarvei, sier han.

Han viser til du må være vaksinert og ha tatt en koronatest, og Siroos innfridde ingen av delene.

– Legetjenester har ikke hjemmel for å ta en koronatest, og det er usikkert om de har lov til å gi informasjonen PU ber om videre til flyselskapet , sier Aarseth.

Hemmelig fit-to-fly i strid med god legeetikk

Rådet for legeetikk mener Legetjenester AS på Trandum har opptrådt i strid med paragraf 4 i de de etiske retningslinjene for leger.

Der står det at «Legen har ansvar for å gi nødvendig og tilpasset informasjon om sin rolle og formålet med kontakten».

Pasienten har med andre ord rett til å vite hvorfor det blir gjort undersøkelser, og hva sakkyndige legeerklæringer skal brukes til.

–Å gjøre dette uten at pasienten vet om det er veldig ugreit, sier han.

Det samme gjelder utstedelse av både «koronasertiikat» og « fit-to fly» erklæringer.

– Legeetisk råd mener helsetjensten på Trandum ikke burde gi slike erklæringer, sier Aarseth.

At Legetjenester AS på den ene siden har ansvaret for helsen til de internerte, og på den andre siden er sakkyndig for politiet, er en svært problematisk rolleblanding, mener han.

Mener kontrakten må sies opp

Aarseth mener det er på høy tid at kontrakten med den private leverandøren gjennom 20 år sies opp, og at helsetjenesten blir et kommunalt ansvar.

– Blanding av roller har vært et problem i mange år, sier Aarseth.

Rådet for legeetikk har i likhet med Tilsynsrådet for Trandum og helsedirektoratet gått inn for at kontrakten med Legetjenester blir avsluttet, og at helsetjenesten blir et kommunalt ansvar.

Dette er nå til vurdering i Helse og sosialdepartementet.

– Saken til Siroos er et eksempel på at det ikke kan skje raskt nok, mener Aarseth.

Tilsynsrådet for Trandum har i tidligere årsrapporter stilt spørsmål ved om manglende orientering fra Legetjenester AS til pasienter« har som hensikt å lure utlendingen».

Inntrykket er ifølge tilsynsrapportene de siste årene at de som oppholder seg på Trandum ikke kan være trygge på legenes lojalitet.

«Den faktiske situasjonen er at det ikke blir klargjort for de internerte at legene i disse sammenhengene utfører oppgaver for politiet», heter det i årsrapporten fra 2020.

PU uttaler at det ikke er uvanlig at helseavdelingen blir kontaktet ved uttransport.

– Generelt mener vi at driften ved utlendingsinternatet er forsvarlig og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Samtidig er vi åpne for å se på andre måter å løse oppgavene våre på innenfor det gjeldende lovverket, sier avdelingsleder Trondsen.

En gledens dag

Humlen mener politiets påstand om at de kansellerte tvangsreturen 1, februar ikke er troverdig. Han viser til at det er gitt ulike forklaringer, først at utreisen gjaldt en annen person, og deretter at den var kansellert.

TV 2 har bedt PU om dokumentasjon på at turen ble kansellert 1. februar. PU har imidlertid sendt en kopi av et skjema, der de selv har ført inn at utreisen ble stoppet 1. februar. Der går det fram at det er gjort fire forsøk på å få Siroos ut av Norge.

Politiet har ikke etterkommet TV 2s spørsmål om å få kopi av avbestillingen og bekreftelse fra flyselskapet på kansellering.

Humlen holder fast ved at legejournalen viser at det ble planlagt en ulovlig utsendelse av Siroos.

Siroos fikk forklart seg på nytt for UNE, og med nye dokumenter til grunn fikk han fredag vern i Norge.

– Dette er i høyeste grad en gledens dag for oss, og vi har spart myndighetene for et justismord, sier Erik Asdahl i støttegruppa for Siroos til TV 2.

Siroos takker på sin side støttespillerne for all hjelp:

– Nå skal jeg leve i trygghet her i Norge, og ser fram til nye dagar. Tusen, tusen takk, og pris Gud for at han er god og er med gjennom alt.