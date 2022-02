Jeg verken sov, tisset eller dusjet på tre døgn

Det går inn på oss som arbeider med føde og barsel å lese historier fra nybakte mødre som har negative erfaringer med barseltiden her på sykehuset. Vår oppgave er å ivareta mor og barn under oppholdet, og vi beklager at kvinnen ikke har fått den hjelp hun hadde behov for. Kvinnen som forteller har valgt å være anonym. Det gjør at vi ikke har mulighet til å se nærmere på hendelsene fra hennes opphold hos oss. Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger, og jobber kontinuerlig med å forbedre helsetjenesten ved KK.

Vi ønsker å påpeke at alle som opplever behandlingen som mangelfull har mulighet til å klage til avdelingen eller via pasientombudet. KK har også et panel på bestående av kvinner som har, eller har vært, pasienter her hos oss. De kan også kontaktes dersom man ønsker å gi indirekte tilbakemelding til avdelingen. Ledelsen ved KK har gjort en del grep for å sikre bemanningen og jobber kontinuerlig for at tilbudet til barselkvinnene skal være tilfredsstillende.

- Klinikkdirektør, Helse Bergen HF, Susanne Albrechtsen