– Jeg ville bli Henrik Larsson. Jeg var bare ikke god nok

Andrew Robertson skjønte etter hvert at hans egenskaper passet best til å spille back. Så ble han del av moderniseringen av rollen.

Se Liverpool-Leeds onsdag 23. februar 20.45 på TV 2 Play og TV 2 Sport Premium!

«Ingen vil vokse opp og bli en Gary Neville».

Ordene tilhørte Jamie Carragher, som i passiar med sin Sky Sports-kollega og tidligere rival på fotballbanen Neville for en del år tilbake hevdet at det kun finnes to typer backer; En mislykket ving eller en mislykket midtstopper.

De to TV-ekspertene lo av det hele, men faktum er uansett at backrollen i årevis var sett på som en form for urias post i fotballen. Det var for mange forbundet med rollen man plasserte de svakeste, dem med minst offensive ferdigheter, og en posisjon som kun handlet om å stanse motstanderens angripere.

De siste årene har imidlertid dette endret seg drastisk.

– Vi er mye mer offensive nå. Da jeg vokste opp, var backene der for å markere vingene ut av kampene. Det var det jeg vokste opp med å se på. De var med fremover, men ikke like mye, sier Andrew Robertson til TV 2.

Dette er viktigst for Robertson

Skotten har sammen med sin back-kollega Trent Alexander-Arnold vært del av en revolusjonerende utvikling der backene nå er de som er mest involvert i spillet for de fleste av verdens beste klubber og der friheten til å angripe har økt monumentalt.

BLANT KLOPPS MEST BETRODDE: Andrew Robertson har vært en av nøkkelfigurene i Jürgen Klopps Liverpool. Foto: Recine/Reuters

– Kunsten å forsvare seg har alltid vært der, og jeg prøver fremdeles å ta med meg det fra de jeg vokste opp med som idoler. Jeg ønsker fremdeles så være like suksessfulle som dem med tanke på å hindre motspillerens ving. Hver eneste kamp ønsker jeg ikke at min motspiller skal score og skape sjanser. Jeg vil holde ham ute av kampen, sier stjernebacken, og fortsetter:

– Og så prøver jeg å være med framover også. Skape sjanser, bidra med målgivende og slike ting. Men jeg mener fremdeles at den viktigste jobben for en back er å forsvare seg. Hvis du ikke gjør det ordentlig, så er det en svakhet der. Den balansen er viktig, og akkurat nå er backer ganske gode til å finne den balansen.

– Mange vil nå vokse opp og bli en Andrew Robertson eller Trent Alexander-Arnold. Hvor stolt er du av det?

– Det er åpenbart at backrollen har endret seg, og Trent og jeg har vært del av den overgangen sammen med andre backer som spiller nå. Kanskje er backrollen blitt mer interessant for barn som vokser opp nå. Det er en mer innflytelsesrik rolle. Du er mer involvert enn du sannsynligvis var tidligere, sier 27-åringen.

Se hele intervjuet med Robertson i videovinduet øverst, eller lytt til det i den ferskeste episoden av TV 2s Premier League-podkast.

NB: Intervjuet er foretatt før helgens runde, så poengene opp til ligaleder City har skrumpet inn ytterligere.

Ville bli som Larsson

Men selv om Robertson er enig i at unge som vokser opp i dag kanskje vil bli backer, er han ikke - til tross for sin deltakelse i de svært suksessfulle Liverpool-lagene de senere år - nødvendigvis med på narrativet om at unge i dag vil bli som ham.

– Jeg er ikke sikker på om de vil bli som meg, men de vil kanskje bli back. Det er viktig, for backer kommer til å fortsette å være viktig i fotballen. Forhåpentligvis kommer det flere gode og yngre, og det vil være interessant å se hvordan backrollen ser ut om ti år. Jeg er ikke i tvil om at det vil fortsette, sier Liverpool-profilen.

Selv vokste Robertson opp som Celtic-supporter. På TV 2s spørsmål om det var back-legenden Tom Boyd eller den svenske superstjernen Henrik Larsson som var ønskelig å kopiere må han dra på smilebåndet, og innrømmer:

LEGENDE: Svenske Henrik Larsson er regnet for å være en av Celtic-historiens største. Foto: Mitchell/Reuters

– Jeg ville bli Henrik Larsson. Jeg var bare ikke god nok. Det var problemet. Jeg hadde ikke god nok skuddfot til å bli Henrik Larsson, så Tom Boyd var kanskje mer realistisk. Men hør, da jeg vokste opp likte jeg selvfølgelig forskjellige spillere. Da jeg nådde en viss alder, begynte jeg å skjønne at backrollen passet meg og måten jeg ønsket å spille på best. Jeg begynte å følge nøye med på folk, og plukke opp alt jeg kunne. Forhåpentligvis kunne jeg bruke det i spillet mitt, og det fungerte bra for meg da jeg var yngre, sier Robertson.

Se hele intervjuet med Robertson i videovinduet øverst, eller lytt til det i den ferskeste episoden av TV 2s Premier League-podkast.

Der snakker Liverpool-stjernen også om hvordan det er å konkurrere på fire fronter, om realismen i å kunne vinne alt, om å vinne kamper på tøffe dager og om det er sant at spillerne ikke ser på tabellen.