Armeriddere i salte og søte varianter

Britt Marlene Kåsin fra MatPrat lager ulike typer arme riddere. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på arme riddere i muffinsformer.

Arme riddere er supert som frokost i vinterferien eller som en god og enkel dessert, og er en perfekt måte å bruke opp daggammelt brød på. Hvis du ønsker en versjon med det lille ekstra: server de med blodappelsinsirup, yoghurt og cruncy nøtter. Om du ikke finner røde appelsiner i butikken, kan du også bruke vanlige appelsiner.

Arme riddere med blodappelsinsirup - 6 porsjoner



Ingredienser:

ARME RIDDERE: Med yoghurt og blodappelsinsirup. Foto: God morgen Norge

6 skiver brød

3 egg

1 dl melk

2 ss sukker

1 ts malt kanel

0.5 ts malt kardemomme

2 ss smør til steking

Blodappelsinsirup:

1 dl sukker

1 dl saft av blodappelsin

Topping:

1 stk blodappelsin

6 ss gresk yoghurt

1 dl hakkende nøtter, for eksempel mandler eller pistasjnøtter

Slik gjør du:

1. Start med å lage sirupen: Press appelsin og sil saften. Ha i en kjele sammen med sukker og rør til sukkeret har smeltet. La det koke inn litt, slik at det blir litt tykkere og får en sirupslignende konsistens. Avkjøl.

2. Skjær brød i tykke skiver. Visp egg lett sammen med sukker, melk og krydder og hell blandingen i et fat med kanter.

Tips: Lyst på en salt variant? Bytt ut sukkeret, kanelen og kardemommen med litt salt og gjerne litt dijonsennep og revet parmesan for ekstra smak. Perfekt å servere sammen med litt skinke eller sprøstekt bacon og en liten tomatsalat.

3. Legg brødskivene i røren og la dem bli gjennombløte.

4. Ta opp brødskivene og stek dem i litt smør i en stekepanne på middels varme. Stek de arme ridderne på begge sider til de er pent gulbrune.

5. Skjær av skallet på appelsinen og del den i tynne skiver.

Server de arme ridderne med yoghurt, appelsinskiver, sirup og et dryss med nøtter.

Turtips!

Arme riddere er en frokostfavoritt - men, det kan også bli din nye turmatfavoritt! Start hjemme med å dynke brødskivene i eggeblandingen, og la de bli gjennombløte. Ta opp brødskivene og legg dem i en matboks med mellomlagspapir eller plastfolie mellom skivene. Pakk med deg boksen i tursekken, sammen med litt smør til steking og gjerne litt syltetøy til topping. Stek på primus eller bål til de er gylne.

Arme riddere i muffinsform

Arme riddere kan lages i mange varianter. Her er en variant laget i muffinsformer! Ekstra gøy for unge å være med på å lage, og et morsomt alternativ i matpakken eller i tursekken.

ARME RIDDERE: I muffinsformer. Foto: God morgen Norge

Ingredienser - gir ca. 6 stk muffinsformer:

3 skiver brød

3 stk. egg

1 dl melk

2 ss sukker

0,5 ts malt kanel

0,5 ts malt kardemomme

2 ss bringebær

Slik gjør du:

1. Skjær brød i terninger.

2. Ha egg, melk, sukker, kanel og kardemomme i en bolle. Rør sammen.

3. Vend inn brød i blandingen og la stå i noen minutter til eggeblandingen har trukket godt inn i brødet. Vend inn bringebær i blandingen.

4. Sett muffinsformer i et muffinsbrett og fordel brødblandingen i formene.

5. Stek i ovnen på 180 grader i ca. 15-20 minutter, til gylne. Avkjøl.

6. Dryss gjerne over litt melis før servering.