Sagosen hyller kommende rival: – Hatten av for Elverum

Sander Sagosen og THW Kiel har vært på reisefot siden EM var over: på to uker har de hele fem kamper på bortebane.

Og nå, klare for sin fjerde kamp, er Bundesliga-klubben på plass i vinteridyllen på Lillehammer.

– Det er veldig deilig å være tilbake i Norge og det er jo et vinterparadis her. Det klager jeg ikke på og norsk, frisk luft er godt, forteller en smørblid Sander Sagosen til TV 2 onsdag kveld.

– Jeg har bare smilt siden vi landa på Gardermoen, og nå vi sitter her og jeg smiler fortsatt.

Imponert

Elverum har hatt en forrykende sesong hittil i både hjemlig liga og i Champions League. I REMA 1000-ligaen er de ubeseiret, og i det store europeiske selskap står de med åtte poeng og kjemper om sluttspillplass.

– Det de har fått til er helt fantastisk, så hatten av for Elverum. Det må jeg absolutt si. De har imponert meg, og ikke bare folk i Norge, men ute i internasjonal håndball denne høsten med det de har levert i Champions League. Det er bare å gi masse ros, forteller Sagosen.

Torsdag møter Sagosen og Kiel Elverum i Håkons hall på Lillehammer. I skrivende stund er det solgt 8.600 billetter.

– De kulissene viser bare hvor enorm håndballinteresse vi har her i landet. Klarer man å gjøre ting riktig og bra, så kommer folk. Det blir helt fantastisk, og jeg gleder meg som en unge, forteller Sagosen om torsdagens kamp.

Starten på en morsom reise

Trønderen, sammen med åtte andre landslagsspillere, har signert med Kolstad. Til sommeren kommer Magnus Gullerud, Vetle Eck Aga, Torbjørn Bergerud, samt islendingene Sigvaldi Gudjónsson og Janus Smárason. Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen slutter seg til Kolstad sommeren 2023.

I oktober i fjor presenterte Kolstad sitt mye omtalte prosjekt: De skal bli Norges beste lag innen 2024 og spille Champions League.

– Jeg håper vi kan få en håndball-hype som vi ikke har sett maken til før. Vi vet at interessen er der. Elverum fyller opp Håkons hall igjen, og jeg ser ingen grunn til at man ikke skal få fylt Trondheim Spektrum uke inn og uke ut, slår Sagosen fast.

Elverum er ikke bare en rival torsdag kveld, men også en rival om en Champions League-plass i tiden som kommer.

– Det er sånn sport er og det er sånn det skal være. Med det de har fått til frem til nå, så ser jeg ikke at de ikke kommer til å ta opp konkurransen. De drifter veldig bra og det er en fantastisk håndballklubb. Det har vært intensjonen min og alle andre sin som snakker om Kolstad-prosjektet: at Elverum skal ta opp kampen og forhåpentligvis andre klubber også sånn at vi kan få en tøff, norsk liga som kan være med å ikke bare få en Champions League-plass, men to, sier Sagosen og legger til:

– Jeg håper virkelig at dette er starten på en veldig morsom reise for norsk klubbhåndball.