Skade satte demper på Tokyo-OL - nå får 31-åringen frysninger av å tenke på OL i 2024

– Det er alltid litt ekstra spenning i kroppen før det første knkurranseløpet for året. Jeg har løpt innendørs i år og kroppen er fin, men det er alltid konkurransen som får det ekstra lille spenningsmomentet. Man vil kjenne at alt sitter på plass.

Det sier Hedda Hynne til TV 2 inne på arenaen Stade Couvert de Liévin. Det er her hun torsdag kveld skal åpne konkurranseåret 2022 med en 800 meter.

Hun forteller at konkurransen er spesiell i og med at det er ti deltakere i feltet. 31-åringen forteller at hun ikke kommer til å jakte konkrete tider. Å få en god gjennomkjøring og det å få løst løpet på best måte vil være Hynnes mål for konkurransen i Liévin.

Om man skrur tiden ganske nøyaktig ett år tilbake var Hynne på plass i den samme konkurransen. Da satte hun norsk rekord på 800 meter innendørs med tiden 2.00,92. Noen måneder senere kom imidlertid det som skulle være høydepunktet. Det gikk ikke som hun hadde håpet.

– Jeg hadde en veldig god vinter og forberedelse til OL i fjor. Men så var det noe som aldri slapp helt, sier Hynne til TV 2.

Det som ikke slapp var en ankelskade. Hun ut i semifinalen i Tokyo men tror selv at hun hadde stått i en finale om det ikke var for skaden. Nå er blikket rettet mot byen som ligger en to-tre timers kjøretur fra Liévin, nemlig Paris.

– Jeg kjenner meg sterk og har følt meg bra på trening. Paris er definitivt et klar mål der fremme. Det er noe som brenner sterkt i meg. Det er ikke mindre sterkt enn den følelsen jeg hadde før Tokyo.

Det at hun følte hun hadde mer å komme med i Tokyo er noe av det som gir henne denne motivasjonen. I 2024 vil hun være 34 år gammel og blant det eldste i feltet.

Men det er noe med Tokyo som ikke helt slipper taket. Hun følte seg klar og i en klart bedre posisjon enn hun hadde før OL i Rio 2016. Nå får hun frysninger bare av tanken på at neste sommer-OL avholdes i Paris i Europa.

KJÆRESTEPARENE: Jakob Ingebrigtsen har med seg sin kjæreste Elisabeth Asserson mens Hedda Hynne har med seg sin kjæreste og trener Erik Sakshaug. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Hvordan var tiden etter Tokyo?

– Etter Tokyo måtte jeg få det på avstand. Det var en trøkk. Det var egentlig litt dag for dag. Man måtte kjenne på følelsene der og da. Vi reiste hjem og jeg fikk ro og fikk være emosjonelt opp og ned slik jeg måtte og trengte. Men hele sesongen var litt sånn at jeg stanget hodet mot veggen. Jeg kjente at det var noe jeg ikke fikk utløp for. Nå har jeg fått det på avstand og det kjennes godt. Det gir meg også motivasjon for det som kommer i år.

Hynne sesongåpner klokken 21.20 torsdag kveld. Klokken 21.52 samme kveld løper Jakob Ingebrigtsen 1500 meter.