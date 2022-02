Ble dopingtatt i går. Nå legger hun opp

Onsdag opplyste Det internasjonale testbyrået (ITA) at den ukrainske langrennsløperen Valentyna Kaminska (34) har testet positivt for tre forbudte stoffer.

Hun testet positivt på stoffene mesterolon, metylheksanamin og heptaminol. Prøven ble tatt 10. februar.

Nå har Kaminska lagt ut et innlegg på Instagram der hun bedyrer sin uskyld. 34-åringen skriver også at hun legger opp.

– Min profesjonelle karriere er plutselig over. Jeg skriver disse ordene i dyp sorg. Jeg kan fortsatt ikke tro at noe slikt som dette har skjedd. Kan rett og slett ikke tro det, innleder hun.

– Jeg har aldri tatt noen form for doping. Det er ikke bare forbudt, men fra et utøverperspektiv ekstremt dumt. Jeg er lei meg for at jeg ikke vil være i stand til å samle beviser for å vise at jeg aldri har tatt noe slikt. Derfor må jeg være sterk og takle denne utfordringen. Jeg må håpe at jeg ikke får den strengeste straffen for en forbrytelse jeg ikke har begått. Jeg føler meg som en kriminell som har begått en kriminell handling uten å vite hvordan, skriver hun videre.

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum reagerer slik på den positive prøven:

– En positiv dopingprøve er en for mye. Det er jækla bra at de blir tatt. Det er jo bare tragisk for alle sporter som blir berørt av dette.

– Jeg har ikke fulgt med så veldig mye på andre idretter, men det har vel ikke vært veldig mye her. Jeg håper det er et tegn på at det er veldig få som tyr til juks, men jeg syns ikke det er noe særlig når din egen sport blir rammet av det, sier landslagstreneren.

Simen Hegstad Krüger istemmer.

– Jeg føyer meg til det Nossum sier. Bra de blir tatt, så får vi håpe at det ikke er flere, sier Krüger.

Under OL ble Kaminska nummer 70 på sprinten, og nummer 79 på 10 kilometeren noen dager senere. På stafetten med Ukraina kom hun på 18. plass.

Hun har også deltatt i OL i Pyeongchang (2018) og Sotsji (2014).