Vill feriejubel på fjellet: – Fantastisk! Det kribler i magen!

Det nærmer seg vinterferie for de sørlige delene av Norge. Skisentrene gleder seg over å endelig kunne ha normale tilstander i skibakkene under vinterferien etter to lange år med koronarestriksjoner.

Siden mars 2020 har skigleden latt vente på seg for de aller fleste nordmenn. Vinterferier preget av restriksjoner i ulike former har vært med på å sette en stopper for skiglade nordmenn.

Da landet stengte ned i 2020, måtte en rekke alpinanlegg stenge med umiddelbar virkning, som naturligvis satte en stopper for skigleden.

I tillegg ble det innført hytteforbud i flere av landets store hyttekommuner, for å begrense trykket på de lokale sykehusene i starten av pandemien. Hytteforbudet skapte sterke reaksjoner fra hytteeiere landet over.

I januar 2022 var det derimot igjen klart for gjenåpning av landet. Det ble slutt på de aller fleste restriksjoner. Kun meteren gjenstod. Men da restriksjonene forsvant, oppstod det forferdelige snøforhold på Østlandet til stor frustrasjon for mange som gledet seg til en snøfull vinter.

Men da statsminister Jonas Gahr Støre endelig kunne fortelle at den beryktede meteren forsvinner med umiddelbar virkning, var nok vinterferien reddet for mange nordmenn. Endelig kan skisentrene benyttes som normalt igjen.

Har store forventninger

I Norges største hyttekommune, Ringsaker, er det vill jubel før vinterferien trår inn for fullt.

Tone Alterskjær i Destinasjon Sjusjøen er spent på den kommende uken.

– Mange hytter er leid ut og mange av de som har egen hytte her, kommer nok til å bruke den. Samtidig er det spådd fint vær, og vi har masse arrangementer og aktiviteter som starter allerede lørdag morgen, sier Alterskjær.

Etter to lange år med pandemi og restriksjoner kan skisentrene endelig holde åpent som normalt, helt uten avstandskrav.

– Jeg tror det skal bli en fantastisk vinterferie og håper den blir like stor som 2020, før alt dramaet startet i gang. Det er lenge siden det har kriblet i magen før en ferie, det gjør det nå, forteller hun.

Alterskjær forteller at hun gjennom pandemien har gruet seg til ferier med avstand og restriksjoner. Når det i tillegg blir fint vær, er det ekstra gledelig for henne.

– Det er vill jubel og må si at det er store forventninger til vinterferie på Sjusjøen. Hun ser også at utenlandske turister er på vei tilbake, men forventer ikke et storinnrykk.

– Vi har en del dansker, for den danske vinterferien er denne uken her, sier Alterskjær.

IDYLL: Slike forhold håper de på i Sjusjøen før vinterferien på Østlandet neste uke Foto: Geir Olsen / NTB

Endelig normale tilsander

Også i Hafjell og Kvitfjell har det denne uken vært flere danske og svenske turister på skiferie i Norge. Daglig leder i Alpinco AS, Odd Stenerud, er glad for at de endelig kan ha en vinterferie i anleggene med normale forhold.

– Nå som restriksjonene har løsnet, har vi sett en økning i antall gjester, sier Stenerud.

Han gleder seg spesielt over at de endelig kan ta imot gjester fra Danmark, som ikke har hatt mulighet til å besøke Hafjell og Kvitfjell siden mars 2020.

– Vi har aldri hatt flere besøkende i uke syv enn det vi har hatt nå, sier han.

KØ: Reisende til Hemsedal må nok beregne å stå i kø Foto: Halvard Alvik / NTB

Nå begynner de å gjøre seg klar for storinnrykk før vinterferien for østlendingene begynner. Han forteller at de har full bemanning og at alle heisene går.

– Det er lurt å komme tidlig i uken, men det vil være plass til alle både i bakken og på overnattingsstedene, forteller Stenerud.

Ikke vent med å bestille overnatting

Unni Nymoen i SkiGeilo gleder seg til storinnrykk de neste dagene, men allerede denne uken har de slått rekorder, mye takket være utenlandsturistene som endelig kan returnere til anleggene.

– Vi har hatt rekord på utleie av ski denne uken, sier Nymoen.

Nå gleder de seg til en vinterferie uten restriksjoner og med mye snø i bakkene.

– Det går tilbake til normale tilstander nå. Det er kjempedeilig!

Værmeldingen viser at det skal være mye fint vær i Geilo de neste dagene. Dette, kombinert med at det nettopp har kommet mye snø de siste dagene, skaper gode forhold i fjellet. Det merkes på bookingsystemene til SkiGeilo.

IKKE VENT: Salg og markedsføringssjef i SkiGeilo, Unni Nymoen, oppfordrer folk til å ikke vente med å bestille overnatting. Foto: Privat

– Vi ser at folk vil reise til Geilo, selv om det er mulig å reise utenlands igjen, sier en glad Nymoen.

Om du vil ta deg en tur til Geilo, kan det være lurt å bestille tur så fort som mulig, ifølge Nymoen.

– Om du vil bo på førstevalget ditt kan det hende at det er fullt, men å finne ledige senger skal være mulig å løse. Men jeg ville ikke ventet for lenge, sier Nymoen.

Flere dansker på plass

At det går tilbake til normalen merkes også i Myrkdalen. Også her er det stor pågang fra både utenlandske turister og nordmenn som begynner vinterferien tidlig. Daglig leder for Myrkdalen Fjellheiser, John Ivar Norheim, forteller at de merker en større pågang av nordmenn enn tidligere år.

– Nå begynner det å nærme seg normalen, sier Norheim.

Selv om det nærmer seg normale tilstander og flere utenlandsgjester, er ikke Norheim sikker på at markedet er helt som det har vært.

– Jeg tror ikke utenlandsmarkedet er tilbake enda, men det er på god vei, sier en optimistisk Norheim.

Han forteller at det meste av overnatting i Myrkdalen er fullt, men at de får avbestillinger hele tiden på grunn av sykdom.

– Folk får plass i skitrekkene. Det kan være vanskelig å få overnatting, men det kan skje avlysninger på overnattingsstedene, sier han.

ENDELIG: Nå kan Myrkdalen Fjellandsby endelig ha en normal vinterferie Foto: Marit Hommedal / NTB

Merker en stor forskjell i år

På Trysil er de svært glade for å endelig kunne drifte som normalt igjen. Også her er det stor interesse fra danskene og svenskene.

– Vi har merket at interessen har vært der så langt i vinter, og at danske og svenske skientusiaster har ønsket seg tilbake, sier destinasjonssjef i SkiStar Trysil, Gudrun Sanaker Lohne.

Lohne forteller at de tidligere årene har vært sterkt preget av koronarestriksjoner og stengte grenser.

– Vi merker en stor forskjell i år, sier hun.

Det er meldt om flotte forhold i bakkene på Trysil. Selv om de forventer at det kommer flere besøkende i år, klarer de å ta unna alle gjestene.

Derimot begynner det å bli trangt om overnattingsplasser.

– Vi har noen siste-minutt-tilbud, så det kan fortsatt være mulig å finne overnatting. Men det begynner å bli fullt, og det kan lønne seg å være rask om man vil sikre seg noen drømmedager på fjellet denne sesongen, sier Lohne.

GLEDE: De som skal besøke Trysil i vinterferien kan glede seg til fine dager i fjellet. Foto: Halvard Alvik / NTB

Bra trafikk gjennom vinteren

Også i Hemsedal er de veldig godt booket i vinterferien, forteller destinasjonssjef Andreas Smith-Erichsen i Skistar Hemsedal.

– Så vi forventer veldig bra med mennesker på alt fra hoteller til kommersielt boende. Vi forventer også godt belegg på private hytter. Private hytter og leiligheter har vi ikke kontroll på, men har forventninger om det. Det blir en travel periode og folksom ferie i Hemsedal.

Han melder om bra trafikk gjennom hele vinteren.

– Det er mange gjester hele tiden, så gjør vi gjør ikke noe spesielt. Det er en av mange uker med mye gjester. I Hemsedal formidles det cirka 6000 kommersielle senger, som vi i utgangspunktet har gjester i hver dag. Så vinterferien blir ikke en topp for oss, men en av flere store uker.

KLAR: I Hemsedal er de klare for storinnrykk. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Slått alle rekorder

At det er stor pågang på skistedene merkes også på hyttemarkedet. Ifølge kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, har utleiemarkedet for hytter i vinterferien vært nærmest utsolgt siden begynnelsen av januar.

– Vi ser at andelen som bestiller feriehus i Norge kontra utlandet øker, og påsken er mer eller mindre utsolgt om man skal leie hytte på de mest populære destinasjonene i Norge. Man burde allerede nå begynne å sjekke til sommeren om man ønsker å leie noe nær sjøen, forteller Berge.

FINN REISE: Terje Berge forteller at det er høy etterspørsel av hytter i vinterferien Foto: Finn.no

Han forteller at de har snakket med flere utleiere som kunne leid ut 3-4 ganger så mange ganger i vinterferien.

– Hyttesalget har slått alle rekorder i Norge, og vi ser at mange delfinansierer hyttekjøpet med å leie ut på FINN reise feriehus.

De mest populære destinasjonene ifølge Berge er Trysil, Hemsedal, Hafjell, Geilo, Norefjell, Hovden, Sirdal, Sjusjøen, Beitostølen, Oppdal, Voss og Rauland.

– Hvis noen ønsker seg en spontantur, er det fortsatt noen utleie-hytter ledige?

– De dyreste hyttene på toppdestinasjonene er utsolgt, men det er noen få muligheter om man tar til takke med hytter lengre fra ski-in ski out.