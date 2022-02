Ikke vist på TV: Ble konfrontert med oppsiktsvekkende påstand

På Bøensætre gård ble det med ett stille da det kun var to finalister igjen. Derfor var gleden stor da influenser Øyunn Krogh (26) og «Norges tøffeste»-vinner Isak Dreyer (28) fikk besøk av de utslåtte deltakerne.

Som vanlig avla de en visitt før den store finalen, i håp om å få noen flere svar. Før finalen gikk i gang skulle de nemlig stemme på en av finalistene. Den av deltakerne som fikk flest stemmer, fikk en stemmekniv som kunne være avgjørende for resultatet.

SAMLET: De utslåtte deltakerne fikk spørre finalistene om ting de lurte på, før de senere skulle avgi sin stemme på tinget. Foto: TV 2/Alex Iversen

Da deltakerne skulle konfrontere finalistene, ble det derimot ikke like godt mottatt.

Se hva som skapte reaksjoner rundt bordet i videoen øverst i saken.

Avslører sabotasjen

Et av de store spørsmålene har vært hvem som saboterte ukesoppdraget i den siste ordinære uken av Farmen kjendis. Selv om det ikke ble sagt høyt, var det flere som antok at Dreyer var mesterhjernen bak påfunnet.

Når God kveld Norge-profil Dorthe Skappel (59) spør Dreyer, får de mistankene sine bekreftet.

– Joda, det var jeg som saboterte oppdraget. Da Øyunn sa opp avtalen, droppet hun noe alle hadde blitt enige om, og valgte min gode venn, Heine. Jeg kunne ikke stå på sidelinja og la henne få i pose og sekk, forklarer han i finale-episoden.

AVSLØRTE: Isak Dreyer avslørte for de andre deltakerne at det var han som saboterte ukesoppdraget i uke fem. Foto: TV 2/Alex Iversen

Da Dreyer besøkte Heine Totland (51) på kjempehytta etter han ble valgt som førstekjempe, avslørte Dreyer at det var han som hadde utført rampestreken.

Dette er dog første gang Krogh, og resten av deltakerne, får bekreftelsen de har ventet på.

– Det kom ikke som noen stor overraskelse. Jeg synes det var ordentlig, ordentlig dårlig stil å sabotere. Det viser at Isak var redd for at jeg kom til å sitte akkurat her – og det hadde han rett i, sier hun.

– Jeg tror ikke på at det var en personlig vendetta for valget jeg tok. Jeg tror på at jeg var en trussel – og det lever jeg godt med.

FIKK SANNHETEN: Øyunn Krogh, som var storbonde da Isak Dreyer saboterte, fikk vite det for første gang rundt bordet med de utslåtte deltakerne. Foto: TV 2/Alex Iversen

Blir konfrontert

Det blir derimot hetere stemning da Krogh fikk en ubehagelig konfrontasjon av Selbekk. Den ble dog ikke vist på TV.

Han oppfordret nemlig Krogh til å være åpen om avtaler som hadde blitt gjort med damene, i forbindelse med avtalen hun brøt. Damene skulle avngivelig ha inngått en avtale om å stemme på Krogh, dersom hun valgte herrekamp.

BLE STILT TIL VEGGS: Øyunn Krogh synes det var ubehagelig å få spørsmål om hun hadde kjøpt stemmer til finalen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Når TV 2 spør Krogh under Farmen kjendis-finalefesten søndag om hun kjøpte stemmer, avkrefter hun det hele.

– Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg tror alle har sett Sophie sin «drive» til å få meg til å ikke velge Marna. Og det var et høyt spill, som også inneholdt at hun sa hvis jeg valgte en gutt, så kom alle damene til å stemme på meg. Men jeg tok det med en klype salt. Grunnen til at det ikke kom på TV var at det var irrelevant, forklarer Krogh.

Når Selbekk blir konfrontert med anklagene mot Krogh, svarer han følgende:

– Usikker, vet du. Det er jo den bobla som leder til det der. Men det gikk noen rykter om det – at det var noe kjøp og salg av stemmer, men det stemmer sikkert ikke. Og uansett, når du kommer ut av den bobla, så ser du at det falt noen ord ut, som det ikke burde ha gjort, sier han.

