Jubler for disse korona-pasientene: – Vi ble overrasket

Hverdagen er blitt krevende for mange, og det er lange køer for å få helsehjelp. En fersk studie gir likevel grunn til optimisme for én gruppe koronarammede pasienter.

– Det er egentlig et kvantesprang det jeg opplever fra da jeg kom ut fra sykehuset 10 juni fjor, men det er et langt løp, sier Stephen Fu.

Bodøværingen lå 54 døgn i koma i fjor som følge av korona. Da han kom ut fra sykehuset i juni 2021 var han i svært dårlig form og hadde en lungekapasitet på kun 30 prosent.

Han har trent seg tilbake. Etter åtte måneder har lungekapasiteten økt til 58 prosent.

– Jeg må leve med dette resten av livet, men det har jeg akseptert, sier Stephen Fu.

KOMA: Stephen Fu fra Bodø lå 54 dager i koma i fjor. Foto: Privat

Fysioterapeuten Silje Solbakken står ved siden av tredemøllen. Hun følger nøye med på utviklingen.

Flere ganger må hun bremse Fu sin iver i treningsarbeidet.

– Nå må du ta det litt med ro, sier hun.

Ventelister

LHL sykehuset, som er spesialister på lunge- og hjertesykdommer, er nå størst på behandling av senskader i Norge etter korona pandemien. Det er lange ventelister på å komme inn og stort sett alle gruppene er fulle resten av året.

Helt siden forsommeren i 2020 har det kommet en strøm av pasienter hit. Mer enn 350 pasienter har vært inne til rehabilitering.

– Det som kommer hit får tilbud om undervisning, samtalegrupper, trening og kartlegging. De er her i fire uker og får nøye oppfølging, sier Silje Solbakken, fysioterapeut hos LHL Sykehuset.

På LHL sykehuset treffer vi også Monika Feet fra Kvinnherad i Vestland. Hun husker svært lite av julefeiringen sammen med familien i 2020.

– Jeg ble lagt inn første juledag med korona. Jeg var hjemme på julaften og åpnet julegavene, men husker det ikke. Selv ikke da jeg kom hjem igjen og så gavene foran meg. Hukommelsen var borte, forteller Monika Feet.

Hun ble lagt inn med pustevansker på Ullevål sykehus etter å ha fått korona rett før jul.

TRENING HJELPER: Monika Feet får god veiledning av fysioterapeut Silje Solbakken ved LHL Sykehuset. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Jeg måtte ha pustehjelp, men slapp heldigvis respirator. Etter sykehusoppholdet klarte jeg ikke å være med på det jeg ville. Jeg har vært sykemeldt i store perioder, forteller Feet.

Sliter med hukommelsen

14 måneder senere møter vi henne på sykehuset til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) på Gardermoen.

Her er hun for andre gang til en måneds rehabilitering. Hun sliter fortsatt med store senskader etter koronasykdommen.

– Jeg sliter med hodepine og har vondt i kroppen og lungene. Jeg har også problemer med hukommelsen og konsentrasjon. Jeg kan lese et kapitel i en bok uten å huske hva jeg egentlig leser, forteller hun.

Hun har en underliggende sykdom fra før, men målet er å bli bedre slik at hun kan fungere i hverdagen.

– Ingen kan gi noe svar på hvor lang tid det tar å bli frisk. Det er veldig individuelt med tanke på at familien min, som også ble syke samtidig som meg, merket ingen ting. De har heller ikke hatt noen ettervirkninger, forteller Feet.

– Sist jeg var her fikk jeg en fin fremgang og ny giv, men så ramlet det litt sammen igjen og formen gikk nedover, forteller hun.

Positivt overrasket

LHL sykehuset opplever at mange har fremgang til tross for at man sliter med utmattelse, lunge- og hjerteproblemer, konsentrasjon og hukommelsestap.

– Pasientene blir bedre, men det tar tid. Man er også veldig tidlig i forskningen og man vet ikke hvor lang tid det tar før sen effektene tar slutt, sier Silje Solbakken.

Det er gjennomført en omfattende studie ved de fem største og nasjonale sykehusene i landet. Den viser at lungeskadene var mindre enn fryktet og det etter bare tre måneder.

Til sammen 156 personer var med i studien.

– Dette var friske pasienter før de ble syke av korona. De ble testet etter at de kom fra en intensiv-og respiratorbehandling. De ble testet med O2-opptak på tredemølle, og etter kun tre måneder viste studien at skadene var mindre enn det man fryktet. Dette viser at trening hjelper, sier Eivind Borna, overlege ved LHL-sykehuset.

– Ble dere overrasket?

– Ja, vi ble positivt overrasket. Ut fra den studien her er det fantastisk å se at det var færre lungeskader etter at man ble syk av Covid-19. Det ser ut til at de aller fleste blir friske, forteller Borna.

OVERRASKET: – Studien er positiv og gledelig med tanke på antall lungeskader, sier Eivind Borna, overlege ved LHL Sykehuset. Foto: Robin Jensen / TV 2

Han og mange kollegaer venter nå på spent på resultatet av den neste undersøkelse som kommer om ikke lenge.

Den er gjennomført etter 12 måneder, og da får leger og forskere mange svar.

Bedre forberedt

Også hos pasienter som har opplevd utmattelse og konsentrasjonssvik, viser studien oppløftende resultater.

– Det er mange flere som sliter med utmattelse i etterkant, og her ser vi at hos veldig mange er det blitt bedre, men det tar mye lengre tid enn det man forestiller seg. Det bygger seg opp en frustrasjon hos mange over at man ikke klarer å fungere i samfunnet, sier Borna.

– Vi har ikke noe noen medisin mot å fjerne utmattelse over natten, så det er tiden man må ta til hjelp, forteller han.

Studier og forskningsresultater fra pandemien blir svært viktig fremover.

– Om det skulle komme nye virus eller pandemier i fremtiden, så er man mye bedre rustet til å hjelpe pasienter i etterkant. Man kan også være raskere på med rehabilitering og håndtere situasjonen i etterkant, forteller overlegen.

KØ: LHL Sykehuset på Gardermoen er størst i landet på rehabilitering av senskader etter koronapandemien. Foto: Robin Jensen/ TV 2

Han ser også at den nye varianten med omikron ikke er så aggressiv med tanke på skader på lungene.

– Akkurat nå ser det bedre ut, og det kan gå mot slutten av den alvorligste biten av pandemien, forteller Eivind Borna, overlege ved LHL Sykehuset.

Trenger rehabiliteringsplasser

Det er stor pågang av pasienter med senskade,r og det er viktig at disse ikke blir glemt nå når landet har åpnet opp, sier Stephen Fu.

– Her har de en høy kompetanse på hjerte- og lungetrening. Det er viktig at det blir flere rehabiliteringsplasser fremover, sier Fu.

Humøret og galgenhumoren til Stephen Fu er det ingen ting å si noe på.

– Noen kompiser av meg i Kina har fleipet med at jeg kan kjøpe meg nye lunger til tre millioner kroner der, humrer Fu.

Også for Monika Feet går det i riktig retning.

– Jeg har fått mange gode venner her på sykehuset som er i samme situasjon og som kan hjelpe hverandre. Jeg håper at jeg kan komme tilbake til der jeg var før jeg fikk korona, sier Monika Feet.