Medaljefangsten vekker oppsikt: – Hvordan kan et lite land regjere på den måten?

– Først og fremst, gratulerer så mye med OL-suksessen dere og hele Norge har hatt så langt i mesterskapet.

Slik innledet TV-giganten NBC sitt spørsmål til skiskytterne under torsdagens pressekonferanse. Norge topper medaljestatistikken med 14 gull, 7 sølv og 8 bronse.

Jeg tror det er typisk for norske familier. Marte Olsbu Røiseland

Av disse har skiskytterne fem gull, fire bronse og et sølv. Det fikk NBC til å stille spørsmålet:

«Hvordan er det mulig?»

– Det er mange som driver med vintersport i Norge, det er vår nasjonalsport. Det blir sagt at nordmenn er født med ski på beina, så vi har en god kultur for ski og vintersport. Vinter-OL og VM på ski er det viktigste for oss, svarer herrenes landslagstrener Egil Kristiansen.

– Først og fremst fordi vi har veldig gode vintre i Norge, vi står på ski hele tiden, alle sammen, er forklaringen til Marte Olsbu Røiseland som selv begynte sent å konkurrere og i flere år «bare gikk på ski for gøy».

– Men selv om jeg ikke konkurrerte gikk jeg på ski med familien min og jeg tror det er typisk for norske familier.

VEKKER OPPSIKT: Faksmilie Washington Post Foto: Skjermdump

– Ikke bygget for suksess

I en artikkel i Washington Post prøver skribent Chuck Culpepper å forklare den norske suksessen, og skriver:

«Det er på tide å stille spørsmålet igjen: Hvordan kan et lite land regjere på den måten de gjør og overvinne land med større befolkning og veldig likt klima?».

Culpepper forklarer det med den norske måten å tenke på. At man helt fra man er barn blir lært opp til at suksess ikke er alt. Han henviser til et sitat fra Vetle Sjåstad Christiansen:

– Systemet vårt er ikke bygget for suksess. Det er mer et system av glede og lykke. Å ha det gøy med sporten og holde seg sunn og frisk. Kanskje det er derfor vi er så suksessfulle, fordi vi virkelig nyter hva vi gjør og da er det også lett å jobbe hardt.

Kvinnenes landslagstrener, Sverre Huber Kaas, tror det at nordmenn vokser opp med vintersport er mye av årsaken til suksessen.

– Det handler også om hvor viktig vintersporten er for nordmenn, måten vi trener på og erfaringene vi har innad i Olympiatoppen. Det ligger i ryggraden vår, sier Kaas.

GULLGUTTER: Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjaastad Christiansen fra Norge. Foto: Matthias Schrader

– Hvordan var barndommen deres?

Når de norske utøverne hadde prøvd å forklare suksessen etter beste evne, var det utøvernes barndom som stod for tur.

Mulighetene for medalje er ganske store når du elsker det du gjør Tarjei Bø

Spørsmålet om hvor viktig vintersport var i oppveksten fikk Tarjei Bø til å mimre.

– Vi kom fra en typisk norsk familie med mye utendørsaktiviteter, spesielt i helgene. Vi så aldri på det som trening, vi var bare ute med familien på ski og hovedmålet vårt var å få den sjokoladebiten når vi kom frem, skulle sette oss ned, tenne bål og ha det gøy. Skituren i seg selv var aldri gøy, men det var det å komme frem. Men du måtte gå på ski for å komme dit, flirer eldstebror Bø.

Han fortsetter:

– Jeg tror det var lurt av foreldrene våre, og jeg tror det er typisk i norske familier med mye utendørsaktiviteter og mye glede. Hvis du har hundre barn som gjør det over flere år, vil du kanskje se en av dem i OL 20 år senere. Mulighetene for medalje er ganske store når du elsker det du gjør og det ligger i DNAet ditt, slår han fast.