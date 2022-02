Jente (6) savnet i to år – funnet i live under trapp

Den seks år gamle jenta ble funnet i et skjult rom under en trapp. Begge foreldrene og bestefaren hennes er siktet for kidnappingen.

Mandag ble Paislee Joann Shultis (6) funnet i god behold, to år etter at hun ble meldt savnet, i delstaten New York i USA.

Politiet mistenkte at foreldrene hadde bortført datteren, og slo til med en politiaksjon mot bestefarens hus etter å ha fått inn tips.

FORELDRE: Begge foreldene er siktet for å ha bortført datteren. Foto: STEFAN JEREMIAH/Reuters

Gjenforent med søster

De søkte i huset i en times tid, før de fant jenta og moren under en trapp som ledet til kjelleren.

Gjemmested beskrives som kaldt, mørkt og vått, skriver The Guardian.

Seksåringen ble videre tatt med til helsesjekk, hvor det ble konstatert at tilstanden hennes var god. Hun er nå gjenforent med sin eldre søster og blir tatt vare på av deres juridiske verge.

BESTEFAR: Seksåringen ble funnet i bestefarens hus. Foto: STEFAN JEREMIAH

Møtte i retten

Far og bestefar, Kirk Schultis Jr. og Kirk Schultis Sr., ble deretter arrestert og siktet for forholdene. Jentas mor, Kimberly Cooper, er siktet for det samme, men slapp onsdag ut av arresten etter å ha betalt kausjon.

De to foreldrene har ikke foreldrerett over datteren. Jentas far, Kirk Shultis Jr, har under tidligere avhør nektet for å ha bortført datteren.

Politiet jobber fortsatt for å få oversikt over tidslinjen i saken, men mistenker at de har holdt jenta skjult siden hun ble meldt savnet i 2019, melder lokalavisen The Daily Freeman. De involverte i saken møtte i retten onsdag.