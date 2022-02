Propagandakrigen som bekymrer: – Særlig én ting er svært foruroligende

De siste dagene har det kommet mange, til tider motstridende, meldinger om den spente situasjonen ved grensen til Ukraina.

Russland har hevdet at de avslutter militærøvelsene på Krim langs Ukraina-grensen, og at de skal flytte store styrker tilbake til basene. Samtidig har NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg vært tydelig på at de tvert imot ser tegn til russisk opptrapping.

Det siste døgnet har det kommet meldinger om at prorussiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker beskylder hverandre for å stå bak nye angrep i Øst-Ukraina.

Ifølge nyhetsbyrået AFP sa en ikke navngitt tjenesteperson i Det hvite hus onsdag at Russland «når som helst» kan publisere falskt innhold som påskudd for å invadere Ukraina.

– Kommuniserer for effekt

Anders Grindlia Romarheim er leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, og har analysert propaganda i over 20 år.

FORSKER: Anders Grindlia Romarheim er leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han er klar på at det er en propagandakrig vi nå ser.

– Hvilken informasjon vi kan tro på, er vanskelig å si nå. Vi må nesten se hva som skjer, og la historien vise hvem som hadde rett. Vi står nå i en situasjon der både Vesten og Russland kommuniserer for å få effekt – de vil altså påvirke motparten i større grad enn å bringe saklig informasjon på bordet, sier Romarheim.

Han mener Russland sender blandede signaler ved at de snakker om tilbaketrekning, uten at dette faktisk ser ut til å bli gjennomført.

Samtidig deler Vesten informasjon basert på etterretning.

– I Vesten ser man at det publiseres bilder av russiske styrker og annen etterretningsinformasjon. Dette virker å være for å vise at man har kontroll – det er Vesten som sier til Russland at de følger nøye med på dem og ser hva de gjør, sier han.

LEKKET: Vesten har lekket og publisert en rekke satelittbilder som viser russiske styrker langs Ukraina-grensen de siste dagene. Foto: AP / NTB

– Foruroligende

Fra Vesten har det lekket en del etterretningsinformasjon også til mediene.

– Denne typen ting lekker når lederskapet vil, og er et ledd i spillet vi ser. Det er ikke godt å si hvordan russerne reagerer på det, sier han.

Amerikanerne sa tidligere at en invasjon var nært forestående, og at den ville skje onsdag 16. februar. Dette har Russland avvist, og noen fullskala invasjon skjedde heller ikke onsdag.

– Jeg har vært litt overrasket over at de pekte på en spesifikk dato, de må jo ha fanget dette opp gjennom etterretning. USA har gjort flere ting for å angivelig skape frykt for et angrep mot Ukraina, og dette kan ha vært et ledd i et etterretningsspill, sier han.

Romarheim er likevel tydelig på at han er urolig for meldingene som nå kommer om at russiske separatister skal ha blitt beskutt av ukrainske styrker, samtidig som at ukrainske styrker hevder de blir beskutt.

– Det er svært foruroligende når begge parter sier de andre skyter på dem. Da nærmer man seg en livsfarlig fase for Europas sikkerhet, sier Romarheim.

En viktig rolle

Jakub Godzimirski er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år.

SENIORFORSKER: Jakub Godzimirski ved NUPI. Foto: NUPI

– Nå ser vi ting skje både på bakken og i informasjonssfæren. Særlig på informasjonsfronten er det stor aktivitet nå, sier Godzimirski.

Han viser også til at det lekker mye fra vestlige etterretningskilder.

– Alt handler om troverdighet. Stoltenberg og Putin stoler neppe veldig på hverandre, og de kommer nå med uttalelser og påstander som ser ut til å ville fremprovosere reaksjoner hos den andre, sier han.

Om meldingene som kommer om skyting i grensetraktene, sier han at dette er en skummel tendens.

– Det er klart at de russiske separatistene kan ha interesse av å komme med slike uttalelser når russerne trekker seg tilbake. De hadde nok håpet på en krig for å få sin egen situasjon avklart, sier han.

Også i skyttergravene tror han menneskelige feil kan bli store, og at man ikke skal ta alle meldingene som kommer for god fisk.

– De har ligget og stirret på hverandre i ukesvis. Da kan en liten hendelse virke veldig stor, og det kan komme meldinger som blir blåst ut av proporsjoner. Også har du selvfølgelig elementet med hvorvidt Russland er interessert i å komme med falsk informasjon som påskudd for en invasjon, sier han.

Ut mot Stoltenberg

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gikk torsdag hardt ut mot Russlands påståtte tilbaketrekning.

– De viser ingen tegn til å trappe ned. Tvert imot har styrkeoppbyggingen rundt Ukraina økt, advarte han, og opplyste at NATO har publisert etterretningsrapporter nettopp for å gjøre en invasjon av Ukraina vanskeligere for russerne.

GRENSEVAKTER: Vakter på Ukraina-grensen ved Kharkiv onsdag. Foto: SERGEY BOBOK / AFP / NTB

Godzimirski mener Stoltenberg må ha god informasjon i bunn for det han sier.

– Og så er nok dette et eksempel på at han ønsker å få russerne til å jobbe litt raskere med tilbaketrekningen. Det er klart det tar tid å forflytte 150.000 soldater, men Stoltenberg er utålmodig, sier han.

– Mange er engstelige nå, og det sies mye motstridende. Hvilken side skal man tro på?

– Her ser vi en form for propaganda på begge sider. Jeg stoler mest på våre nærmeste allierte, enn på Russland som sier at faren er over. Det er villedning, og villedning er noe av det mest grunnleggende vi har i krig – å få motparten til å ikke forstå hva du tenker å gjøre, sier Romarheim.

Onsdag gikk en russisk talsperson ut og omtalte Stoltenberg som en bankmann som uansett er på vei ut av NATO.

– Det er et litt gammeldags propaganda-triks, å terge motparten, å nedverdige og underkjenne. Dette er en del av et psykologisk spill for å sette NATOs lederskap litt ut, ved å så tvil om Stoltenbergs evne til å lede på et så kritisk punkt, sier Romarheim.

Romarheim mener det er åpenbart at et av Russlands strategiske langsiktige mål er å skape intern splid i NATO.

– Dette kan være en del av det. Russland anser NATO som en eksistensiell utfordrer, på samme måte som NATO også opplever Russland som hovedkilden til sikkerhetspolitisk usikkerhet i vår del av verden, sier han.