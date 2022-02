Skjebnedag for Innlandet

Klokken 15 stenger de digitale urnene og den ukelange folkeavstemningen i Innlandet er over. Klokken 17 blir valgresultatet så kunngjort på en pressekonferanse på Hamar.

Men selv om valgresultatet skulle være entydig er fremtiden til kommunene i Innlandet fortsatt uvisst. For flere kommuner sier nå at de heller vil være en del av Oslo eller Akershus dersom Viken fylkeskommune også løses opp.

En time fra Oslo

Det er kommuner med nærhet til Oslo som seriøst vurderer å bytte fylke. Både Kongsvinger og Hadelandregionen har signalisert at de vil ut av Innlandet. Og bare noen timer før resultatet fra folkeavstemningen i Innlandet er klart signaliserer Ordføreren i Hamar det samme.

SØROVER: Hamarordfører Einar Busterud, By- og bygdelista, ser sørover dersom fylket går for oppdeling. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hamar bør også vurdere å søke seg sørover når regionreformen sprekker opp, sier ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista) til TV 2.

– Med dobbeltspor er det kun en time fra Oslo til Hamar med tog. Oslo er vårt største arbeidsmarked. Tyngdekraften peker sørover, sier Ordføreren i Innlandets største by.

Fylkesting 23. februar

Den 23. februar møtes fylkestinget for å formelt stemme for eller mot oppløsning. Da vil folkeavstemningen kun være rådgivende. Det betyr at politikerne selv bestemmer hvor mye vekt de skal legge på resultatet. I tillegg skal de ta hensyn til høringsinnspill, og en medarbeiderundersøkelse blant de ansatte i fylkeskommunen.

Dermed er det langt fra sikkert at det blir folkets røst som avgjør Innlandets videre skjebne. For blant de 57 delegatene går meningene om oppløsning på kryss og tvers av partier, alder og geografisk tilknytting.

Stortinget bestemmer

Den 1. mars er fristen for fylkeskommunene å sende inn søknad om oppløsning, Det er så opp til stortinget å vedta de nye fylkesgrensene.

Og skulle Hamar, Kongsvinger og Hadeland ønske seg ut av Innlandet, er også det til syvende og sist opp til de folkevalgte i Oslo.

– Hvor realistisk er det at Hamar går ut av Innlandet?

– Det er opp til Stortinget å avgjøre, men hvis Innlandet mister Kongsvinger og Hadeland i sør, må det tenkes nytt.

Fulle dansker

Ordføreren sier han ikke har konkludert i saken men at det er en naturlig diskusjon fremover.

– Grenser står ikke stille, de nåværende fylkesgrensene ble jo bestemt av fulle dansker på 1700 tallet.

– Men hvordan skal dere være en del av Akershus hvis dere ikke har felles grense?

– Blir det slik at områdene sør i Innlandet melder overgang vil det også være naturlig at vår nabokommune Stange følger med. Og da vil det bli en naturlig korridor mot Akershus og Oslo, sier Einar Busterud