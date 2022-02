Drapsforsøkene på Ski: Fremstår som tilfeldige ofre

En mann er siktet for drapsforsøk etter å ha knivstukket to tenåringer på Ski onsdag kveld. Politiet tror de to unge mennene var tilfeldige ofre.

– Vi er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom siktede og de fornærmede/skadde, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

To menn i slutten av tenårene ble onsdag kveld sendt til sykehus etter en knivstikking utenfor Nordbyveien ved Esso-stasjonen i Ski i Nordre Follo kommune.

En av de to skal være hardere skadd enn den andre, men begge skal være i stabil tilstand, ifølge politiet.

– Vi har ingen flere opplysninger å gi om helsetilstanden. Politiet planlegger å gjennomføre avhør av begge i løpet av torsdagen.

KNIVSTIKKING: Politiet gjør undersøkelser på åstedet etter at to tenåringer ble knivstukket i Ski i Nordre Follo kommune i Viken onsdag kveld. Foto: Lars Nyland / TV 2

Ville hjelpe kvinne

Gjerningmannen, en mann i begynnelsen av trettiårene, ble pågrepet uten dramatikk rett før klokken 22 onsdag kveld. Han er nå siktet for drapsforsøk og sitter i sentralarresten på Grålum.

Ifølge politiet skal det ha vært en konfrontasjon forut for knivstikkingen.

– Vi er kjent med at det skal ha vært en konfrontasjon som eskalerte mellom siktede og de fornærmede umiddelbart forut for knivstikkingen, opplyser politiet.

– Vi jobber med å kartlegge de nærmere omstendighetene rundt dette, og hva som skjedde på stedet. Det fremstår i midlertidig som at de fornærmede er tilfeldige ofre.

SKI: Kriminalteknikere fra politiet i arbeid ved stedet der to personer ble knivstukket i Ski onsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vitner forteller til NRK at situasjonen startet da en kvinne kom ut av en bygning fulgt av en mann med kniv i 19-tiden onsdag kveld. To menn på gaten skal ha forsøkt å bryte inn for å avverge en knivstikking, og det oppsto et basketak. Da ble de to knivstukket.

Politiet vil foreløpig ikke bekrefte dette.

Fremstilles for varetektsfengsling

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye forteller til TV 2 at en tredje venn også har fått status som fornærmet i saken. Vedkommende er uskadd, men var nær hendelsen da det skjedde.

VILLE HJELPE: Ifølge NRK ville de to tenåringene hjelpe en kvinne som ble forfulgt med kniv. Foto: Lars Nyland / TV 2

Siktedes forsvarer, advokat Ann Gunn Edvartsen, hadde torsdag morgen ikke møtt klienten sin ennå. Derfor har hun foreløpig ingen kommentar til saken, utover at hun skal i avhør i løpet av formiddagen.

Vedkommende er ikke spesielt omhandlet fra tidligere og fremstilles for varetektsfengsling fredag 18. februar.

Politiet vil komme med mer informasjon utover dagen.