Denne forsikringen ble redningen for sykmeldte Gunhild (42)

Det var en maidag i 2020 at Gunhild Bendz Larsen (42) var ute på ridetur med datteren. Alt gikk fint helt til 42-åringen ble kastet av hesteryggen.

– Det var egentlig ikke noe spesielt med selve fallet eller hendelsen. Det er sikkert hundrevis av ryttere som faller av på samme måte hver dag. Hesten snudde 180 grader og jeg lå igjen på bakken. Så det var ikke så dramatisk egentlig, forteller Gunhild til God morgen Norge.

Men skadene hun fikk i etterkant skulle vise seg å bli alvorlige. Gunhild fikk nemlig det som kalles langvarig hjernerystelse og nakkesleng.

– Jeg merket ikke så mye til det der og da, men etterpå har det fått ganske store følger.

Sykmeldt siden 2020

Gunhild slet med smerter og konsentrasjonsproblemer, og fikk etter hvert så store plager at hun måtte sykmeldes hundre prosent fra lederjobben i en barnehage. Ett og et halvt år etter ulykken kan hun fortsatt ikke jobbe.

– Det er en omstilling. Du må være ganske sterk psykisk for å klare å tenke at dette skal gå fint og holde humøret oppe. Det vet alle som er kronisk syke, at det kan være tøft.

FALT AV HESTEN: Gunhild Bendz Larsen på ridetur. Foto: Privat

Situasjonen hadde imidlertid vært enda tøffere hvis Gunhild ikke hadde hatt uføreforsikring. Den har nemlig sikret henne månedlige utbetalinger i tillegg til det hun får fra NAV.

– Det har vært veldig viktig, for jeg tenker at man blir ikke friskere av å få økonomiske bekymringer, sier 42-åringen.

Gunhild tror blant annet at det ville blitt vanskelig å betale for barnas fritidsaktiviteter uten forsikringspengene.

– Vi hadde sluppet å selge huset og sånne ting, men det er klart at det hadde vært veldig trangt. Det hadde gått utover barna, aktiviteter og ting som vi liker å gjøre. Vi hadde nok klart oss, men jeg tenker på alle de som jobber deltid, som har lavtlønnsyrker, som er aleneforeldre. Jeg er heldig, men mange ville nok hatt det vanskeligere enn meg, forklarer hun.

Slik fungerer en uføreforsikring

– Forsikring er noe du må kjøpe når du ikke trenger det eller ikke tenker på det. Du kan ikke komme dagen etter huset har brent ned og si at du vil ha en husforsikring. Og sånn er det med dette og, du må kjøpe en uføreforsikring før du blir syk eller får noen slitasjeskader, sier spare- og forbrukerøkonom i Storebrand Cecilie Tvetenstrand til God morgen Norge.

Hun omtaler uføreforsikring som en forsikring av lønnen din.

– Vi forsikrer jo huset og bilen vår, gjerne telefon og ipad også. Men det som gjør at vi kan kjøpe alle disse tingene og leve det livet vi gjør, altså lønna vår, den glemmer mange å forsikre. Uføreforsikringen er et årlig beløp som utbetales månedlig, i tillegg til det du får fra NAV, hvis det skjer deg noe så du ikke lenger kan jobbe, forklarer økonomen.

Regneeksempler: Eksempel 1: En person med årsinntekt på 550 000 kroner vil få 363 000 kroner i uførepensjon fra staten, altså 187 000 mindre i året før skatt å leve for hvert år frem til hen blir pensjonist. Eksempel 2: En person med årsinntekt på 450 000 kroner vil få rundt 300 000 kroner fra staten, altså 150 000 mindre i året.

– Staten tar godt vare på oss, men for de fleste blir økonomien trang dersom de må leve på så mye lavere inntekt. De fleste vil derfor ha behov for egen privat forsikring i tillegg. Er du en av de heldige som har forsikring hos arbeidsgiver, kan det gi deg noen tusenlapper ekstra, men langt ifra så høye beløp, sier Cecilie Tvetenstrand.

Hvor mye trenger man i forsikring?

Hvor mye du trenger i forsikring avhenger av din økonomiske situasjon og hvor mye du har mulighet til å gå ned i inntekt.

– Ta utgangspunkt i en norsk snittlønn på cirka 550 000 kroner og du ser at du får rett over 360 000 fra staten. Tenker du da at det holder å få 100 000 ekstra i året fra forsikringen, eller er du avhengig av 200 000 kroner ekstra i året, spør Tvetenstrand.

– Det som er viktig å huske er at hvis du tjener mer enn 640 000, så får du ikke mer enn cirka 420 000 før skatt. Hvis du har en eller to millioner i lønn, så får du likevel ikke mer enn cirka 420 000 kroner, for her stopper det hos NAV. Da må du ha forsikring i tillegg for å dekke den tapte inntekten.

LAVERE INNTEKT: Uten uføreforsikring kan man fort gå ned et par hundre tusen i inntekt, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: God morgen Norge

Jo tidligere, des bedre

Ifølge Cecilie Tvetenstrand er det spesielt de unge og friske som bør tegne uføreforsikring.

– Det er akkurat når du er ung at du skal kjøpe bolig og etablere deg, det er veldig mange økonomiske forpliktelser som kommer etter hvert. Og hvis du da får redusert inntekten med et par hundre tusen, da kan jo det begrense livet ditt veldig. Det er da du trenger aller mest å ha denne forsikringen, og så er det billigere når du er ung også, sier Tvetenstrand.

– En annen ting som kan skje er at du bytter jobb og går til et selskap som ikke har forsikring. Da har du blitt eldre, det kan hende du har fått en slitasjeskade og at det er for sent å tegne forsikringen. Så akkurat en uføreforsikring er ganske viktig å ha fra du er ung, forklarer økonomen.

Gunhild Bendz Larsen kjøpte uføreforsikring for 16-17 år siden, da hun først ble aktiv i yrkeslivet.

– Jeg gjorde det fordi det var en del av en pakke og at det var smart å ha, men jeg trodde aldri at dette kom til å ramme meg. Man tenker kanskje at: «Det er ingen som blir uføre når de er 35 eller 40», men det kan skje, understreker 42-åringen.

Selv om Gunhild fortsatt er hundre prosent sykmeldt, ser hun lyst på fremtiden.

– Det går mye bedre enn det gjorde for et år siden, selv om jeg fortsatt ikke har en uke uten symptomer. Men jeg slipper den økonomiske bekymringen i hvert fall.