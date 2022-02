Politiet leter etter jente som ble påkjørt av buss i Porsgrunn

Sørøst politidistrikt skriver på Twitter at de ved 7.30-tiden fikk melding om at en jente var blitt påkjørt av en buss på Skjelsvik i Porsgrunn.

Jenta skal ha haltet videre mot skogen etter hendelsen – og politiet leter nå i området etter jenta.

– Vi prøver å finne jenta etter at vi fikk beskjed om ulykken fra vitner på stedet. Hun skal ha haltet videre mot et skogsområde, og mer vet vi ikke. Hun er trolig mellom 10 og 14 år, opplyser operasjonsleder Tommy Eriksen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2 i 08.20-tiden tirsdag.



Politiet leter med flere patruljer i området og ønsker hjelp fra publikum som så hendelsen.



–Om noen kjenner jenta eller vet hvilken buss det er snakk om ønsker vi tips. Det er ikke sikkert at bussjåføren er klar over at det har skjedd en ulykke, sier Eriksen.

Politiet vet ikke om bussjåføren med viten og viljen har kjørt fra stedet, eller om vedkommende er uviten og bare kjørte litt borti henne.

– Derfor ønsker vi kontakt med vedkommende, sier operasjonsleder Tommy Eriksen.