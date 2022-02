Klopps hilsen får Christiansen til å juble

Etter et litt skuffende mesterskap individuelt viste Vetle Sjåstad Christiansen seg fra sin aller beste side da han sikret Norge stafettgullet med en ankeretappe for historiebøkene.

– Det er det absolutte høydepunktet i min karriere, fastslo 29-åringen etterpå.

Men i OL står høydepunktene i kø, og et nytt kom allerede etter torsdagens pressemøte i OL-landsbyen, da Sjåstad Christiansen mottok nok en gratulasjon for fantometappen.

Ankermannen, som går for nok en medalje på morgendagens avsluttende fellesstart, trodde først han skulle få en videohilsen hjemmefra da TV 2 åpnet laptopen.

– Jeg tenkte at nå er det Tiril (lillesøster), mamma eller pappa som har gjort noe dumt igjen. Men da jeg så Ingrid (Halstensen, TV 2-programleder for blant annet Premier League) skjønte jeg hvor det bar, sier Sjåstad Christiansen og gliser bak munnbindet.

Han er stor Liverpool-supporter, og skvetter til når Jürgen Klopp plutselig dukker opp noen sekunder uti gratulasjonsvideoen.

– Kjære Christiansen, sier Klopp før han ruller ut sin karakteristiske latter.

– Wooooooooow, utbryter Sjåstad Christiansen.

– Dette er mer verdt enn et OL-gull for meg. Helt fantastisk. Mitt store idol, sier han.

Sjåstad Christiansen skynder seg å legge til at ingen må røpe resultatet av Inter-Liverpool, ettersom han skal se kampen i opptak etter pressetreffet.

Skiskytteren er nemlig større fan av fotball og Liverpool enn av idretten han selv bedriver. Samtidig har Klopp tidligere fortalt at han er interessert i skiskyting, og har Ole Einar Bjørndalen som et av sine forbilder.

– Hvor fanatisk er du?

– Som 10-åring var jeg så heldig å være med John Arne Riise til Liverpool, da han spilte der. Vi tok heisen ned under Anfield, og jeg fikk sitte på med ham ut fra stadion og møte folkehavet utenfor. Jeg ble tidlig hjernevasket. Det var ikke så mye annet som gjaldt etter det. Pappa er opprinnelig Manchester United-fan, men han konverterte etter den dagen, hvis det er lov å si. Det var et vilt øyeblikk for en 10-åring fra Norge. Jeg husker ALT i detalj og kan ramse opp time for time hva som skjedde. Så at jeg ble ihuga Liverpool-fan er kanskje ikke noen overraskelse, sier han.

I gratulasjonen fra Klopp sliter riktignok manageren med uttalen av navnet til den norske skiskytteren.

– Hadde foreldrene dine gitt deg et enklere fornavn hadde jeg vært mer personlig, sier tyskeren.

Sjåstad Christiansen flirer godt av Klopps navnetrøbbel.

– Jeg har vært en del i Tyskland nå, og det er få som skjønner hvordan de skal uttale Vetle. Det blir mer «Fettel», flirer Sjåstad Christiansen, som har planer om Liverpool-tur før sesongen er over.

– Det må jeg få til når covid løsner litt, sier han.