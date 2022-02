Skiskytterne om langrennsstøyen: – At utøvere ikke leser aviser, er den største løgnen

Det har vært mye støy rundt langrennsleiren under OL, med blant annet vrakingen av Emil Iversen og langrennsledelsens uttalelser rundt kvinnelaget.

Overskrifter om konflikter har preget langrennslaget under mesterskapet, og det har skiskytterne fått med seg.

– Vi har fått med oss alt. At utøvere ikke leser aviser i mesterskap, er den største løgnen som finnes. Vi har jo ikke noe annet å gjøre på enn å lese om oss selv, konkurrentene og lagkameratene, sier Tarjei Bø på torsdagens pressekonferanse.

Mens det i langrenn er mye støy om dagen, er det rolige og gode forhold blant skiskytterne.

– Det er så mye som har skjedd der med korona, uttak, og det er sikkert vanskelig for dem. Vi har jo våre tanker om det, men jeg tror de har hatt en del utfordringer som ikke har vært så lett å løse, sier Bø og påpeker at det sikkert hadde vært mer rot innad i skiskytterleiren om de også hadde hatt de samme utfordringene.

– Jeg tror man må respektere litt at de har hatt en vanskelig inngang til mesterskapet. Og så har det kanskje ballet litt på seg. Men jeg tror de er klar over situasjonen. Jeg tipper vi ser dem sterke her siste helgen og at de slår tilbake på resultatlisten, sier Bø.

– Vi er lojale mot hverandre

Tiril Eckhoff mener det er naturlig at det blir store overskrifter rundt langrenn når det er den norske nasjonalsporten.

– Det er jo på en måte interessant å følge med hvordan det blir i overskrifter hos langrenn. Jeg tror kanskje vårt team er litt flinkere å ta ting innad i blant, og vi er veldig lojale mot hverandre og er et sinnsykt godt team. Vi har alltid vært i skyggen, men akkurat nå føler jeg at vi kom styrket ut, for vi er et veldig godt team, sier Eckhoff.

STÅR SAMMEN: Marte Olsbu Røiseland (t.h.) sammen med lagvenninne Tiril Eckhoff etter stafett skiskyting 4x6 km for kvinner i Zhangjiakou under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Overskriftene kommer når resultatene uteblir

Landslagstrener Egil Kristiansen er enig med Eckhoff, og mener det er et større trykk, blant annet fra media, på langrenn enn skiskyting.

TRENER: Egil Kristiansen trener skiskytterne. Foto: Geir Olsen

– Det er ingen tvil om at langrenn i Norge står ganske sterkt. Du skal ikke gjøre mye galt eller riktig før det blir store oppslag. Jeg misunner dem absolutt ikke den støyen de har fått nå, sier Kristiansen og legger til:

– Men samtidig så er det nå engang sånn at når resultatene uteblir så blir overskriftene deretter, selv om jobben kanskje har vært akkurat den samme. Man kan gjemme seg godt bak gode resultater, og så kommer ting til overflaten dersom resultatene ikke blir helt som forventet, påpeker han.