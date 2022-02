Klar oppfordring til nordmenn før vinterferien

– Det vil nok bli et veldig varierende vær som start på vinterferien, sier vakthavende meteorolog Martin Pecnjak i Storm.

For Østlandet starter fredagen for det meste med oppholdsvær, hvor det til og med i perioder kan dukke opp glimt av sol. Utover ettermiddagen må man imidlertid belage seg på både snø- og sluddbyger.

SOLGLIMT: Det kan dukke opp glimt av sol på Østlandet, innimellom snø- og sluddbygene. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Temperaturene vil stort sett være uendret de neste dagene – med litt over null grader i ytre strøk. På lørdag vil man for det meste oppleve oppholdsvær store deler av Østlandet, men på søndag ettermiddag kommer et nytt og kraftig lavtrykk med nedbør.

– Snøgrensen vil nok bli stigende gjennom dagen, men på mandag så roer dette seg ned igjen med oppholdsvær. Med andre ord: Veldig varierende vær, sier han.

VARIERENDE: Været på Østlandet vil bli veldig varierende. Foto: Frode Sunde / TV 2

Farevarsler

Det ustabile været vil også gjelde for resten av landet. I Nord-Norge kan man oppleve både oppholdsvær og snøbyger de neste dagene. Trøndelag, Vestlandet og Møre og Romsdal må belage seg på både skyer og sludd.

– Det er nok ikke det beste været, sier Pecnjak.

Varsom har utstedt flere oransje og gule farevarsler for snøskred de neste dagene. Farevarslene gjelder fra Nord-Trøndelag og nordover – og indre deler av Vestlandet. Samt Innlandet, Telemark, Viken og Møre og Romsdal.

SNØSKRED: Et 300 meter bredt snøskred isolerte over 800 innbyggere i Beisfjord i Narvik tidligere i år. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Meteorologen har særlig én viktig oppfordring til alle som tenker seg enten på hytta, eller ut i snøen:

– Unngå bratte terreng med mer enn 30 graders vinkel, hvor det er ferskt snø. Da blir det forhåpentligvis ikke noen skader eller ulykker, sier han.

Forventer normal vinterferietrafikk

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at vinterferietrafikken var lavere i fjor enn vanlig på grunn av koronarestriksjonene, men at de forventer en normal ferieutfart i år.

Dårlig vær kan føre til at veier stenger. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Vær forberedt på at dårlig vær kan medføre at veier blir stengt, eller at det innføres kolonnekjøring. Det kan skje på kort varsel. Sørg for å ha nok drivstoff, og godt med klær, mat og vann i bilen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Starten av året har vært preget av mye ruskevær – noe meteorologene tror vil fortsette videre inn mot helgen. Karbø oppfordrer folk til å planlegge turene godt.

– Kjør etter forholdene, hold oppmerksomheten på veien, og ta hensyn til andre trafikanter – så kommer alle trygt fram dit de skal i vinterferien.