Kombinertgutta tok suverent OL-gull

Norge utklasset konkurrentene og tok et overlegent OL-gull på torsdagens lagkonkurranse i kombinert.

– Det alle gjør i dag er veldig bra! Det blir spennende, og det endte godt. Da er det perfekt, sier Jens Lurås Oftebro etter gullet.

– Det har vært ordentlig opp og ned flere ganger gjennom OL, før det ender med en kraftig opptur! Det er deilig med laggull! Da er vi sammen om det, selv om vi selvfølgelig veldig gjerne skulle hatt Jarl her, sier trener Jan Schmid til TV 2.

Espen Bjørnstad sier til Discovery at gullet betyr ekstra mye for ham, siden han kom inn som reserve for stjernen Jarl Magnus Riiber kort tid før konkurransen. Riiber har reist hjem fra OL, som for hans del har vært sterkt preget av koronasykdom.

– Jeg ble hentet inn én dag før. Vi har en mann som ikke er frisk, og gjerne skulle vært her og delt medaljen med oss. Vi setter ekstra pris på at vi klarer det uten ham, sa Bjørnstad gråtkvalt, før han avsluttet med en hilsen til lagkameraten:

– Jeg håper du er stolt, Jarl!

Kombinertsjef, Ivar Stuan, sier til TV 2 at kombinertlandslaget har innfridd målsetningen.

– Det er helt fantastisk! Vi hadde en målsetning om to gull, og kjempe om medalje i en tredje øvelse. Det har vi levert, sier Stuan, og legger til ett helt sentralt «men»:

– Da hadde vi regnet med at Riiber skulle være med. Hadde du sagt på forhånd at vi skulle nå det målet uten ham, hadde jeg ledd av deg.

Stuan forklarer hvordan dét har vært mulig:

– Det er veldig sterke utøvere med et stort potensialet, som de endelig får ut. I tillegg har vi et støtteapparat som er best i verden. Det er helt fantastisk!

Tangerte gullrekord

Gullet var Norges 14. under Beijing-lekene. Det er tangering av gullrekorden fra 2018, som Norge deler med Canada fra 2010.

Det norske laget bestående av Espen Andersen, Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro, åpnet solid i normalbakken, og startet som nummer to, åtte sekunder bak ledende Østerrike på langrennsdelen.

Bjørnstad, som gikk den første etappen for Norge, ble passert av Tyskland og Japan, og vekslet med Andersen fire sekunder bak de tre øvrige medaljekonkurrentene.

Andersen hentet umiddelbart inn det lille forspranget, og de fire nasjonene i tet fullførte den andre etappen i en samlet gruppe.

Grabaak skrev kombinert-historie

På den tredje etappen satte Oftebro inn en mektig sluttspurt, og kunne sende Graabak ut på ankeretappen med ti sekunders ledelse ned til Japan og Østerrike. Den tyske stjernen Eric Frenzel, som også har vært koronasyk, sprakk fullstendig, og vekslet et halvt minutt bak Norge. Etter etappen måtte tyskeren løftes ut av målområdet. Den tyske kombinertledelsen sier til TV 2 at Frenzel har blitt undersøkt og har det fint, men at det var en tabbe å benytte ham.

På den siste etappen økte tirsdagens gullvinner ledelsen fra start. De siste kilometerne ble dermed en ren sjarmøretappe for Graabak, som triumferende kunne segle inn i målområdet til de jublende lagkameratene.

– Det er stort. For en dag og for et mesterskap! Det er en utfordrende situasjon at Jarl ikke skulle være med. Vi i laget om at vi nå virkelig hadde muligheten til å vise hva vi andre er laget av. Vi viser i dag at vi kan være best i verden også uten ham, sier Graabak til TV 2.

Norge vant konkurransen over ett minutt foran sølvvinner Tyskland. Japan tok bronse.

Gullet var Jørgen Graabaks fjerde OL-gull. Ingen annen kombinertløper har vunnet like mange OL-gull.