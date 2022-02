Gjør comeback på Instagram etter ellevilt kjendisbråk

«Saturday Night Live»-komikeren Pete Davidson (28) er offisielt tilbake på Instagram etter over tre år uten.

Som kjent er Davidson sammen med Kim Kardashian (41), noe som ikke har falt i god jord hos hennes eksmann Kanye West (44). Den siste tiden har sistnevnte gått ut mot Davidson en rekke ganger på appen. Han har senere beklaget til ekskona for dette.

Hvorfor Davidson akkurat nå er tilbake på Instagram er ikke kjent. Dette er den fjerde gangen han gjør Instagram-retur, ifølge Entertainment Tonight. I desember 2018 slettet han brukeren etter å ha delt en melding som skapte bekymring blant fansen.

POPULÆR: Komikeren har allerede over en halv million følgere. Foreløpig følger han kun Kim Kardashian og skuespiller Sebastian Stan. Foto: Instagram

Trøblete forhold til sosiale medier

Komikeren har vært åpen om sin mentale helse og at han er diagnostisert med borderline personlighetsforstyrrelse. Til flere medier har han fortalt at det var en lettelse å få diagnosen, etter flere år med angst og depresjon.

Davidson har imidlertid vært tydelig på hva han synes om sosiale medier, og har tidligere uttalt:

– Det er ingenting galt eller kryptisk. Jeg vil bare ikke være på Instagram eller noen sosiale medier lengre. Internett er et ondt sted som ikke får meg til å føle meg bra. Hvorfor skal jeg bruke tid på negativ energi når mitt ekte liv er utmerket.

Følges av Kanye

Siden natt til torsdag har komikeren fått over en halv millioner følgere på appen. Selv følger han foreløpig kun kjæresten Kim Kardashian og skuespiller Sebastian Stan, som for tiden er aktuell med serien «Pam & Tommy».

Kanye West er en av hans nye følgere. Før dramaet den siste tiden har Davidson roset West for å være åpen om hans mentale helse. I 2018 uttalte komikeren at man trengte folk som Kanye.

– Jeg kan ikke forklare hvor vanskelig og skummelt det er å være ærlig om slike ting. Ingen burde peke finger mot deg for at du tør å snakke om mental helse, gjengir amerikanske ET.