SAS: – Det kan komme flere kanselleringer i sommer

Flyselskapet SAS har allerede kansellert rundt 4000 flyvninger i sommer. Grunnlaget er mangel på mannskap, leveranseforsinkelser og ringvirkninger av kaos på flyplasser flere steder i verden.

– Dette er utfordrende for alle i flybransjen. I to år har flyene stått på bakken og nå skal hele flyindustrien opp i marsjhøyde igjen, sier pressesjef i SAS, Tonje Bjerve Sund.

USIKKERT: Tonje Bjerve Sund forteller at flere enkeltkanselleringer kan oppstå i sommer Foto: SAS

– Vi har allerede kansellert flere avganger på forhånd. Dette er en liten andel av totalen, men naturligvis leit for de det gjelder, selv om de aller fleste av disse er booket om til flyvninger samme dag. Det kan likevel forekomme flere enkeltkanselleringer i sommer, sier Sund.

Vanskelig situasjon

Grunnen til enkeltkanselleringer kan være alt fra mangel på mannskap, dårlig vær eller tekniske utfordringer.

– Det er i vår største intensjon at alle fly skal gå som normalt, og i stor grad vil det gjøre det. Likevel kan det oppstå enkelttilfeller grunnet den vanskelige situasjonen hele flyindustrien nå står i, sier Sund.

– Vi jobber knallhardt for å løse utfordringene, sammen med flyplassene og resten av flybransjen.

Sund legger til at kaoset på flere flyplasser verden over kan føre til endring i ruter og forsinkelser.

– Folk må forberede seg. Ta med noe å holde på med, sjekk alle dokumenter på forhånd og møt opp i god tid. Vi har også doblet bemanningen hos vårt kundesenter og ønsker å hjelpe alle passasjerer så godt som overhodet mulig om det oppstår utfordringer i sommer.

Ifølge nye trafikktall fra SAS er regulariteten på flytrafikken 98,1 prosent. Dette betyr at i mai måned gikk de fleste flyene som planlagt.

Her er det store utfordringer

Schiphol, Heathrow, Gatwick, Arlanda og Kastrup er blant flyplassene som har slitt med tidvis lange køer de siste ukene.

Sund presiserer at flyplasser over hele verden sliter, men ønsker ikke å gå i detalj på enkeltsteder.

Avinors pressekontakt Joachim Vestre Andersen forteller til TV 2 at Gardemoen foreløpig ikke opplever lange køer eller ringvirkninger av utfordringene andre steder i verden.

Reiseråd: Beregne ekstra god tid på flyplassen – dette vil variere avhengig av hvor du skal reise, og når på døgnet du reiser.





Sjekk alle reisedokumenter nøye og i god tid før du drar til flyplassen – det er ditt ansvar at det er i orden. Vurder papirkopi av viktige dokumenter.





Reiser du med små barn, ta med bøker, iPad eller leker for å korte ventetiden.





Ta eventuelt med nødlader / powerbank til mobilen.





Ta med en liten snacks i vesken, om det blir ekstra venting – men husk at du ikke kan ta med mer enn 100ml flytende gjennom sikkerhetskontrollen.





Dersom du er avhengig av å ta medisiner, pakk disse i håndbagasjen, gjerne sammen med toalettsaker og et undertøysskift.





Husk reiseforsikring, godt humør og pakk med litt ekstra tålmodighet



Kilde: SAS



– Det er satt inn ekstra ressurser på Gardemoen for at reisende skal få en så god opplevelse som mulig. Dette hadde vi gjort uavhengig av flykaoset enkelte steder i Europa. Det kan selvfølgelig oppstå kø og forsinkelser også her, men vi ser ingen tendens til et økt antall forsinkelser eller opphoping av folk, sier Andersen.

Han legger til at folk må følge flyselskapenes egne reiseråd og møte opp til den tiden flyselskapet anbefaler.