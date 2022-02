Fiasko-OL for Shiffrin - kjørte ut for tredje gang

Mikale Shiffrin har hatt et trøblete OL, og kjørte ut under både slalåmen og storslalåmen tidligere i lekene.

Under torsdagens kombinasjon kjørte slalåmdronningen ut for tredje gang.

– Jeg forstår ikke hva som ikke fungerer på disse rennene. Særlig ikke i dag. Tidligere i lekene har jeg villet for mye, men i dag var jeg mye mer avslappet, sier Shffrin til Discovery etter fiaskoen.

Hun sa at hun heller ikke har følt et overveldende press under OL i Beijing.

– Jeg sto bare på ski, og det fungerte likevel ikke. Jeg har ingen god forklaring på det. Jeg vil alltid ha en forklaring, og nå er det ingen. Du kan ikke forestille deg hvor irriterende det er for meg, sa superstjernen.

I intervjuet bekreftet hun at hun også skal kjøre lagkonkurransen.

Den amerikanske slalåmdronningen var en av de store gullfavorittene etter utfordelen, hvor hun kjørte i mål 56 hundredeler bak lederen. Aleksander Aamodt Kildes amerikanske kjæreste hadde dermed presset på seg før den avgjørende slalåmdelen.

Der kjørte Shiffrin ut for tredje gang i dette OL. Beijing-OL står dermed igjen som en brutal nedtur for en av verdens mest suksessrike slalåmkjørere.

Dobbelt sveitsisk

Sveitsiske Michelle Gisin vant et suverent OL-gull i kombinasjonen, foran landskvinne Wendy Holdener.

Gisin lå på 12.-plass etter utforen, og kjørte inn til gull med en fullstendig overlegen slalåmtid. Hun forsvarte dermed sitt olympiske gull fra Pyeongchang.

Ester Ledecka, som tok gull i snowboard tidligere under lekene, ledet etter utfordelen, men endte på den sure fjerdeplassen. Federica Brignone fra Italia tok bronsen.

Saken oppdateres!